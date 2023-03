Suomen pasifistit aikovat muuttaa Natoa sisältäpäin

On täysin ok olla rauhanaktivisti Nato-maassa, sanovat kaikki Rauhanaseman työntekijät Helsingin Itä-Pasilassa heti kättelyssä.

Pasifismi ei häviä, vaikka valtio liittyy sotilasliittoon.

Tämän viestin jakavat Rauhanasemalla sekä Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius että Ydin-lehden päätoimittaja Arja Alho.

– Mieti Vietnamin sotaa ja sen vastaista liikehdintää Yhdysvalloissa, Alho sanoo.

– Ja mieti muitakin Nato-maita. Niissäkin ovat omat rauhanliikkeensä ja ihmiset niissä, jatkaa Lodenius.

Rauhanasema on puinen talo keskellä betonista Itä-Pasilan kaksitasoista sokkelikkoa. Se on Pasilan vanha rautatieasema, joka on vuodesta 1984 toiminut rauhanliikkeiden toimistotalona.

Rakennukseen voi tarvittaessa mennä nyt pohtimaan, millaista on asua Nato-maassa, kun Nato-jäsenyys etenee vauhdilla ja Suomen puolueettomuuden kausi kansainvälisessä politiikassa on kohta ohi.

Lodenius kertoo, että kun Ukrainan sota ja Suomen Nato-prosessi alkoivat, Rauhanliittoon on tullut paljon soittoja. Rauhanaseman yläkerrassa on rauhanjärjestöjen toimitiloja, kirjoja ja mahdollisuus ajatella asioita.

– Voi ajatella Natosta vaikka hätävarana. Minusta se on tässä tilanteessa täysin ymmärrettävää, Lodenius sanoo.

Rauhanliike haluaa vaikuttaa Naton sisältä

Rauhantyöntekijöille Suomen rooli Natossa on selvä – he haluavat rakentaa rauhaa maailmaan Naton kautta.

– Tuntuu, että Suomessa ajatellaan, että nyt kun ollaan Naton jäseniä, pitää olla kovin sotaisia. Rauhanliikkeessä me näemme, että Suomen ja Pohjoismaiden tehtävä on edelleen tuoda sellaisia näkökulmia ilmi, että mieluummin sovitaan eikä luoteta asevaraiseen turvallisuuteen, Alho sanoo.

Rauhanliiikkeen viesti Nato-Suomelle on selvä: ei ydinaseita eikä sotilastukikohtia Suomeen. Pasifistit uskovat myös, että Suomen on mahdollista muuttaa Natoa sisältäpäin Suomen kaltaiseksi.

– Toivomme, että Suomi edelleen haluaa olla ydinaseeton maa emmekä harjoittele ydinaseilla ja että me myös Natossa haluamme tehdä Naton ydinaseettomaksi, Lodenius sanoo.

Ei nöyristelyä, vaan itsevarmuutta

Rauhanliike toivoo, että Suomi vie Natossa omaa arvoagendaansa muille, ei toisinpäin.

– Suomella on huono maine siinä, että aina katsotaan, mitä muut ajattelevat meistä. Näin ei voi olla Natossa. Olemme yrittäneet sanoa, että Natoon ei voi mennä olemaan paras oppilas. Se ei käy, Lodenius sanoo.

Hän sanoo olleensa joiltain osin hieman pettynyt Suomen hakuprosessiin.

– Nyt poliitikot ovat sanoneet, että Turkin turvallisuusintressit ovat Suomen intressejä. Yhtä lailla voimme ajatella, että Suomen rauhanpolitiikka pitää saada ulottumaan Unkariin ja Turkkiin ja muihin Nato-maihin.

Lodeniuksen mielestä Suomen pitää olla Natossa itsevarma.

– Pitää ajaa niitä asioita, joita on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ajettu. Ihmisoikeuksia, demokratisia arvoja, oikeusvaltioperiaatetta. Toivon, että löydämme roolin, jossa keskiössä on aseidenriisunta. Eikä missään nimessä saa alkaa luovuttaa Suomen kansalaisia tai sortamaan vähemmistöjä.

Rauhanliiton toiminnanjohtaja muistuttaa, että vain rauhan avulla päästään maailmaan, jossa voidaan lopulta ratkaista isommat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja köyhyys.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 29. maaliskuuta kello 23:een asti.