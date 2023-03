Tytöt tytöt tytöt kahmi neljä Jussia – lue tästä kaikki palkitut

Tytöt tytöt tytöt -elokuva on kahminut eniten Jussi-palkintoja. Perjantaina Helsingissä järjestetyssä Jussi-gaalassa palkittiin vuoden 2022 parhaat kotimaiset elokuvat ja niiden tekijät.

Tytöt tytöt tytöt palkittiin kaikkiaan neljällä Jussilla: se sai parhaan elokuvan Jussin, ja sen ohjaaja Alli Haapasalo sai parhaan ohjaajan palkinnon. Lisäksi elokuvan käsikirjoittajat Ilona Ahti ja Daniela Hakulinen sekä leikkaaja Samu Heikkilä palkittiin Jussi-palkinnoilla.

– Tämän elokuvan ohjaaminen oli vähän sellaista huumaavaa nuorallakävelyä, jossa tunsi koko ajan olevansa vähän vaarassa, ohjaaja Haapasalo sanoi palkintopuheessaan.

Elokuva on Leila Lyytikäisen ja Elina Pohjolan (Citizen Jane Productions) tuottama. Raikas ystävyydestä kertova elokuva oli ehdolla kaikkiaan kahdeksassa kategoriassa.

Lue lisää elokuvasta:

Tytöt tytöt tytöt -elokuvassa tunteet ovat suuria, seksi suostumuksellista, eikä satuprinssejä kaivata

Alli Haapasalon Tytöt tytöt tytöt -elokuva Suomen Oscar-ehdokkaaksi

Alli Haapasalon Tytöt tytöt tytöt voitti yleisöpalkinnon Pohjois-Amerikan tärkeimmällä elokuvafestivaalilla

Sukupuolettomat Jussit

Jussi-gaalassa tehtiin tänä vuonna historiaa, sillä ensimmäistä kertaa jaettiin sukupuolettomat näyttelijäpalkinnot. Parhaan pääosan Jussin sai Sara Melleri nimiroolistaan elokuvassa Kikka!

– Opin tässä elokuvassa, miten työskennellä ilon ja nautinnon kautta, Melleri sanoi palkintogaalassa.

Lue lisää Sara Melleristä ja Kikasta: Kikka-elokuvan tähti Sara Melleri: ”Kikalla oli varjonsa, ja hän teki niiden kanssa parhaansa”

Parhaan sivuosan Jussin sai puolestaan näyttelijäkonkari Ilkka Heiskanen elokuvasta Hetki lyö.

– Se on yksi hienoimmista työkokemuksista koskaan elämässäni, Heiskanen sanoi Ylen haastattelussa ennen gaalaa.

Kun erillisiä nais- ja miespalkintoja ei enää jaettu, tilalle oli perustettu kaksi uutta palkintokategoriaa: näyttelijätulokas-Jussi ja Valkokankaan valopilkku -Jussi. Molemmat jaettiin nuorille naisille.

Näyttelijätulokkaan palkinnon sai Stella Leppikorpi roolistaan Kupla-elokuvassa. Valkokankaan valopilkuksi puolestaan palkittiin Linnea Leino rooleistaan elokuvissa Tytöt tytöt tytöt, Punttikomedia ja Napapiirin sankarit 4.

Erikoispalkinto Pahanhautojalle

Myös Pahanhautoja-elokuva keräsi useita Jusseja. Sille myönnettiin myös Nordisk Film -erikoispalkinto.

Nordisk Film -säätiön palkinto annetaan elokuvantekijöille, jotka merkittävällä työllään ovat nostaneet elokuvan tasoa ja siten rikastuttaneet suomalaista elokuvakulttuuria.

Vuoden 2023 sai työryhmä, johon kuuluvat elokuvan kuvaaja Jarkko T. Laine, tuottaja Mika Ritalahti, käsikirjoittaja Ilja Rautsi ja ohjaaja Hanna Bergholm elokuvasta Pahanhautoja.

Nordisk Film -palkinnon arvo on 20 000 euroa.

– Elokuvan kuvaajalla on erinomainen tekninen taituruus ja ennen kaikkea herkkyys luoda ennennäkemätön ja ehyt maailma. Elokuvan tuottaja on osoittanut poikkeuksellista sitkeyttä ja ammattitaitoa rakentamalla vankan rahoitusverkoston ja tuotantokokonaisuuden esikoiselokuvalle. Elokuvan käsikirjoittaja on samanaikaisesti hillitön ja hillitty, palkintoperusteissa sanotaan.

– Ja kaikkea edellä mainittua pitää koossa elokuvan prisma, sen ohjaaja, tekemällä taiteellisesti tinkimättömän elokuvan, jonka kansainvälinen maine on ansaittu. Hän vie tyylilajia rohkeasti uuteen, perustelut jatkuvat.

Lue lisää elokuvasta:

Pahanhautoja on karkkivärinen kauhuelokuva täydellisyyden tavoittelusta – amerikkalaisrahoittajat epäilivät suotta suomen kieltä

Suomalaiselokuva Pahanhautoja saa suitsutusta Yhdysvalloissa – ”Leuat loksauttava lopetus, joka saattaa tehdä siitä tulevan kulttiklassikon”

Amerikkalainen leffasivusto nosti suomalaisen Pahanhautojan parhaiden kauhuelokuvien kärkijoukkoon

Betoni-Jussi Esko Salmiselle

Esko Salminen sai gaalassa Betoni-Jussin elämäntyöstä.

Avaa kuvien katselu Elämäntyöpalkinnon saanut Esko Salminen on 82-vuotias. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Salminen muistetaan muun muassa Komisario Palmu -elokuvista, Eino Leinon roolista elokuvassa Runoilija ja muusa (1978), Niskavuori -elokuvasta (1984), Pohjanmaa-elokuvasta (1988), Talvisota (1989), Äideistä parhain (2005) sekä lukuisista televisio- ja näyttämörooleistaan.

– Betoni-Jussi edustaa intohimoa, omistautumista, vääjäämätöntä tekemisen taitoa ja vastaansanomatonta lahjakkuutta, palkintoa jakanut Satu Silvo sanoi.

Palkinto myönnetään pitkästä ja merkittävästä urasta elokuvan parissa. Silvo muistutti, että tämän vuoden palkinnon saaja on esiintynyt jo yhdeksällä vuosikymmenellä valkokankaalla ja näyttämöllä.

– Sanoisin, että kriteerit täyttyvät, Silvo nauratti yleisöä.

Myös nämä palkittiin

Lavastussuunnittelu: Päivi Kettunen – Pahanhautoja

Pukusuunnittelu: Tiina Kaukanen – Kikka!

Maskeeraussuunnittelu: Marina Ritvall ja Conor O’Sullivan – Pahanhautoja

Äänisuunnittelu: Jorma Kaulanen ja Peter Albrechtsen – Metsurin tarina

Elokuvamusiikki: JB Dunckel – Sydänpeto

Kuvaus: Kerttu Hakkarainen – Sydänpeto

Yleisön suosikki: Mc Helper bekings

Dokumenttielokuva: Karaokeparatiisi – ohjaaja Einari Paakkanen, tuottaja Marianne Mäkelä / Napafilms

Lyhytelokuva: Kaikki äitini puhelut – ohjaaja Iiti Yli-Harja

Yle seurasi Jussi-gaalaa: Katso tästä punaisen maton upeimmat puvut ja palkintotunnelmia

Menivätkö palkinnot parhaille elokuville? Keskustele asiasta 25.3. 2023 kello 23:een saakka.