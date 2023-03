Kanadan pääministeri Trudeau ja Yhdysvaltain presidentti Biden tapasivat Kanadassa – keskusteluissa esille nousivat muun muassa Kiina ja Venäjä

Yhdysvallat ja Kanada sitoutuvat tekemään yhteistyötä monissa asioissa, mukaan lukien maahanmuutossa, puolustuksessa sekä turvallisuudessa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan tavattuaan Kanadan pääkaupungissa Ottawassa perjantaina. Biden on Kanadassa vierailulla.

Maat ottivat nostivat esille myös globaalin tilanteen Kiinan kanssa. Lausunnon mukaan Kiina muodostaa vakavan pitkän aikavälin haasteen kansainväliselle järjestykselle häiritsevien toimiensa vuoksi. Näiksi toimiksi mainittiin muun muassa taloudelliset pakkokeinot sekä ihmisoikeuksien rikkomukset.

Johtajien kahdenvälisen keskustelun jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa Biden sanoi, että hän ei suhtaudu Kiinaan eikä Venäjään kevyesti. Mutta maiden muodostamaa uhkaa Biden sanoi pitävänsä osin liioiteltuna.

Bidenin mukaan Yhdysvallat on onnistunut laajentamaan liittolaistensa määrää, mutta hän ei näe Kiinan ja Venäjän onnistuneen samassa. Hän uskoi myös, ettei Kiina ole toimittanut Venäjälle aseita sen jälkeen, kun sota Ukrainassa alkoi.

– Kiina ei ole vielä toimittanut merkittäviä aseita Venäjälle. Tämä ei tarkoita sitä etteivätkö he saattaisi, mutta toistaiseksi he eivät ole, Biden sanoi.

”Me pidämme liittouman vahvana ja yhdistyneenä”

Kanadan parlamentissa pitämässään puheessa Trudeau vakuutti Ukrainan voivan luottaa Kanadaan ja Yhdysvaltoihin liittolaisina.

Trudeau sanoi, että Kanada on Yhdysvaltojen tavoin toimittanut Ukrainalle merkittävän määrän sotilaallista tukea esimerkiksi tykkien, ammusten ja panssarivaunujen muodossa. Hän sanoi myös, että Kanada on osallistunut ukrainalaisjoukkojen kouluttamiseen vuodesta 2015 lähtien.

Trudeau kutsui Bidenia todelliseksi Kanadan ystäväksi ja sanoi, että maiden välinen liittouma merkitsee nyt tällä tärkeällä hetkellä enemmän kuin koskaan ennen.

Trudeaun jälkeen Kanadan parlamentille puhunut Biden sanoi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on epäonnistunut tavoitteissaan Ukrainassa.

Biden lisäsi, että Venäjä on epäonnistunut myös puolustusliitto Naton horjuttamisessa.

– Me pidämme liittouman vahvana ja yhdistyneenä, ja me puolustamme Nato-alueen jokaista tuumaa. Hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys meitä kaikkia vastaan, Biden sanoi.

Lähteet: Reuters, AFP