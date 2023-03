Yhteistyöstä Kiinan kanssa piti tulla satoja työpaikkoja – akkumateriaalitehtaiden tontit ovat yhä tyhjillään, mutta usko kiinalaisiin kova

Kymenlaakson suunnitelmista pisimmällä on Hamina, jonka tehtaan ympäristöluvan käsittely on jo aloitettu, mutta luvan saamiseen voi vielä mennä lähes vuosi.

Kotkan ja Haminan johtavat kuntapäättäjät haluaisivat Haminan akkumateriaalitehtaalle ympäristöluvan mahdollisimman nopeasti.

Se toisi päättäjien mukaan vauhtia tehdashankkeen rakentamispäätökseen.

– Mitä nopeammin päätös tehdään, sitä ripeämmin pääsemme liikkeelle, kiteyttää Kotkan kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Lopperi (sd.).

Yle kysyi näkemyksiä Kymenlaakson akkumateriaalitehtaiden nykytilanteesta Kotkan ja Haminan kaupunginjohtajilta sekä molempien kaupunkien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistolta.

Maakuntaan on suunnitteilla kaksi akkumateriaalitehdasta, joista Kotkan tehdas saisi materiaalinsa Haminasta.

Avaa kuvien katselu Kotkan akkumateriaalitehtaan tontilla Keltakalliolla aloitettiin tasaustyöt alkuvuodesta. Kuva: Antro Valo / Yle

Tehtaita on suunniteltu jo useiden vuosien ajan. Kymenlaakson akkumateriaalitehtaista lähempänä toteutumistaan on Haminan tehdas. Sen rakentamista koskeva päätös on Suomen Malmijalostuksen uusimman arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan tavoitteena tehdä tämän vuoden lopulla.

Malmijalostus ilmoitti alkuvuodesta 2020 perustavansa Suomeen kaksi uutta akkumateriaalitehdasta. Alkuvaiheessa niiden saamisesta kilpailivat myös Kokkola ja Vaasa. Jo vuosia tätä ennen Kotka-Hamina seudulle oli haviteltu muun muassa sähköautoistaan tunnetun Teslan akkutehdasta.

Ympäristöluvan saamiseen useita kuukausia

Etelä-Suomen aluehallintovirasto aloitti Haminan tehtaan ympäristölupahakemuksen käsittelyn helmi-maaliskuun vaihteessa.

Hakemus pääsi vihreän siirtymän (siirryt toiseen palveluun) hankkeena nopeutettuun käsittelyyn. Tätä koskeva laki tuli voimaan kuluvan vuoden alusta.

Silti aluehallintoviraston tavoiteaika käsittelylle on kymmenen kuukautta, vaikka nopeampikin käsittely on mahdollista.

Kymenlaakson akkumateriaalitehtaat Tehtaita suunnitellaan Haminaan ja Kotkaan. Haminan tehdas tuottaisi materiaaleja Kotkan tehtaalle. Tehtaat työllistäisivät uusimpien laskelmien mukaan yli 600 henkilöä. Haminan tehtaasta vastaa aikanaan suomalais-kiinalainen yhteisyritys CNGR Finland oy. Akku- ja kaivosteollisuutta Suomessa edistävä valtionyhtiö Suomen Malmijalostus oy omistaa siitä 40 prosenttia. Vastaava yhteisyritys on perusteilla myös Kotkan tehtaalle. Myös siinä on kysymys suomalais-kiinalaisesta yrityksestä.

Kuntapäättäjät korostavat, että lupahakemus käsitellään ympäristön kannalta tarkasti ja lainsäädännön mukaisesti.

Kotkan kaupunginhallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan, kokoomuksen Jouko Rauhalan kommentti kuvaa hyvin päättäjien ajatuksia akkumateriaalitehtaan nopeutetusta ympäristöluvasta.

– Nopeutetusti kyllä, mutta huolellisesti ja kiistattoman uskottavasti.

Kiinalaisten mukanaolo ei huolestuta

Kiina ja sen rooli maailmanpolitiikassa sekä suhteet Ukrainaan hyökänneeseen Venäjään ovat olleet runsaasti julkisuudessa jo kauan.

Kiinalaisten mukanaolo Kymenlaakson akkumateriaalitehtaiden kumppanina ei herätä suurta huolta sen paremmin Kotkan ja Haminan kaupunginjohtajissa kuin poliitikoissakaan.

– Haminan alueella toimii jo nyt lukuisia kansainvälisiä yrityksiä. Tässä suhteessa akkumateriaalitehdas on toimija muiden joukossa. Suomen Malminjalostuksen mukanaolo lisää luottamusta hanketta ja toimijaa kohtaan, sanoo Haminan vt. kaupunginjohtaja Maria Ovaska.

Avaa kuvien katselu Haminan akkumateriaalitehtaan tontti odottaa rakentamispäätöstä Haminan satamassa. Kuva: Antro Valo / Yle

Kotkan kaupunginjohtajan Esa Sirviön mielestä alan osaamisen on hyväkin levitä Euroopan suuntaan.

– Olisiko hyvä asia, jos akkuteollisuusosaaminen ei laajenisi Kiinan tai Aasian ulkopuolelle? Isossa kuvassa näen akkuteollisuuden toimivan vastuullisemmassa muodossa ja ympäristössä esimerkiksi Suomessa ja Euroopassa, Sirviö toteaa.