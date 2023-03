Counter-Strike 2 on odotetuimpia pelejä, ja päivityksistä tihkuu tietoa: huijaaminen vaikeampaa, kartat kauniimpia ja äänet todellisempia

Suositusta räiskintäpelistä Counter-Strikesta odotetaan uutta versiota. Kuva on otettu vuonna 2020.

Peliyhtiö Valve on paljastanut kesällä julkaistavan Counter-Strike 2:n uusia ominaisuuksia ja päivityksiä.

Suomen suosituimpiin peleihin jo vuosikausia kuulunut räiskintäpelisarja Counter-Strike saa kesällä jatkoa Counter-Strike 2:n muodossa.

Ensimmäinen Counter-Strike-peli julkaistiin jo vuonna 2000, supersuosittu CS:GO taas vuonna 2012, ja uudesta pelistä on kulkenut huhuja jo pitkään.

Helmikuun lopussa huhumylly vain kiihtyi, kun virallisen Counter-Strike: Global Offensive -Twitter-tilin uuden bännerin tulkittiin antavan osviittaa tulevasta pelistä. Ja nyt siis CS2 on tosiasia.

Peliyhtiö Valve kutsuu CS2:ta ”uuden sukupolven” kokemukseksi ja suurimmaksi tekniseksi harppaukseksi ensimmäisen persoonan ammuntapelisarjan historiassa. Pelin kartat on uudistettu täysin, ja myös valo- ja savuefektejä on parannettu.

Kuin suoraan elokuvista

Viime viikolla Valve tarjosi myös rajoitetun mahdollisuuden kokeilla peliä, mutta vain Windowsilla. Videopelikarttana on Dust II, joka sijoittuu kuvitteelliseen kaupunkiin Marokossa. Suljetun Beta-version avulla yhtiö pyrkii löytämään pelistä mahdollisia virheitä tai parannettavaa.

– Se tuntuu erilaiselta, mutta silti Counter-Strikelta, pelisarjaa paljon arvioinut ruotsalaispelaaja Anomaly kiteyttää mielipiteensä uudesta pelistä Youtube-kanavallaan (siirryt toiseen palveluun).

Anomaly on kiinnittänyt huomiota muun muassa aseiden uusiin kuoseihin eli skiniin ja ääniin, jotka hän luonnehtii sanalla ”insane”. Hänen mukaansa esimerkiksi Molotovin cocktaileista lähtevät tulenlieskat näyttävät niin aidoilta ja onnistuneilta, että ne ovat kuin suoraan elokuvista.

Avaa kuvien katselu Counter-Strike: Global Offensive -peli ruudulla vuonna 2020.

PC Gamer -julkaisun mukaan (siirryt toiseen palveluun) uuden ja tehokkaan Source 2 -pelimoottorin takia kartat ovat CS:2:ssa kauniimpia ja savukranaateissa on enemmän savua, mutta se on ”pohjimmiltaan sama peli, jossa on paljon mukavia päivityksiä”.

Julkaisu on myös havainnut, ​​että Counter-Strike 2 peruuttaa ottelut välittömästi, jos Valve havaitsee huijaamista. Tämän takaa uusi Valve Anti-Cheat eli VAC Live -järjestelmä.

Päihittääkö CS2 Overwatch 2:n?

Pelistriimauskanava Twitchissä Counter-Strike 2 on aiheuttanut runsaasti kohinaa. Pelaajat.comin (siirryt toiseen palveluun) mukaan viime viikolla Twitchin kymmenen katsotuinta striimiä olivat CS-aiheisia, ja esimerkiksi brittipelaaja Owen Butterfieldin eli smooyan striimiä seurasi parhaimmillaan noin 200 000 katsojaa. Butterfield on myös ensimmäisen Counter-Strike 2:ta kokeillut ammattilaispelaaja.

Digital Treds -julkaisun Jesse Lennoxin mukaan (siirryt toiseen palveluun)odotukset CS2:ta kohtaan ovat kovat. Lennoxin mukaan CS2 voisi onnistua siinä missä vuonna 2019 julkaistu Overwatch 2 -epäonnistui. Jälkimmäisen kohdalla esimerkiksi tiimikoot kutistettiin viiteen, eivätkä kaikki pelaajat olleet tähän tyytyväisiä.

Peliyhtiö Blizzard Entertainment loi Overwatch 2:lle myös liikaa hypeä ja odotuksia, jotka loppujen lopuksi ovat toteutuneet yllättävän hitaasti: uusi peliuniversumi ei syntynytkään tuosta vaan.

Jesse Lennoxin mukaan Valve on toiminut Counter-Strike 2:n kohdalla huomattavasti maltillisemmin: jättiläisprojektista on tihkunut hyvin vähän etukäteistietoa julkisuuteen, ja ydinsanoma on ollut selvä: Counter-Strike 2:n tunnistaa CS-peliksi, mutta se toimii paremmin ja näyttää paremmalta.

CS: GO:n päivityksenä kesällä julkaistava Counter-Strike 2 on ilmainen.