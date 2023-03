Legendaarinen leirintäalue halutaan siirtää ratikan ja asuntojen tieltä: Ei ainakaan tänne, parahtivat sadat tamperelaiset

Tampereen leirintäalue on nyt Härmälässä. Yhdeksän luonto- ja asukasyhdistystä vaatii, ettei uusi leirintäalue tule ainakaan suositulle ulkoilualueelle Kauppi-Niihamaan.

Tampereella on vähin äänin ideoitu leirintäalueen siirtämistä suosittuun ulkoilumetsään Kauppi-Niihamaan.

Leirintäalue on ollut pitkään Tampereen Härmälässä, mutta alue haluttaisiin ainakin osittain ottaa asuntokäyttöön. Ratikan suunnitellaan ajavan tulevaisuudessa Härmälän kautta Pirkkalaan, mikä lisää alueen houkuttelevuutta.

Suunnitelmasta on puhuttu julkisuudessa vielä vähän. Siirto kytkeytyy kantakaupungin yleiskaavaan, ja on siksi mennyt melko huomiotta.

Yhdeksän tamperelaista luonto- ja asukasyhdistystä käynnisti tänään maanantaina kampanjan, ettei leirintäaluetta siirretä Kauppi-Niihamaan. Yhdistykset haluavat rauhoittaa luontoalueen yhdyskuntarakentamiselta kokonaan ja pysyvästi. Yhdessä yössä nimiä on kertynyt adressiin jo lähes 500.

Avaa kuvien katselu Härmälän leirintäalueella on mökkejä. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

”Kuulostaa ihan päättömältä”

Hanketta vastustava Saraleena Aarnitaival sanoo, että suunnitelma on tullut monelle järkytyksenä. Varsinkin kun alkuperäinen konsulttitoimiston suunnitelma leirintäalueesta oli massiivinen.

Neljän järven rannalle esitettiin rakennettavaksi 120 vuokramökkiä, ja ryhmäpuutarhan vieressä sijaitsevalle niitylle olisi tullut karavaanarialue ravintoloineen.

– Emme kaipaa rauhoittumiseen ja virkistykseen tarkoitetulle luontoalueelle lisää infrastruktuuria ja autoliikennettä.

Avaa kuvien katselu Niihama on suosittua ulkoilualuetta. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Uusi suunnitelma on maltillisempi, mutta silti Aarnitaipaleen mukaan ylimitoitettu.

Aarnitaival toivoo, että mahdollisimman monet pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä torstaina illalla osa-alueiden yleisötilaisuudessa Koilliskeskuksessa.

Niihaman Ryhmäpuutarhayhdistys ry:n puheenjohtaja Pirkko Pousi sanoo, että karavaanarialue tarvitsisi kalliin sähkön ja muun infran.

– Kuulostaa ihan päättömältä, että sellainen tulisi ihan meidän nurkalle.

Alkuperäisessä suunnitelmassa oli Pousin mukaan myös kelluvia igluja. Pousi pelkää, että merkintä leirintäalueesta jää kaavaan.

– Sitten jos se jää kaavaan, voidaan uudemman kerran ottaa esille.

Leirintäalue ei houkuta lapsiperheitä ja retkeilijöitä

Tampereen kaupunki rauhoittelee pelkoja. Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen sanoo, ettei mitään päätöksiä leirintäalueen siirrosta ole tehty.

– Kaupungilla on menossa kantakaupungin vaiheyleiskaava, jossa selvittelemme tiettyjä teemoja. Laatimisvaiheen kuuleminen on menossa. On ihan oikein, että palautetta tulee.

Avaa kuvien katselu Härmälän leirintäalue sijaitsee Pyhäjärven rannassa Tampereella. Kuva: Oskari Räisänen / Yle

Tampereen apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) sanoo, että leirintäalueen siirto on otettu asemakaavasta jo pois. Yleiskaavassa kyse on lähinnä selvityksen tekemisestä.

Jäntti uskoo, että leirintäalueelle pitäisi löytää jokin uusi paikka, eikä se ole poliittisesti arvioiden Kauppi-Niihama.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei se tule sinne.

Kaupunki on yrittänyt löytää paikkaa leirintäalueelle, koska Tampereella on paljon tapahtumia. Toisaalta leirintäalueen konseptia halutaan muuttaa.

– Ehkä konsepti ei vastaa tämän päivän tarpeita, Mikko Nurminen sanoo diplomaattisesti.

Suomeksi sanottuna leirintäalueilla on usein varsin riehakas tunnelma, mikä ei ehkä houkuta lapsiperheitä ja retkeilijöitä.

Uutta paikkaa ei ole kuitenkaan helppoa löytää, koska leirintäalue tarvitsee tilaa ja sen pitäisi olla hyvien kulkuyhteyksien päässä.

