Katso tästä yhdeksän tärppiä suoratoiston uutuussarjoista pitkien pyhien ajaksi

Tämän hetken suosittuja sarjoja suoratoistopalveluissa ovat The Night Agent, The Power ja Succession.

Kevään sarjauutuuksien piikki sattuu pääsiäisen ympärille. Tällä kertaa joukossa on paljon jännitystä ja juonittelua, mutta myös yliluonnollisia voimia. Mukana on myös pari odotettua jatkokautta ja viittaus Kalevalaan.

Listasimme yhdeksän kiinnostavaa uutuussarjaa katsottavaksi pääsiäisen ajaksi.

Avaa kuvien katselu Succession-sarjassa valtataistelua käyvät Royn perheen patriarkka Logan Roy (Brian Cox) ja hänen poikansa Kendall Roy (Jeremy Strong). Kuva: HBO/Kobal/Shutterstock/All Over Press

Succession

Tämän vuoden tv-tapauksiin The Last of Us -sarjan ohella kuuluu Successionin neljäs ja viimeinen kausi.

Palkitun ja hehkutetun sarjan loppumetreillä selviää, kuinka mediaimperiumia johtavan Logan Royn ja hänen lastensa välisessä valtakamppailussa käy. Jesse Armstrongin luoman sarjan viimeisen kauden ensimmäiset jaksot ovat saaneet kriitikoilta pelkästään ylistäviä arvioita.

Successionin neljännen kauden jaksot julkaistaan yksitellen maanantaisin HBO Max -palvelussa. Viimeisen kauden trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu The Night Agent -sarjan pääosissa nähdään Luciane Buchanan ja Gabriel Basso. Kuva: ©Netflix/Courtesy Everett Collection/All Over Press

The Night Agent

Tämän hetken suosituin sarja koko maailmassa on Netflixin The Night Agent. Siinä seurataan FBI-agentti Peter Sutherlandia (Gabriel Basso), jonka vastuulla on valvoa hätäpuhelinta. Kun se soi ensimmäistä kertaa, hän joutuu keskelle salajuonta, johon liittyy myyrä Valkoisessa talossa.

The Night Agent on saanut inspiraationsa Matthew Quirkin samannimisestä romaanista. Suuren suosion myötä Netflix on tilannut sarjasta jo toisen tuotantokauden.

Sarjan trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu Daisy Jones & The Six -sarjassa eletään 1970-luvun musiikkiympyröissä. Kuva: Lacey Terrell/Prime Video

Daisy Jones & The Six

Syvälle 1970-luvun Los Angelesin rockmaailmaan sijoittuva Daisy Jones & The Six -sarja kertoo samannimisen bändin tarinan noususta tuhoon.

Sarja perustuu Taylor Jenkins Reidin hittiromaaniin, joka pohjautuu löyhästi Fleedwood Maciin.

Musiikki on sarjassa isossa roolissa, sillä sitä varten on tehty 24 alkuperäiskappaletta.

Pääosassa nähdään Elviksen tyttärentytär Riley Keough, joka on kertonut kipuilleensa laulusuoritusten kanssa. Hän sai henkistä apua sarjaa tuottaneelta Reese Witherspoonilta, joka koki samoja tunteita esittäessään June Carteria Johnny Cash -elokuvassa Walk the Line.

Daisy Jones & The Six - sarja on katsottavissa Prime Video -palvelussa ja sen trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu Kiefer Sutherland esittää Rabbit Hole -sarjassa yritysvakoiluun erikoistunutta agenttia, joka päätyy törmäyskurssille Meta Goldingin esittämän asianajajan kanssa. Kuva: CBS STUDIOS

Rabbit Hole

24-sarjasta tuttu Kiefer Sutherland on uudessa Rabbit Hole -jännärissä yritysvakooja John Weir.

Sarjassa kansakuntia ohjailevat salaperäiset tahot lavastavat hänet syylliseksi murhaan. Kun Weir lähtee taistelemaan tätä valtaa vastaan, hän huomaa taistelevansa koko demokratian puolesta.

Sutherland kuuluu sarjan vastaaviin tuottajiin ja näyttelijöinä nähdään muun muassa Ivalo-sarjasta tuttu Walt Klink.

Rabbit Hole on katsottavaissa Ruudussa ja SkyShowtime-palvelussa. Trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu Vauva-Yoda eli Grogu seikkailee jälleen The Mandalorian -sarjan uudella kaudella. Kuva: Disney+

The Mandalorian

Tähtien sota -sarja The Mandalorianin odotettu kolmas kausi käynnistyi jo maaliskuussa, mutta sen ehtii ottaa vielä haltuun. Uudella kaudella palkkametsästäjä Din Djarin eli ”Mando” (Pedro Pascal) ja ”vauva-Yoda” eli Grogu päätyvät Kalevala-nimiselle planeetalle.

