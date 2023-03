Kunnat päättävät ennakkoäänestysajoista, siksi Helsingissä voi äänestää päivittäin jopa 12 tunnin ajan ja Soinissa alle puolet siitä

Anne ja Tapani Hankamäki äänestivät ennakkoon Soinin kunnantalolla lauantaina. Tapahtuma oli ainutlaatuinen, sillä pariskunta on antanut äänensä aikaisemmin aina varsinaisena vaalipäivänä.

Vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikka saa olla kotimaassa avoinna arkisin kello 8–20 ja viikonloppuisin kello 9–18.

Kaikkien paikkojen ei kuitenkaan tarvitse olla yhtä kauan auki, vaan kunnanhallitukset päättävät oman kuntansa tarkemmista aukioloajoista.

Suurimmissa kaupungeissa kuten Helsingissä ja Tampereella voi käydä äänestämässä päivittäin lähes koko päivän ajan.

Enontekiön Muotkajärvellä kiertävä äänestysauto vieraili vain yhtenä ennakkoäänestyspäivänä puolen tunnin ajan.

Oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläisen mukaan ennakkoäänestysajoista päätetään paikallisesti, jotta ne olisivat mahdollisimman joustavat.

– Kunta on paras taho arvioimaan, missä ja kuinka kauan ennakkoäänestyspaikkaa voi ja kannattaa pitää avoinna.

Jääskeläisen mielestä suomalaiset eivät ole eriarvoisessa asemassa, vaikka ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat vaihtelevat suuresti. Aukioloista ei ole myöskään valitettu, kertoo vaalijohtaja.

Kuntalaisia kuunnellen

Keskipohjalaisessa Kaustisen kunnassa kunnanhallitus päätti ennakkoäänestysajoista kuntalaisilta ja luottamushenkilöiltä saatujen toiveiden ja palautteen pohjalta.

Lisäksi ennakkoäänestyspaikan aukioloon vaikuttavat resurssit kuten työvoiman saatavuus.

Kaustisella voi käydä äänestämässä ennakkoon kunnanvirastolla. Ennakkoäänestyspaikka on auki 3–5 tuntia päivässä joko aamu- tai iltapainotteisesti.

– Meillä ennakkoäänestystä hoitaa yksi kunnan oma työntekijä ja yksi ulkopuolinen työntekijä. Se kuormittaa, kun omat työt pitää hoitaa ennakkoäänestyksen lisäksi, hallintosihteeri Annika Rauma muistuttaa.

Avaa kuvien katselu Orvokki Kumpula (oik.) kävi viikonloppuna äänestämässä ennakkoon tyttärensä Leila Järvisen kanssa. Soinissa heidän äänensä ottivat vastaan vaalitoimitsijat Kati Tiala ja Sisko Korpela. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Ensimmäistä kertaa ääni ennakkoon

Soinilaisten Anne ja Tapani Hankamäen elämässä tapahtui lauantaina sellaista, mitä he eivät ole aiemmin kokeneet. Pariskunta päätti käydä äänestämässä ex-tempore kauppareissulla. Aiemmin he ovat aina äänestäneet varsinaisena vaalipäivänä.

– Aivan hyvä kokemus. Katsotaan, jatkuuko tämä tulevissa vaaleissa vai palataanko vanhaan käytäntöön, Tapani Hankamäki tuumaa.

Hankamäet viettivät lauantaina vapaapäivää, joten senkin vuoksi äänestäminen sujui näppärästi.

– Olemme työssäkäyviä, joten ehkä juuri siksi olemme äänestäneet aina varsinaisena vaalipäivänä, Anne Hankamäki kertoo.

Pieni kunta, pienet resurssit

Soinin kunnassa Etelä-Pohjanmaalla on yksi ennakkoäänestyspaikka. Se on sijoitettu kunnanvirastoon. Seitsemän ennakkoäänestyspäivän aikana se on auki yhteensä 35 tuntia eli keskimäärin viisi tuntia päivässä. Tällä kertaa aukioloajat painottuvat päivään ja varhaisiltaan.

Soinin keskusvaalilautakunnan sihteeri, kunnan vs. hallintosihteeri Tuula Pahankala kertoo, että kuntalaisia on kuultu ja ennakkoäänestys pyritään järjestämään niin, etteivät demokratia ja kansalaisten tasa-arvoisuus kärsisi.

– Yritämme palvella myös vuorotyöläisiä ja muualla työssä käyviä. Soini on pieni kunta, ja meillä on pienet resurssit. Meitä on kunnan toimistosihteereitä ja muita viranhaltijoita hoitamassa ennakkoäänestystä.

Pahankala myöntää, että ennakkoäänestysten järjestäminen on kunnalle jonkinlainen rasite.

– Se vaatii henkilöresurssin. Osa määräyksistä on tiukkoja ja osasta on annettu raamit, joiden sisällä tulee toimia. Asioiden pitää mennä myös oikein eli pitää olla huolellinen.

Varsinaisen vaalipäivän perinne elää

Soinissa ennakkoäänestysprosentti on ollut melko alhainen. Se ei välttämättä korreloi lyhyiden aukioloaikojen kanssa, koska Soinissa on edelleen vallalla vankka vaalipäivän äänestysperinne.

– Äänestyksen jälkeen monet lähtevät vaalikahveille, Tuula Pahankala tietää.

Sen sijaan ennakkoäänestystä harvemmin kruunataan kahvihetkellä.

– Nyt kotiin ja ulos. Siellä on hieno sää, joten lähdemme ulkoilemaan, Anne Hankamäki toteaa, kun kansalaisoikeus ja -velvollisuus on suoritettu Soinin ennakkoäänestyspaikalla.