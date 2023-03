Onnettomuuksia on sattunut Kempeleen Zatelliitin ja Ouluntullin ramppien välisellä tieosuudella sekä Lintulan liittymässä Oulun liittymän suuntaan.

Kempeleen Zatelliitin ja Ouluntullin ramppien välisellä tieosuudella on tapahtunut kaksi erillistä ketjukolaria.

Toisessa kolarissa osallisena on ollut 5 ajoneuvoa, toisessa 7. Ajoneuvoissa oli yhteensä 18 henkilöä. Liikenne kulkee tapahtumapaikan läpi, mutta ruuhkautuu.

Myös Nelostiellä, Lintulan liittymästä Oulun liittymän suuntaan on sattunut onnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja. Tie on suljettu liikenteeltä.

Juttu päivittyy.