Sarjan luoja Jon Favreau on kertonut käsikirjoittaneensa jo The Mandalorianin neljännen tuotantokauden. Sarjan voi katsoa Disney+-palvelusta ja sen trailerin täältä (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu Ilmastonmuutoksen karua lähitulevaisuutta käsittelevässä Extrapolations-sarjassa on nimekäs näyttelijäkaarti. Mukana on muun muassa Meryl Streep. Kuva: Apple+

Extrapolations

Lähitulevaisuuteen sijoittuva Extrapolations-sarja kertoo ilmastonmuutoksen runtelemasta maailmasta.

Kahdeksanosaisessa sarjassa seurataan ihmisiä eri puolilla maailmaa, kuinka he yrittävät sopeutua elämään ilmaston ääri-ilmiöiden kanssa. Visuaalisia efektejä pursuavassa sarjassa ihmiset ovat ehtineet myös jo laskeuta Marsiin.

Extrapolations-sarjaa tähdittää poikkeuksellisen nimekäs joukko Hollywood-näyttelijöitä kuten Meryl Streep, Sienna Miller, Edward Norton, David Schwimmer, Marion Cotillard, Forest Whitaker ja Tobey Maguire.

Extrapolations on katsottavissa Apple+-palvelussa. Sarjan trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu The Power -sarjassa teinitytöt saavan yliluonnollisia kykyjä, mikä laittaa maailman päälaelleen. Asian kanssa joutuu painimaan myös Seattlen pormestari, jota esittää Toni Collette. Kuva: Katie Yu/Prime Video

The Power

Scifi-sarja The Power kertoo tilanteesta, kun teinitytöt ympäri maailmaa saavat yhtäkkiä kyvyn antaa voimakkaita sähköiskuja. Näin käy myös Seattlen pormestarin (Toni Collette) tyttärelle (Auli'i Cravalho).

Teinitytöt oppivat käyttämään uutta säköistä voimaansa hyväkseen ja samalla yhteiskunnan valtasuhteet kääntyvät päälaelleen.

The Power perustuu Naomi Aldermanin samannimiseen romaaniin. Sarja on katsottavissa Prime video -palvelussa ja trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Ylen kevään sarjasatsaus Pohjoisen tähti on kerännyt Areenassa suuria katsojamääriä.

Pohjoisen tähti

Kevään kotimainen sarjatapaus on Ylen Pohjoisen tähti. Sarjassa seurataan entistä nyrkkeilyn maailmanmestaria Maria Pudasta (Saara Kotkaniemi), joka työskentelee nykyisin poliisina Lapissa ja ratkoo rikoksia parinsa Samun (Karim Rapatti) kanssa.

Ratkottavat rikokset perustuvat todellisiin tapauksiin.

Ohjaaja Teppo Airaksisen mukaan Pohjoisen tähti on nordic noirin sijaan scandic blancia, jossa on mukana valoisuutta ja ihmisläheisyyttä. Perinteisen rikossarjan sijaan sarja onkin enemmän tarina perheestä ja intohimosta nyrkkeilyyn.

Pohjoisen tähti on katsottavissa Yle Areenassa.

Lue lisää sarjasta tästä jutusta.

Avaa kuvien katselu The Confessions of Frannie Langton -sarjassa toisiinsa rakastuvat Marguerite Benham (Sophie Cookson) ja orja Frannie Langton (Karla-Simone Spence). Kuva: Drama Republic

The Confessions of Frannie Langton

Pukudraamaa ja murhamysteeriä yhdistelevä The Confession of Frannie Langton -sarja kertoo orjana Lontooseen saapuvasta jamaikalaisnaisesta. Sarja sijoittuu 1800-luvun alkuun, jolloin orjakauppa oli jo lopetettu Brittiläisessä imperiumissa, mutta orjia sai silti omistaa.

Neliosainen sarja perustuu Jamaikalla syntyneen englantilaisen Sara Collinsin samannimiseen esikoisromaaniin. Frannie Langtonin orjatarinaa ei kerrota sarjassa perinteiseen tapaan, sillä hän rakastuu isäntänsä vaimoon.

The Confessions of Frannie Langton on katsottavissa C More- ja Britbox-paveluissa. Sarjan trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Jos näistä ei löytynyt sopivaa katsottavaa, voit tsekata myös Ylen striimauskoneesta, löytyisikö sieltä:

Suoratoistopalvelukone: Netflixissä on eniten katsottavaa, mutta paras hinta-laatusuhde löytyy ihan muualta – Yle löysi suoratoistopalveluista hurjia eroja