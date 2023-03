Putin sijoittaa taktisia ydinaseita Valko-Venäjälle – asiantuntija sanoo SVT:lle, että Venäjällä ei ole enää keinoja pelotella länttä

Ruotsin asevoimien everstiluutnantti Joakim Paasikivi arvioi ruotsalaisen SVT:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Venäjällä ei ole enää keinoja pelotella länttä.

Siksi maa on aloittanut ydinaseella uhkailun.

– Se, että tästä siirryttäisiin oikeasti käyttämään ydinasetta, on uskomattoman iso askel, Paasikivi sanoo SVT:lle.

Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (siirryt toiseen palveluun)kertoo tuoreessa katsauksessaan, että Venäjä luultavasti käyttää ydinasekorttia nyt osana informaatiosotaa, vaikka päätös taktisten ydnaiseiden sijoitaamisesta Valko-Venäjälle tehtiin jo ennen sotaa.

Venäjä ilmoitti sijoittavansa taktisia ydinaseita Valko-Venäjälle

Myös Paasikiven mukaan Venäjän ilmoitus oli odotettu ja sitä oli Kremlissä todennäköisesti harkittu pitkään.

Ruotsin asevoimien edustajan mukaan Venäjän ei riko kansainvälisiä sopimuksia sijoittamalla ydinaseita naapurimaahansa.

– Sillä ei ole suurta merkitystä, missä ydinase sijaitsee, everstiluutnantti sanoo.

Esimerkiksi Yhdysvallat on jo vuosikymmeniä sijoittanut ydinaseita Eurooppaan.

Lisäksi Putin ilmoitti helmikuussa Venäjän keskeyttävän osallistumisensa Yhdysvaltojen ja Venäjän väliseen Uusi Start -ydinasevalvontasopimukseen.

Paasikivi kuitenkin uskoo, että Venäjän päätös sitoo Valko-Venäjän lähemmäs Venäjää.

Myös ydiniskun uhka voi lisääntyä tulevaisuudessa, asiantuntija arvioi.

Yhdysvaltain puolustusministeriö kommentoi Venäjän ilmoitusta sunnuntaina. Yhdysvaltojen mukaan ei ole viitteitä siitä, että Venäjä suunnittelisi käyttävänsä ydinaseita.

Britannia väläytti uraania sisältävistä ammuksista

Britannia ilmoitti alkuviikosta toimittavansa Ukrainan käyttöön köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi venäläiskanavan haastattelussa venäläisjoukkojen ottavan käyttöön köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia, jos Ukraina saa käyttöönsä vastaavia ammuksia.

Lähde: Reuters

