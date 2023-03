Poliisi poisti Erdoğania esittävän nuken Turkin-vastaisesta mielenosoituksesta Helsingissä

Turkin suurlähetystön edustalla Helsingin Kaivopuistossa järjestettiin eilen Turkin-vastainen mielenosoitus.

Poliisi puuttui tapahtumiin ja poisti mielenosoittajilta presidentti Recep Tayyip Erdoğania esittävän nuken.

– Poliisi on tulkinnut, että tarkoituksena oli häpäistä Turkin istuvaa presidenttiä, sanoo komisario Esa Pennanen Helsingin poliisista.

Tapahtumasta on Pennasen mukaan kirjattu rikosilmoitus kunnianloukkauksesta. Tosin poliisilla ei ole tarkkaa käsitystä siitä, keneltä nukke otettiin pois ja ketä siis kunnianloukkauksesta syytetään.

Suomessa on perustuslaillinen oikeus mielenosoittamiseen. Toisaalta rikoslaki kieltää kunnianloukkauksen.

Muuten mielenosoitus sujui poliisin mukaan rauhallisesti ja se sai jatkua nuken poiston jälkeen.

– Yksi henkilö sai sakkoja, kun hän oli mennyt liian lähelle Turkin lähetystöä, Pennanen sanoo.

Mielenosoitus oli luvallinen. Se alkoi Helsingin keskustasta Senaatintorilta, josta se siirtyi kulkueena Turkin suurlähetystölle. Osallistujia oli poliisin arvion mukaan alle sata. Poliisi oli varautunut isompaan mielenosoitukseen.

Mielenosoituksen järjesti Rise Up for Rojava -niminen yhteisö. Se kuvasi poliisin väliintulon ja jakoi materiaalin viestipalvelu Twitterissä.

Rise Up for Rojava toimii kansainvälisesti kurdien puolesta muun muassa järjestämällä mielenosoituksia. Yhteisö nousi julkisuuteen tammikuussa, kun se ripusti presidentti Erdoğania esittävän nuken roikkumaan jaloistaan Tukholman kaupungintalon edustalla. Tapaus raivostutti Turkin ja sillä on ollut vaikutusta Ruotsin Nato-hakemuksen etenemiseen Turkissa.

