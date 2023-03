Utahissa uusi laki päästää vanhemmat käsiksi lastensa sometileihin – suomalaistutkija: ”Oikeansuuntainen lähestyminen vakavaan tilanteeseen”

Yhdysvalloissa Utahin osavaltiossa pyritään rajoittamaan rankalla kädellä alle 18-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä.

Ensi vuonna voimaan tuleva laki vaatii vanhemman tai huoltajan hyväksynnän alaikäisten sosiaalisen median tileille. Laki sallii vanhemmille täyden pääsyn sometilien sisältöön, kuten päivityksiin ja viesteihin. Lisäksi se kieltää sosiaalisen median käytön lapsilta yöaikaan ilman vanhemman lupaa.

Utahissa päättäjät perustelevat rajoituksia lasten suojelemisella.

Lait allekirjoittanut kuvernööri Spencer Cox kutsui sosiaalisen median yhtiöiden palveluja myrkyllisiksi. Coxin mukaan sosiaalinen media on lisännyt nuorten mielenterveysongelmia.

Suomalaisasiantuntija pitää Utahin some-lakia hyvänä avauksena.

– Tämä on erittäin tärkeä, herättelevä aloite. Se on oikeansuuntainen lähestyminen erittäin vakavaan tilanteeseen, sanoo Someturvan toimitusjohtaja ja sosiaalisen median tutkija Suvi Uski.

Uski tarjoaa työssään ratkaisuja erilaisiin sosiaalisen median ongelmatilanteisiin. Hänestä on hyvä, että rajoittavia lakeja on alettu säätää Yhdysvalloissa.

– Utahin laki on melko räväkän kuuloinen, mutta se vie ajatusta oikeaan suuntaan. On hyvä asia, että tällaisia otsikoita nousee Yhdysvalloista. Se on kuitenkin Metan kotipaikka. Debattia on hyvä käydä omalla maaperällä. EU:ssa on omia säädöksiään, mutta ne jäävät helposti yhdysvaltalaisten jalkoihin.

Meta omistaa muun muassa Facebookin.

Utahissa säädetyt kaksi sosiaalista mediaa rajoittavaa lakia tulevat voimaan ensi vuoden maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvalloissa alaikäisten somerajoituksia pohditaan tällä hetkellä Utahin lisäksi viidessä muussa osavaltiossa.

Uski toteaa, että eri maiden oikeusjärjestelmät ovat hyvin erilaisia, mutta arvioi, että amerikkalaisten osavaltioiden rajoitukset voisivat heijastua myöhemmin muuallekin.

– Toivoisin, että myös Pohjoismaissakin alettaisiin suhtautumaan kriittisemmin sosiaalisen median alustoihin ja mietittäisiin oikeita välineitä lasten ja nuorten turvallisuuden parantamiseen digitaalisissa ympäristöissä.

Laista huolimatta vastuu on vanhemmilla

Utahissa lakiin kirjattujen rajoitusten toteutuminen ja noudattaminen riippuu täysin vanhemmista. Uski arvioi, että laki kuitenkin herättelee havahtumaan sosiaalisen median vaaroihin.

– Laki antaa vanhemmille työkaluja pitää parempaa huolta jälkikasvun turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Uski muistuttaa, että sosiaalisessa mediassa on alaikäisille monenlaisia uhkia. Vakavimpia niistä ovat esimerkiksi seksuaalirikokset ja henkinen väkivalta. Alustat myös koukuttavat nuoria käyttäjiä ja niissä on runsaasti tietoturvariskejä.

– Huoltajat ovat melko tietämättömiä vaaroista, joille lapset ja nuoret altistuvat. Utahin laki on siksi ajatuksena oikeansuuntainen.

– Työkalut puuttua lapsen somen käyttöön voivat olla riittämättömiä.

Utahin laki antaa vanhemmille luvan lukea lasten viestejä sosiaalisessa mediassa. Uskin mukaan on tärkeää pohtia ja linjata, voiko lapsen suojeleminen mennä lapsen sananvapauden edelle.

– Se on tärkeä kysymys pohdittavaksi. Sitä voi ratkoa tunnistamalla somen aiheuttaman vaaran lapselle. Jos sitä ei tunnista, niin on vaikea arvioida kumpi on vaakakupissa tärkeämpi: sananvapaus vai lapsen henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Lainsäätäjien tehtävä on rakentaa raamit tähän.

Uski kaipaa vatvomisen sijaan konkreettisia toimia sosiaalisen median ongelmien ratkomiseen.

– Olen jäänyt odottamaan, milloin ongelmille tehdään jotain. Voivottelu ja lapsiin kohdistuvien rikosten tai piilorikosten ihmettely ei ole modernin yhteiskunnan tapa toimia, vaan pitäisi alkaa hakea ratkaisuja.