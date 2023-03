Suomessa kehitetty nenäsumute näyttää suojaavan kaikilta koronamuunnoksilta – suojaava molekyyli voisi toimia myös muita tauteja vastaan

Eläinkokeissa sumute on estänyt tartunnan jopa tunteja altistumisen jälkeen.

Helsingin yliopiston tutkijoiden kehittämä molekyyli näyttää nenään annosteltuna estävän erittäin tehokkaasti kaikkien tunnettujen koronavirusmuunnosten aiheuttaman taudin, uusi tutkimus sanoo.

TriSb92-niminen molekyyli on koe-eläintutkimuksissa yliopiston tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) vahvistunut toimivaksi suojaksi koronavirustartuntaa vastaan. Molekyyli tunnistaa koronaviruksen piikkiproteiinin kohdan, joka on yhteinen viruksen kaikille nykyisille muunnoksille ja estää sen toiminnan. Tuo viruksen kohta on pysynyt lähes muuttumattomana eri virusmuunnoksissa, joten kehitetyn molekyylin voidaan odottaa toimivan myös tulevia muunnoksia vastaan.

Lisäksi eläinkokeissa on havaittu, että molekyyli voi nenään sumutettuna estää tartunnan jopa muutaman tunnin altistumisen jälkeen.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu vertaisarvioidussa Nature Communications -tiedejulkaisussa.

Tutkimusta tehnyt tutkijatohtori Anna R. Mäkelä sanoo tiedotteessa, että nenään annosteltava virussuoja voi olla tulevaisuudessa avuksi, jos koronapandemia lähtee uudestaan laukalle.

Tutkijoiden mukaan molekyyli saattaa toimia myös koronaviruksen lähisukuisia, eläinvälitteisiä viruksia vastaan. Tästä ei kuitenkaan ole vielä näyttöä.

Kaupallistaminen vielä matkan päässä

Seuraavassa vaiheessa TriSb92-molekyyliä pitäisi testata kliinisissä kokeissa ihmisillä, minkä jälkeen sen voisi saada kaupallisesti saataville. Mäkelä arvioi tiedotteessa, että mikäli nenäsumute saadaan kaupallistettua, samalla voi syntyä uusi, menestyvä suomalaisyritys.

Tutkimuksessa käytetty niin sanottu sherpabody-teknologia on tiedotteen mukaan sovellettavissa myös monien muiden virustautien, erityisesti hengitystievirusten torjuntaan.

– Koko lähestymistapa perustuu Suomessa kehitettyyn sitojaproteiiniteknologiaan, jota ei alun perin suunniteltu viruslääkkeeksi. Se tarjoaa mahdollisuuden moniin muihinkin uusiin avauksiin, jotka perustuvat potilaissa olevien sairaiden solujen tai taudinaiheuttajien tarkkaan tunnistamiseen, Mäkelä sanoo tiedotteessa.

