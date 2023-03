”Vaalihäirinnän muodoista kaikkein vakavin”, toteaa oikeusministeriön vaalijohtaja Ben Zyskowicziin kohdistuneesta hyökkäyksestä

Ben Zyskowiczin kimppuun käynyt mies kamppasi tämän maahan, minkä jälkeen mies perääntyi. Kuvasta on käsitelty Zyskowiczin avustajan kasvot tunnistamattomaksi.

Vaalijohtaja Arto Jääskeläisen huolena on, että koventunut kielenkäyttö ja uhkailu valuvat sosiaalisesta mediasta entistä enemmän teoiksi. Ehdokkaisiin kohdistuva häirintä on viime vuosina lisääntynyt.

– Fyysisen koskemattomuuden rikkominen on vaalihäirinnän muodoista kaikkein vakavin, toteaa oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen painokkaasti.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin kimppuun hyökättiin lauantaina Helsingin Itäkeskuksen metroasemalla. Zyskowicz kertoo Ylelle, että aggressiivisesti käyttäytynyt henkilö huusi tappouhkauksia ja uhkasi työntää hänet metron alle. Sen jälkeen mies löi Zyskowiczia kasvoihin.

Väkivaltaan asti yltyvä häirintä on Suomessa harvinaista, mutta ei tavatonta, sanoo vaalijohtaja Jääskeläinen.

Esimerkiksi vuoden 2019 eduskuntavaalien alla silloisen ulkoministerin Timo Soinin (sin.) kimppuun hyökättiin Vantaalla hänen ollessaan vaalityössä. Hyökkääjä tuomittiin myöhemmin ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Jääskeläinen tuomitsee kaikenlaisen vaalihäirinnän jyrkästi.

– Ehdokkaat tekevät erittäin tärkeää työtä kansanvallan hyväksi ja suomalaisen demokratian eteen. Heidän on ehdottomasti saatava tuoda ajatuksiaan julki ihan rauhassa, Jääskeläinen toteaa.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin kimppuun hyökättiin Itäkeskuksessa Helsingissä tänään 25. maaliskuuta. Videosta ja sen pääkuvasta on käsitelty tekijän kasvot tunnistamattomaksi.

Vaalihäirintä on lisääntynyt

Vuosia vaalien parissa työskennellyt Jääskeläinen sanoo vaalihäirinnän lisääntyneen viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Tyypillisimmillään ehdokkaisiin kohdistuva häirintä on vaalimainosten tuhoamista, jota on myös näissä vaaleissa tapahtunut paljon. Myös huutelua ja sanailua vaaliteltoilla on ollut aina.

Nyt pinnalle on noussut asiaton käytös ja häirintä sosiaalisessa mediassa, jonne kampanjointiakin on siirtynyt.

– Siellä asiaton huutelu voidaan tehdä raukkamaisesti nimimerkin takaa. Somessa vaalihäirintää on nytkin ollut ja voisi sanoa, ettei se edes ole kovin harvinaista, Jääskeläinen sanoo.

Vaalijohtajan huolena on, että koventunut kielenkäyttö ja uhkailu valuvat sosiaalisesta mediasta todellisiksi teoiksi.

– Se on ihan selkeä huolenaihe. Tämänpäiväinen tapaus on yksi valitettava esimerkki siitä, että otteet käyvät liian koviksi.

Ben Zyskowicz on tehnyt lauantain hyökkäyksestä rikosilmoituksen. Poliisi tutkii asiaa pahoinpitelynä ja laittomana uhkauksena. Jääskeläisen mukaan tapahtunut ei aiheuta oikeusministeriössä toimenpiteitä, vaan asiaa hoitaa poliisi.