Suomen venäjänkielisiä on vaikea saada kiinnostumaan vaaleista – niiden merkitystä ei ymmärretä, eivätkä puolueet kiinnitä suurimpaan kielivähemmistöön tarpeeksi huomiota

Miksi Suomen venäjänkieliset äänestävät niin laiskasti? Onko Venäjän passi uhka Suomelle? Tarvitaanko Suomessa ulkomaista työvoimaa?

Muun muassa näistä aiheista Yle Novostin venäjänkielisessä vaaliohjelmassa keskustelivat professori Olga Davydova-Minguet, yrittäjä Sergei Kapanen, somevaikuttaja Dmitry Gurbanov ja konsultti Kamilla Sultanova. Davydova-Minguet on erikoistunut rajan ja Venäjän kysymyksiin, Kapanen oli edellisissä vaaleissa ehdolla sinisten riveistä, Gurbanov on aktiivinen vasemmistolainen somevaikuttaja ja Sultanova on inklusiivisen työelämän asiantuntija.

Kysymykseen siitä, miksi venäjänkielisten äänestysaktiivisuus on niin alhainen, ohjelman vieraat vastasivat muun muassa, että venäjänkieliset eivät ylipäätään luota vaaleihin eivätkä ole tarpeeksi integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Kun ihminen muuttaa Suomeen epädemokraattisesta maasta, hänelle jää tunne, ettei hänen äänensä ratkaise mitään, Sultanova sanoo.

– Monet venäjänkieliset viettävät transnationaalista elämää. He jatkavat elämäänsä osin venäläisen agendan tai syntymämaidensa agendan mukaan, Davydova-Minguet sanoo.

Avaa kuvien katselu Dmitry Gurbanov, Kamilla Sultanova, Sergei Kapanen, Olga Davydova-Minguet ja Levan Tvaltvadze keskustelivat eduskuntavaalien ajankohtaisista teemoista. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Osansa on myös sillä, etteivät suomalaiset puolueet ole kiinnostuneita venäjänkielisistä äänestäjistä.

Pitäisikö venäjänkielisten olla itse aktiivisia vai pitäisikö suomalaisten innostaa heitä osallistumaan maan poliittiseen elämään? Tästä ohjelman vieraat olivat eri mieltä.

– Ei ketään välttämättä tarvitse patistella. Jos ihminen haluaa, hän on itse aktiivinen, Kapanen sanoo.

– Tukea kuitenkin tarvitaan. Jopa kantasuomalaisilla on korkea kynnys asettua ehdolle vaaleissa, puhumattakaan maahanmuuttajista, Gurbanov huomauttaa.

Byrokratian purkaminen voisi helpottaa työvoimapulaa

Avaa kuvien katselu Kamilla Sultanova, Sergei Kapanen, Dmitry Gurbanov ja Olga Davydova-Minguet. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Asiantuntijat olivat kuitenkin samaa mieltä siitä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikeuttanut monien Suomessa asuvien venäjänkielisten elämää, ja etnisyyteen ja Venäjän kansalaisuuteen liittyvien syrjintätapauksien määrä on kasvanut.

Mediassa on viime aikoina puhuttu paljon kaksoiskansalaisuudesta. Keskustelun osallistujat eivät usko, että järjestelmä lopetettaisiin vaalien jälkeen – siitäkään huolimatta, että tietyt puolueet vaativat asian uudelleentarkastelua.

Keskustelussa mainittiin myös, että kaksoiskansalaisuuden säilyttäminen voi auttaa houkuttelemaan Suomeen ulkomaista työvoimaa.

Puolueiden mielestä Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajia työvoimapulan takia. Puheet eivät kuitenkaan vastaa tekoja. Ohjelman vieraiden mielestä byrokraattisten esteiden purkaminen voisi parantaa työllisyystilannetta.

Vaaliohjelma kuvattiin ensimmäisen kerran kokonaan kännyköillä. Mobiilistudio sijaitsi nykytaiteen museo Kiasmassa.

Ohjelma on katsottavissa suomeksi tekstitettynä Yle Areenassa.

Jutun kääntänyt venäjän kielestä Heli Jormanainen.