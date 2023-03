Näissä vaalipiireissä käydään eduskuntavaalien kovin kamppailu vallasta

Eduskuntavaaleissa on nähty kovaa kielenkäyttöä puolin ja toisin. Erityisen kiivaaksi vaaliväittely kiihtyi Ylen tentissä viime viikon tiistaina, johon oli kutsuttu eduskunnan suurimmat puolueet.

Lähetyksen lopussa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, perussuomalaisten Riikka Purra ja SDP:n Sanna Marin keräsivät suurimmat kierrokset työperäisestä maahanmuutosta.

– Olen politiikkaa aika pitkään seurannut, mutta en ole sellaista puheenjohtajien sanasotaa koskaan aiemmin nähnyt. Siinä Purra ja Marin näyttivät, mistä heidät on tehty ja Orpo siinä vieressä naureskeli, sanoo Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila.

Turkkila on perussuomalaisten pää-äänenkannattajan päätoimittaja ja tarkastelee vaalikamppailua tästä näkökulmasta. Hän tulkitsee tentin väittelyä aidoksi, koska osapuolet kertoivat voimakkain sanankääntein oman näkemyksensä heitä lähellä olevista asioista.

Avaa kuvien katselu Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila pitää eduskuntavaalien vaaliväittelyitä aiempaa kiihkeämpinä. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Moni kokoomuslainen ja demari on puolestaan antanut tapahtumille oman tulkinnan, mutta kaikki ovat pitäneet väittelyn kiihkeyttä poikkeuksellisena. Poikkeuksellisena on nähty myös vaalikamppailu, jossa osapuolet eivät ole talous- eikä ympäristölinjauksiltaan lähentyneet toisiaan.

Demareiden entinen taustavaikuttaja ja viestintätoimisto Rud Pedersen Public Affairsin hallituksen puheenjohtaja Esa Suominen ennustaa vaikeita hallitusneuvotteluita.

– Tässä nyt maksimoidaan sunnuntain vaalitulosta. Vaalien jälkeen maanantaina kaikilla on krapula riippumatta siitä, voitettiinko vai hävittiinkö vaalit.

Avaa kuvien katselu SDP:n taustavaikuttaja Esa Suominen arvioi, että hallitusneuvotteluista tulee vaikeat vaalikamppailun jälkeen. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Tiistaina puolueet alkavat käsitellä tulosta puolue-elimissään. Puheenjohtajilla ja puolueen taustavaikuttajilla riittää pohdittavaa, mitkä puolueet nousevat seuraavaan hallitukseen.

”Hallitus saadaan muodostettua”

Turkkila, Suominen ja kokoomuksen pitkäaikainen vaikuttaja Jukka Manninen uskovat, että vaalien voittajat saavat vaikeasta asetelmasta huolimatta muodostettua hallituksen.

Manninen on toiminut aiemmin muun muassa kokoomuksen suunnittelupäällikkönä ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtajan esikunnassa. Hän työskentelee nyt johtajana viestintätoimisto Ellun Kanoissa.

– Katsotaan vaali-ilta ensin, koska siitä syntyy oma draamankaarensa. Tiistaina puolue-elimissä varmasti hiotaan strategioita ja mietitään, miten tästä eteenpäin. Pääsiäisenä langat ovat varmasti aika kuumat, Manninen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kokoomusvaikuttaja Jukka Manninen arvioi, että hallitustunnustelut aloitetaan pian vaali-illan jälkeen. Kuva: Grigory Vorobyev / Yle

Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että suurimman puolueen puheenjohtaja aloittaa hallitustunnustelut. Kolmen kärki on ollut niin lähellä toisiaan tähän asti puoluekannatusmittauksissa, ettei kukaan ole uskaltanut ennustaa varmuudella voittajaa.

– Toisaalta lohtua voi saada siitä, että Suomessa on aina pystytty käymään vaalit, ottamaan vastaan tuloksen tuoma riemu tai pettymys ja lähtemään puhtaalta pöydältä rakentamaan sitä, millä eväillä Suomea hallitaan, Turkkila sanoo.

Turkkilan mukaan tiukka vaalitaistelu takaa oppositiolle oivan paikan kritisoida tulevaa hallitusta.

Kovin kamppailu käydään Uudellamaalla

Turkkilan, Suomisen ja Mannisen mukaan kovin kamppailu vallasta käydään Uudellamaalla ja Helsingissä, jossa jaettavana on lähes kolmasosa kaikista kansanedustajapaikoista.

– Eniten paikkoja eduskuntaan tulee Uudeltamaalta ja seuraavaksi eniten Helsingistä. Paikoilla on iso merkitys, mutta toisaalta niille on myös eniten ottajia, koska äänikynnys on näissä piireissä matalin, Manninen sanoo.

Etelä-Suomen vaalipiirien merkitys on kasvanut myös näissä vaaleissa. Helsingin, Uudenmaan ja Pirkanmaan vaalipiirit saivat kukin yhden lisäpaikan nyt käytäviin eduskuntavaaleihin Lapista ja Kaakkois-Suomesta, koska äänestäjien muuttoliike ruuhka-Suomeen on jatkunut.

Kolmikko on samaa mieltä siitä, että muutokset palvelevat paitsi kokoomusta mutta myös pienpuolueita. Kokoomus on perinteisesti pärjännyt hyvin suurissa kaupungeissa.

– Uudenmaan kasvaminen mahdollisesti helpottanee uusien puolueiden nousun eduskuntaan. Kun äänikynnys laskee alle 2,5 prosenttiin, niin sieltä on helpompi ponnistaa Arkadianmäelle, Manninen sanoo.

Äänikynnyksellä viitataan ääniosuuteen, jonka puolue tai vaalilistan on saatava yhden ehdokkaan läpipääsemiseksi.

Keskusta puolestaan kärsii kehityksestä, koska sen kannatus on perinteisesti tullut suurten kaupunkien ulkopuolelta.

Kolmikon mietteet siitä, mitkä puolueet kamppailevat viimeisistä paikoista vaalipiireissä eroavat toisistaan. Suomisen mukaan SDP yrittää pitää vaalipiirien viimeisistä paikoista kiinni, kun taas Mannisen ja Turkkilan mukaan niistä taistelevat erityisesti perussuomalaiset ja kokoomus.

Vaaleja koskevat Ylen jutut löydät täältä

Ylen vaalikoneeseen pääset tästä (siirryt toiseen palveluun)

Oikaisu 27.3.2023 kello 15.27: Jutun ingressiä muutettu ja otettu pois aikamääre, jonka mukaan hallitustunnustelut alkavat vaali-illan jälkeisellä viikolla.