Asiaton ehdokasluettelo roikkui hoivakodin äänestyspaikalla: joku merkitsi paikalliset ehdokkaat korostustussilla

Erään palvelukodin äänestyspaikalla Tammelassa oli jonkin aikaa esillä asiaankuulumattomia merkintöjä ehdokaslistassa.

Äänestyspaikan seinällä olleeseen ehdokasluetteloon oli merkitty korostustussilla paikkakunnalta tai lähialueelta kotoisin olevat eduskuntavaaliehdokkaat yli puoluerajojen.

Luettelon tulee olla äänestyspaikalla puhdas, eli siihen ei saa tehdä merkintöjä.

Yle sai perjantaina iltapäivästä vahvistuksen, ettei hoivakodin asiaton ehdokasluettelo ollut enää esillä. Tietojen mukaan korostustussilla merkitty ehdokaslista olisi ollut esillä eilisestä torstaista perjantaihin noin puoleen päivään.

Tammelan palvelutaloissa järjestetään tänään perjantaina laitosäänestys, jossa ympärivuorokautisessa hoivassa olevat asukkaat voivat antaa äänensä eduskuntavaaleissa.

Tammelan vaalilautakunnan puheenjohtaja Esa Ryhtä vahvistaa, että laitosäänestyksestä vastaava lautakunta on poistanut asiattoman ehdokaslistan ja ohjeistanut äänestyspaikan henkilökuntaa vaalitavasta.

Ääniä ei ehditty laitoksessa antaa.

– Ehdokaslista tulee laittaa julki siinä muodossa kuin se on painettu. Mitään merkintöjä siihen ei saa tehdä, Ryhtä sanoo.

Ylen tai vaalilautakunnan tiedossa ei ole, kuka merkinnät oli listaan tehnyt. Ryhdän arvio on, että kyse oli todennäköisesti ymmärtämättömyydestä.

– Mahdollisesti joku on ajatellut hyvää hyvyyttään, että merkitsee listaan ketkä ovat tältä alueelta kotoisin olevia tai asuvia, Ryhtä arvelee.

Merkinnät eivät todennäköisesti vaikuta äänestyspaikan tai vaalipiirin vaaleihin mitenkään. Vaaleja ei Ryhdän arvion mukaan esimerkiksi tarvitse tapahtuneen vuoksi toimittaa uudelleen.

Laitosäänestyksen äänet käsitellään osana ennakkoäänestystä. Ne niputetaan yhteen ja lähetetään varsinaiselle laskentapaikalle. Yksittäisen äänestyspaikan annettujen korttien selvittäminen on näin käytännössä mahdotonta.

Vaikuttaminen äänestyspaikalla kielletty

Hyvä vaalitapa edellyttää, että äänestyspaikoilla tai niiden läheisyydessä ei tapahdu minkäänlaista vaikuttamista.

– Meilläkin on joskus käynyt niin, että ehdokas on tullut paikalle omalla autollaan, jossa on mainostarrat kiinni. Hän on tehnyt silloin virheen, Ryhtä kertoo.

Äänestäjän on kuitenkin mahdollista saada äänestyspaikalla lisätietoa ehdokkaista halutessaan.

– Kysymys täytyy silloin yksilöidä, esimerkiksi että asuuko tämä ehdokas tällä alueella. Yleisiin kysymyksiin, kuten ketkä ehdokkaat ovat täältä kotoisin, ei voi vastata. Jos siinä tilanteessa vahingossa unohtaa yhden ehdokkaan, se on vaikuttamista, Ryhtä kuvailee.

Yle ei ole toistaiseksi tavoittanut palvelukodin johtoa kommentoimaan äänestyspaikan järjestelyitä.