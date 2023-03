Kulttuuriväki suree, kun Metsähallitus aikoo irtisanoa taiteilijaresidenssin kansallismaisemassa: ”Levoton paikka”, kommentoi Metsähallitus

Kolin kulttuuriseura on muokannut Ryynäsen kiinteistön kuvan päälle sanat pelastetaan residenssi, jolla viitataan aloitettuun adressikampanjaan.

Metsähallituksen mukaan päärakennuksen alakertaa vuokraava yritys on sopivampi vuokralainen kiinteistölle. Kolin kulttuuriseuran mukaan Metsähallitus ei ehdottanut esimerkiksi vuokrankorotusta.

– Meiltä katkaistaan siivet.

Kolin kulttuuriseuran puheenjohtaja Sirpa Riikonen on harmissaan Metsähallituksen aikeista irtisanoa Kolin Ryynäsen taiteilijaresidenssin vuokrasopimus. Heille tuli asiasta kirjallinen tieto 16. maaliskuuta.

– Tässä on tietysti monta näkökulmaa ja yksi on maaseudun kurjistumistilanne. Teemme työtä, mikä maaseudulla on tärkeää ja monesti harva-asutuilla alueilla yhdistykset tuovat sinne aika paljon elinvoimaa ja asioita, joita alueelle ei muuten saada.

Valtio hankki ja kunnosti Kolin Ryynäsen kiinteistön 1990-luvulla taiteen ja kulttuurin käyttöön, ja Kolin kulttuuriseura on ylläpitänyt Kolin Ryynäsen kiinteistössä kansainvälistä taiteilijaresidenssiä yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Riikoselle vuokrasopimuksen tuleva irtisanominen ei kuitenkaan tullut täytenä yllätyksenä.

– Täysin yllätyksenä se ei tullut, koska olemme käyneet keskustelua, että he pyrkivät etsimään meille vaihtoehtoisia tiloja. Valitettavasti mikään niistä ei ole ollut sellainen, joka mahdollistaisi pitkäaikaisen vaihtoehdon. Tieto vuokrasopimuksen irtisanomisesta tuli yllätyksenä.

Kolilla on ylipäätään Riikosen mukaan ikävä kiinteistöjen tilanne.

– Kolilla on aika akuutti asuntopula eli ihmiset eivät löydä koteja. Siellä voi olla aika huonokuntoisia rakennuksia, joita jostain syystä ei myydä eteenpäin. Niitä ei saada käyttöön.

Riikonen sanoo, että Metsähallitus ei esimerkiksi ehdottanut vuokrankorotusta tai neuvotelleet vuokraehtoja uudestaan.

Jatkossa residenssi on tarkoitus vuokrata alakerrassa toimivalle ravintolayrittäjälle.

Kulttuuriseura kyseenalaistaa, miten voi olla mahdollista, että residenssin käyttötarkoitusta muutetaan niin isosti, että se on ainoastaan ravintolayrittäjän käytössä.

– Kunnioitamme paljon residenssissä toimivaa ravintolayrittäjää ja he nostavat myös tätä meidän kylän elinvoimaa. Meillä Kolin kulttuuriseurana on kuitenkin erilainen tehtävä kylän yhteisössä. Molemmat olisivat tärkeitä.

Metsähallitus: Vaihtoehtoiset paikat eivät ole kelvanneet

Metsähallituksen virkistyskäyttöpäällikkö Matti Hovi kertoo, että yhtenä syynä irtisanomiseen on se, että Kolin kulttuuriseuralta on peritty matalampaa vuokraa kuin vastaavista muista Metsähallituksen tiloista.

– Meidän pitäisi periä samansuuruista vuokraa kaikilta vuokralaisilta riippumatta siitä, minkälaisessa käytössä tilat ovat. Vaikka tämä on ollut yleishyödyllistä toimintaa, valtion kiinteistöä ei voida hinnoitella eri perustein.

Samalla vuokraajan pitäisi myös osallistua osaltaan kiinteistöstä huolehtimiseen. Metsähallitus kokee, että päärakennuksen alakertaa vuokraava yritys Koli Companies nähdään näistä syistä sopivampana vuokralaisena kiinteistölle.

Lisäksi residenssitoiminnasta on hänen mukaansa tullut ikävää palautetta.

– Residenssin käyttäjiltä on tullut pitkän aikaa negatiivista palautetta, että se on vähän levoton paikka. Se johtuu siitä, että ravintolassa on iltatoimintaa. Residenssin vuokranneet taiteilijat ovat asuneet samassa rakennuksessa.

Hovin mukaan neuvottelut Kolin kulttuuriseuran kanssa alkoivat jo viime syksynä. Hovin mukaan mahdollisesta irtisanomisesta kerrottiin jo silloin.

– Olemme koittaneet tarjota heille vaihtoehtoista paikkaa, eivätkä neuvottelut johtaneet mihinkään ratkaisuun.

Mutta onko residenssiväellä enää mitään tehtävissä asian muuttamiseksi?

– Sitten tarvittaisiin tämän ratkaisun kumoava päätös Metsähallituksessa. Sellainen teoriassa on mahdollinen.

Hovi pitää silti erittäin todennäköisenä sitä, että vuokrasopimus tulee päättymään.

– Jos ei ihmeitä satu, niin kyllä tämä totta on.

Irtisanomisaika on hänen mukaansa kolme kuukautta, mutta irtisanomisilmoitusta ei ole vielä lähetetty.

Hovi kertoo lähettäneensä kirjallisena Kolin kulttuuriseuralla päätöksen, jossa kerrotaan irtisanomisen syyt.

Vaikka irtisanomisaika on vain kolme kuukautta, niin vuokra-aikaa on mahdollista jatkaa esimerkiksi vuoden loppuun.

Keskusteluyhteys ei ole kadonnut

Kolin kulttuuriseuran Sirpa Riikonen painottaa, että Kolin kulttuuriseuran tarkoitus ei ole riidellä Metsähallituksen kanssa.

– Tässä kohtaa on tilanne tämä, että jos meistä halutaan eroon, niin sitten meidän on tehtävä jotakin. Riitatarkoitusta ei ole ja keskustelua varmasti jatkamme.

Kolin kulttuuriseura teki asiasta myös adressin taiteilijaresidenssin tulevaisuuden turvaamiseksi. Riikonen näkee aiheesta kirjoittamisen suorastaan velvollisuutena.

– Teimme sen siksi, että saamme oman äänemme ja puheenvuoromme kuuluviin. Toki sitten asia on sen verran tärkeä eikä kosketa ainoastaan Kolia vaan koko kulttuurialaa. Koimme, että meidän vastuulla on saada asia ilmoille ja julkiseen keskusteluun.