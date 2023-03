Ben Zyskowiczin kimppuun käytiin Itäkeskuksessa, hyökkääjä uhkasi tappaa – asiasta tehty rikosilmoitus, poliisi kertoo Ylelle

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) kimppuun hyökättiin tänään lauantaina Helsingin Itäkeskuksen metroasemalla. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti (IL) (siirryt toiseen palveluun).

Zyskowicz oli odottamassa metroa Vuosaareen, kun paikalle tullut mies alkoi uhkailla tappavansa hänet. Mies löi Zyskowiczia kasvoihin ja lähti karkuun.

Zyskowicz juoksi miehen kiinni, mutta mies kaatoi hänet maahan. Vartijat ottivat miehen kiinni.

– Hänellä oli selkeästi poliittinen motiivi, hän haukkui minua Natosta ja juutalaisuudesta, Zyskowicz kertoo IL:lle.

Zyskowicz selvisi tilanteesta kämmenhaavoilla ja polvinaarmuilla. Hän kertoo tehneensä rikosilmoituksen pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta.

Helsingin poliisin päivystävä tutkinnanjohtaja Kari Martikainen vahvistaa Yle Uutisille, että tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus ja poliisi tutkii asiaa.

Zyskowicz on ehdolla tämän kevään eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Twitterissä (siirryt toiseen palveluun)puolueen olevan ”järkyttyneitä ja vihaisia” Zyskovicziin kohdistuneesta hyökkäyksestä.

– Ben on onneksi fyysisesti kunnossa. Hyökkäys on äärimmäisen vakavaa vaalirauhan kannalta ja tuomitsemme häirinnän jyrkästi. Ehdokkaiden vapaa vaalityö on demokratiamme perusta, Orpo kirjoittaa.

Lisätty Kari Martikaisen kommentti ja päivitetty kauttaaltaan 25.3. kello 13.15.

Lisätty Orpon twiitti kello 13.03.

