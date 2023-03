Metalliyhtye Stam1nan laulaja-kitaristin kirjoittama näytelmä voitti valtakunnallisen teatteripalkinnon

Viimeinen Atlantis on Antti Hyyrysen ensimmäinen näytelmä. Arkistokuva helmikuulta vuodelta 2020.

Viimeinen Atlantis on kuvaus romahtavasta maailmasta ja pakomatkasta sen halki. Dystooppinen näytelmä pureutuu veden tärkeyteen ja voimaan. Vuoden esityksen valitsi yleisö.

Lappeenrannan kaupunginteatterin Viimeinen Atlantis on voittanut vuoden esityksen Thalia-palkinnon. Teoksen käsikirjoittaja ja säveltäjä on Stam1nan laulaja-kitaristi Antti Hyyrynen ja esityksen on ohjannut Tuomo Rämö.

Viimeinen Atlantis on dystooppinen tarina veden voimasta ja tärkeydestä. Tarina kertoo elämästään nauttineesta Tobeaksesta, joka sinkoutuu kesken mannertenvälisen lennon maailmanlopun pyörteisiin.

Näytelmä pohjautuu Antti Hyyrysen samannimiseen esikoisromaaniin. Lisäksi Stam1nalla on samaa nimeä kantava albumi.

”Sai katsojan ajattelemaan päällään eikä persiillään”

Vuoden esityksen valitsi yleisö. Viimeinen Atlantis keräsi 44 prosenttia kaikista äänistä. Ehdolla kisassa oli seitsemän toimittajien ja kriitikoiden valitsemaa teatteriesitystä.

Viimeistä Atlantista äänestäneet perustelivat esityksen paremmuutta muun muassa näin:

Viimeinen Atlantis vetoaa kaikkiin aisteihin ja koskettaa tunnetasolla. Herättää ajatuksia koko planeetan tulevaisuudesta - voiko enää enempää yhdeltä teatteriesitykseltä odottaa?

Ajankohtainen, vavisuttava esitys! Sai katsojan ajattelemaan päällään eikä persiillään!

On melkoinen saavutus, että suomalainen metallilevy on taittunut kirjan kautta näytelmäksi. Näytelmä oli tehty ajatuksella ja kunnianhimoisesti. Luonnonmullistukset oli saatu hienosti toteutettua pienellä näyttämöllä.

Näyttämö muuntuu maailmanlopun lämpöiseksi, samalla uhkaavaksi ja lohduttavaksi. Valosuunnittelun, äänisuunnittelun ja sykähdyttävän tekstin dramaturgiaksi. Väliajaton kokemus, johon katsoja jää leijailemaan pitkäksi aikaa kuin sähköiseen uneen.

Esitys on loistava kokonaisuus, joka pistää miettimään pitkäksi aikaa. Mitä maailmalle on oikeasti tapahtumassa?

Jatko-osa luvassa?

Viimeinen Atlantis -näytelmä saa lisäesityksiä ensi syksynä Lappeenrannan kaupunginteatterissa. Ehdokkuuden tultua julki helmikuussa Hyyrynen lupaili, että hänen matkansa teatterintekijänä voi saada jatkoa ja ehkäpä peräti palkittuun esitykseen liittyen.

– Jotakin suurta on luvassa, mutta en uskalla paljastaa mitä, sillä olenhan vain alkuperäisteoksen kirjoittaja ja äänisuunnittelija, naurahtaa Hyyrynen.

Viimeinen Atlantis sai kantaesityksensä viime marraskuussa Lappeenrannan kaupunginteatterissa.

Thalia-palkinnon tarkoituksena on palkita yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt tai muuten erityisen ansioitunut esitys, ja siten synnyttää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä. Vuoden esityksen Thaliaa on jaettu vuodesta 2010 saakka.

