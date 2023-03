“Osa hyvinvointimaiden nuorista pelkää tehdä lapsia ilmastonmuutoksen vuoksi”, sanoo Petteri Taalas – katso Ykkösaamun haastattelu suorana

Maailman väestönkasvu on kiivainta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Samat alueet kärsivät eniten ilmastonmuutoksen seurauksista.

– Ilman viimeisen sadan vuoden väestönkasvua meillä ei olisi merkittävää ilmasto-ongelmaa, sanoo Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas.

Taalaksen mukaan väestönkasvun myötä fossiilienergian tarve, metsien hävitys ja ravinnontuotannon metaanipäästöt olisivat murto-osa nykyisestä. Samalla myös ilmastonmuutoksesta kärsivien määrä on kasvanut pakolaisuusriskeineen

– Toistaiseksi väestö on kasvanut vähemmän kehittyneiden maiden maaseudulla eniten. Osa hyvinvointimaiden nuorista pelkää tehdä lapsia ilmastonmuutoksen vuoksi, Taalas jatkaa.

IImastonmuutoksella on myös uskonnollisia ja kulttuurillisia ulottuvuuksia.

– Muun muassa osassa islamilaisia maita perhesuunnittelu meidän kulttuurin tavoin ei ole tavallista. Katolinen kirkko ei perinteisesti ole suosinut ehkäisyä. Osassa hindulaista maailmaa käsitys ihmisen elämästä sielunvaelluksineen poikkeaa länsimaisesta, Taalas pohtii.

Suomen ilmastotavoitteet poikkeavat kansainvälisestä käytännöstä

Maailma pyrkii irti hiiliriippuvuudesta. Siksi eri maat asettavat tavoitteita niin päästövähennyksille kuin hiillineutraalisuuden aikatauluillekin. Suomi erottuu joukosta.

Suomessa voimassa olevan ilmastolain mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. Tavoite on kova ja sen saavuttaminen on vaikeutunut: metsämme eivät olekaan jatkossa niin suuri hiilinielu kuin on oletettu. Suomen koko maankäyttösektori on muuttunut nielusta päästölähteeksi jo viime vuonna.

– Pääasiassa metsien kasvun hidastuminen on johtanut tilanteen muutokseen, mikä tulee vaikeuttamaan 2035 tavoitteen saavuttamista, Taalas sanoo.

Suomalainen keskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta poikkeaa kansainvälisestä. Muualla päästövähennykset ovat keskiössä, mutta Suomessa korostuvat hiilinielut.

– Suomen ilmastotavoitteita on kansainvälisestä käytännöstä poiketen sidottu hiilinielun jatkuvaan kasvuun, Taalas selventää.

Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite on, että Suomi on ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.

Jos ja kun Suomi nojaa hiilineutraalisuustavoitteissaan metsiin ja niiden kasvuun, luonnollinen kysymys on, edellyttääkö tavoitteeseen pääsy hakkuiden rajoittamista.

– Hyvä kysymys, ja vaikea jos otetaan huomioon metsäklusterin vaikutus Suomen talouteen ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen. Metsien kasvu on hidastunut myös pohjoismaisissa verrokkimaissa jo aiemmin, arvioi Taalas.

Vetytaloutta kehitetään, mutta muitakin vaihtoehtoja on

Suomessa asetetaan paljon toiveita vetytalouteen ja sen perustana olevaan päästöttömään sähköntuotantoon eli tuuli-, aurinko- ja myös ydinenergiaan. Taalas on haluton veikkaamaan voittavaa teknologiaa.

– Aika tulee näyttämään, mutta vihreä siirtymä on myös businessmahdollisuus Suomelle.

Vedyn rinnalla kehitteillä on muitakin uusia energianlähteitä. Yksi niistä on synteettisen metaanin käytön lisääntyminen polttoaineena.

Parhaillaan Suomessa Koppö Energia Oy suunnittelee synteettisen metaanin valmistuslaitosta Kristiinankaupungin Karhusaareen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia synteettistä metaania lähialueella savukaasuvirrasta talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä.

– On mielenkiintoista nähdä, miten synteettisten polttoaineiden hinta- ja muu kehitys etenee. Myös ammoniakki on yksi mahdollisuus, Taalas sanoo.