Venäjä alkaa ”aivopestä” miehitettyjen ukrainalaisalueiden lapsia, sanoo Ukrainan vastarintakeskus

Venäjä on perustanut miehittämälleen Zaporižžjan alueelle venäjämielisen nuorisoliikkeen, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for The Study of War (ISW) (siirryt toiseen palveluun) perjantain katsauksessaan.

ISW perustaa tietonsa Ukrainan vastarintakeskuksen tietoihin.

Ukrainan mukaan Nuori Etelä -liike (Yug Molodoy) perustettiin Venäjän asettaman miehityshallinnon toimesta.

Sen tarkoituksena on altistaa Zaporižžjan lapsia ja nuoria Venäjän propagandalle, eli ”aivopestä” heitä uskomaan Kremlin näkökulmaa sodan syistä.

Liike aloitti toimintansa Melitopolissa, joka on ollut venäläisten hallinnassa Ukrainan sodan alkukuukausista.

Avaa kuvien katselu Kartalla Melitopolin kaupunki Ukrainassa. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Kaupungin ukrainalaisen pormestari Ivan Fedorovin mukaan miehityshallinto on korvamerkinnyt nuorisojärjestölle yli 200 miljoonaa euroa.

Venäjä liitti neljä Ukrainalle kuuluvaa aluetta laittomasti osaksi federaatiota viime vuoden syyskuussa. Länsi on tuominnut laittomat alueliitokset.

Edistänyt isänmaallisia arvoja kotimaassaan

Syyskuussa Venäjä otti myös käyttöön niin kutsutut patrioottiset tunnit kaikissa kouluissa ja kaikilla luokka-asteilla.

Virallisesti tunneilla käsitellään aiheita, joita Venäjän hallitus pitää tärkeinä. Opetusohjelmassa on myös isänmaallista opetusta, kuten Venäjän näkökulmaa toisen maailmansodan tapahtumiin ja Ukrainassa suoritettavaan ”erikoisoperaatioon”.

Oppositiomedia on kutsunut patrioottisia tunteja Kremlin propagandatunneiksi.

Tammikuussa Venäjän opetusministeri Sergei Kravtsov kertoi, että Venäjä uudistaa historian opetusta maassa. Osana opetusta myös historian kirjat kirjoitetaan uusiksi.

Opetusministeri perusteli oppikirjauudistusta muun muassa sillä, että ”länsi käy Venäjän vastaista informaatiosotaa”.

Kravtsovin mukaan uusi historiankirja kuvaisi (siirryt toiseen palveluun) tarkemmin Ukrainan erityisoperaation syitä ja Venäjän viranomaisten näkökulmaa siihen.

Venäjän on myös kerrottu kaappaavaan lapsia ukrainalaisista lastenkodeista ja myös suoraan vanhempien käsistä. Voit lukea aiheesta lisää täältä.