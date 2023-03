Tutkimus tuo esille vihreän siirtymän kääntöpuolen: Kuluttamiseen jää entistä vähemmän rahaa, mutta Suomen talous kyllä kestää

Tutkijoilla on kerrankin lohdullista kerrottavaa ilmastonmuutokseen liittyen.

Vihreä siirtymä maksaa, mutta silti se on taloudellisesti kannattavaa. Suomen talous kestää sen.

Tutkimuksen aiheesta on tehnyt kolme tutkimuslaitosta yhdessä, eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, Suomen ympäristökeskus Syke ja Demos Helsinki.

Siirtymä päästöttömään yhteiskuntaan sekä alle kahden asteen jäävä ilmaston lämpeneminen yhdessä vaikuttavat vähäisessä määrin Suomen kansantalouteen valtioneuvoston kanslialle tehdyn tutkimuksen mukaan. Siis Suomen talous kokonaisuudessa pysyy kuosissaan, vaikka edessä ovat suuret investoinnit päästöttömään toimintaan niin teollisuudessa kuin vaikkapa liikenteessä.

Yksittäisen ihmisen omassa taloudessa vihreä siirtymä näkyy ikävällä tavalla.

Ostovoima heikkenee

Avaa kuvien katselu Tutkimusjohtaja Tero Kuusi pitää Suomen talousnäkymiä hyvinä, vaikka vihreä siirtymä vie rahaa ja ilmastonmuutos aiheuttaa kuluja. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Palkalla saa yhä vähemmän.

– Siirtymän aikana tulee reaaliansioiden laskupainetta edelleen, tutkimusjohta Tero Kuusi Etlasta kertoo.

Tutkijoiden päätelmä perustuu oletukseen siitä, että julkinen valta lisää haittaveroja päästöjä aiheuttavalle toiminnalle. Kaupan hyllyllä se näkyy siten, että monet tuotteet kallistuvat edelleen.

– Kulutus tulee kallistumaan, Kuusi sanoo.

Siirtymän aikana kaikki tuotanto ei ole päästötöntä ja päästöistä täytynee maksaa entistä enemmän.

Avaa kuvien katselu Ruuan hinta on noussut vuodessa huimasti ja uuden tutkimuksen mukaan inflaatio koettelee suomalaisia tulevaisuudessakin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Rahat uppoavat uudistuksiin

Siirtymä päästöttömään tuotantoon ja palveluihin vaatii paljon rahaa.

On rakennettava esimerkiksi uusia sähkönsiirtoverkkoja, viimeiset hiilivoimalat on korvattava uusilla tavoilla tuottaa lämpöä ja sähköä, rekka-autot on vaihdettava vaikkapa vetyrekkoihin.

Suomen kansantaloudessa liikkuvat rahat menevät siten entistä enemmän investointeihin kulutuksen sijaan.

– Kansantaloudessa nähdään painopisteen muutosta kulutuksesta investointeihin, tutkimusjohtaja Kuusi sanoittaa ilmiön.

Se, kuinka paljon siirtymästä menee valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden piikkiin ja kuinka paljon investoinneista maksaa yksityinen taho, on vielä auki.

Viileä ilmasto kääntyy eduksi

Kylmä ilmasto on kääntymässä Suomelle mahdollisuudeksi. Maasta voi tulla entistä houkuttelevampi sijoitusten ja investointien kohde.

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa rankimmin jo valmiiksi lämpimillä alueilla. Jo nyt on näyttöä siitä, että kuumilla alueilla lämpötilat voivat nousta niin korkealle, ettei kukaan pysty toimimaan siellä normaaliin tapaan.

– Suomen suhteellinen kilpailukyky paranee, Kuusi sanoo.

Viileässä Pohjolassa on harvoin niin kuuma, ettei töitä voisi tehdä, koneet sammuisivat kuumuuden vuoksi tai kuumuus tappaisi.

– Tutkijoiden keskuudessa vallitsee konsensus siitä, että kuumilla alueilla lämpötilan nousu vaikuttaa kielteisesti talouteen ja yhteiskuntaan. Kuusi kertoo.

Myös Suomessa ilmastonmuutoksella voi olla haitallisia vaikutuksia talouteen. Uudet taudit ja tuholaiset voivat tuhota satoja ja metsää, rankkasateet aiheuttaa tuhojaan teillä ja rakennuksissa.

Avaa kuvien katselu Pietarin edustalla seisovat öljysäiliöt kertovat, kuinka tärkeä tulojen lähde päästöjä aiheuttava öljy on Venäjälle. Ennuste on, että fossiilinen energia on huono pohja maan taloudelle maailman vihreässä siirtymässä. Kuva: Anatoly Maltsev / EPA

Fossiilitaloudet kärsivät

Toinen Suomen asemaa parantava syy on se, että yhteiskunnasta löytyy kykyä sopeutua.

– Häviäjinä nähdään myös ne alueet, jotka ovat suuria fossiilisten tuottajia kuten esimerkiksi Venäjä, Kuusi kertoo.

Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä kohtelevat eri maita eri tavoin.

Tutkimukseen on suhtauduttava hieman varauksellisesti. Se sisältää lukuisia oletuksia tulevaisuudesta.

Yksi suurimmista on se, että tutkijat olettavat ilmakehän lämpötilan nousun rajoittuvan alle kahteen asteeseen. Se oli Pariisin vuoden 2015 ilmastokokouksen tavoite.

Jos lämpötila nousee enemmän, laskelmat menevät uusiksi.

Kuntien energialaitoksilla on edessään suuret investoinnit päästöttömään lämmön ja sähkön tuotantoon. Katso A-studio aiheesta:

Miljardien vihreä siirtymä

Voit keskustella aiheesta 28.3. klo 23 saakka.