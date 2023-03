Lunta, räntää ja huonoa ajokeliä on luvassa Etelä-Suomeen viikonloppuna – koko maassa lämpötila on tavanomaista koleampi

Viikonloppua vietetään vaihtelevassa säässä. Maan eteläosissa on plusasteita, pohjoisessa aurinkoista ja täysi talvi.

Lähipäivien sääkartat näyttävät Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan varsin talvisilta. Lämpötilat ovat alempia kuin tavanomaisesti maaliskuussa tähän aikaan.

– Yön ja lauantaiaamun aikana maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu lumi-, räntä- ja vesisateita. Päivällä sateet väistyvät itään.

– Maan eteläosissa on muutama plusaste, mutta pohjoisessa lämpötila on pysyy pakkasella ja päivä on aurinkoinen, Kotakorpi kertoo.

Lauantain jälkeen kylmenee ja sää pakastuu etelää myöten viimeistään alkuviikolla. Öisin on pakkasta koko maassa, Lapissa jopa 20–30 astetta.

Lunta tulee viikonlopun aikana maan etelä- ja keskiosissa 5–10 senttimetriä ja Jyväskylästä itään 10–15 senttimetriä. Etelärannikolla sateet tulevat osin vetenä ja räntänä. Alkuviikosta sisämaassa lunta voi tulla paikoin runsaasti.