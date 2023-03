Krooninen pula sopivista mökeistä haittaa mökkikauppaa – rantamökin laittaa usein myyntiin vasta kuolinpesä

Rovaniemeläinen Henna-Kaisa Luiro on etsinyt miehensä kanssa sopivaa mökkiä noin viime syksystä lähtien. Tänä aikana tarjonta on ollut varsin köyhää. Sopivaa mökkiä ei ole löytynyt.

– No kyllä aika heikonlainen on ollut tuo tarjonta kun tuolta syys-lokakuun vaihteesta on etsitty. On vähän katseltu ympäri ämpäri, mutta ei tahdo olla semmoista meille sopivaa mökkiä tarjolla.

Henna-Kaisa Luiron mukaan mökille on yksi ehdoton edellytys.

– Se vesi ja ranta, järvi- tai jokimaisema on ehdottomasti oltava. Se on tärkeä asia meille. Alle tunnin ajomatka kaupungista olisi aika sopiva, suunnalla ei ole niinkään väliä.

Lisäksi Luiron mukaan mökki ei saa olla ison tien varressa lasten turvallisuuden vuoksi. Myös sähköt olisi hyvä lisä, mutta ei välttämätön.

– Se on ehkä vielä loppujen lopuksi vähän mietinnässä, että minkälainen se meidän mökki sitten on. Sen on kuitenkin oltava sellainen, missä voidaan olla myös talvella. Rantasauna olisi tietenkin aika mahtava lisä.

Luiron mukaan puolen vuoden aikana on ollut yksi mökki esillä, joka yhtä vaatimusta lukuun ottamatta täytti perheen asettamat vaatimukset.

– Se oli liian lähellä isoa tietä. Meillä on pieni lapsi ja koiria, joita tulee aina olemaan, niin ison tienvarteen me emme lähde. Mökin pitää olla rento ja rauhallinen paikka missä voidaan turvallisesti olla koko perheen kanssa.

Avaa kuvien katselu Henna-Kaisa Luirolla on vielä mietinnässä, että minkälainen heidän tuleva mökkinsä on. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Mökit myyntiin usein vasta kuolinpesän kautta

Lapissa on Tilastokeskuksen mukaan kesämökkejä yhteensä 37 032. Kunnittain eniten kesämökkejä oli vuonna 2021 Rovaniemellä, yhteensä 4 556.

Suuresta mökkimäärästä huolimatta myyntiin tulee rantamökkejä niukasti. Parhaillaan Lapissa on myynnissä kuusi rantamökkiä, joista Rovaniemeltä kaksi.

– Meillä on krooninen pula mökkikohteista koko ajan ollut olemassa, joten kovin vähän on tarjontaa perusmökeistä yleensäkin, vahvistaa Kiinteistö Jaakolan toimitusjohtaja Juha Jaakola.

Jaakolan mukaan välittäjätilastoissa viimeisen kolmen vuoden aikana Rovaniemellä on tehty keskimäärin 30 mökkikauppaa vuodessa.

– Se kertoo jotakin. Mökeillä on pitkiä omistuksia ja monesti myyjänä on lopulta perikunta, lisää Juha Jaakola.

Uuden mökin rakentaminen ei ole välttämättä vaihtoehto, koska tontin hankkiminen ja rakentaminen nostaa helposti mökin hintaa.

– Kun perusmökeistä puhutaan, niin keskihinta voi olla 40 000–60 000 euron välillä. Sillähän ei juuri rakenneta mitään. Kun hankitaan tontti ja aletaan rakentaa niin satatuhatta alkaa olla minimibudjetti, laskeskele Juha Jaakola.

Avaa kuvien katselu Juha Jaakola on ollut 30 vuotta Rovaniemellä kiinteistöalalla. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Kiinteistövälitys Habitan myyntipäällikön Henri Tuomen mukaan Lapin mökkimarkkinoille ovat löytäneet viime vuosina myös eurooppalaiset.

– Tänä talvena talviasuttavista mökeistä on taidettu tehdä kolme, neljä kauppaa ulkomaalaisille ja kauppoja on tehty eurooppalaisten kanssa jo useampana vuonna, sanoo Henri Tuomi.

Tuomen mukaan eurooppalaiset mökinostajat poikkeavat suomalaista muutamalla tavalla selvästi.

– Heillä on erilainen kulttuuri tinkaamisesta ja he ovat valmiita myös maksamaan mökistä kun se täyttää kriteerit. Tärkeää on se, että se mökki on saavutettavissa talvella ja se on lämmin.

Avaa kuvien katselu Henri Tuomi kertoo, että ulkomaalaisten mökkisesonki on enemmän talvella ja suomalaisten kesällä. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Koronavuodet tyhjensivät suurelta osin mökkimarkkinat

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa Suomessa oli kaikkiaan hieman yli puoli miljoonaa kesämökkiä (508 919)

Kuopiossa oli tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa yhteensä 10 514 kesämökkiä. Kuopiossa onkin eniten kesämökkejä kaikista Suomen kunnista.

Myynnissä olevien kesämökkien määrä on etuovi.comin ja oikotie.fi -sivustoilla varsin kapea. Esimerkiksi omalla rannalla olevia 30 000–70 000 euroa maksavia perusmökkejä on myynnissä koko maassa alle 100.

Avaa kuvien katselu Tämän vuoden mökkimyynti ei ole vielä kunnolla edes käynnistynyt, mutta mökkejä on niukasti tarjolla. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Esimerkiksi Kuopiossa omalla rannalla olevia perusmökkejä on myynnissä parhaillaan vain neljä.

Maanmittaushallituksen tilastojen mukaan vuonna 2022 alle kahden hehtaarin rakennettuja vapaa-ajan rantakiinteistöjä myytiin koko maassa yhteensä 3491.

Tämän lisäksi kauppoja tehtiin 1316 kappaletta vastaavan kokoisista vapaa-ajan kiinteistöistä ilman omaa rantaa.

Alkuvuoden 2023 aikana alle kahden hehtaarin vapaa-ajan kiinteistöistä on tehty yhteensä 77 kauppaa. Näistä on ollut 64 rakennettua rantakiinteistöä.

Ensimmäisenä koronavuotena 2020 rekisteröitiin kaikkiaan 7086 alle kahden hehtaarin vapaa-ajan kiinteistökauppaa. Rantakohteita näistä oli 5237.