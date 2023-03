Manserockin legendoihin kuuluva Coitus Int lähtee juhlakiertueelle – yhtye on esiintynyt yhdessä viimeksi vuonna 1973

Manserockin ensimmäisiin kokoonpanoihin kuuluva Coitus Int lähtee juhlakiertueelle. Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta yhtyeen debyyttialbumin julkaisusta.

Merkkivuotta juhlistaakseen yhtyeen perustajäsenet Mikko Alatalo, Pena Penninkilampi ja Harri Rinne tekevät yhdessä tamperelaisen Hauli Bros-yhtyeen kanssa juhlakiertueen nimellä Coitus Int 50 Revival.

Alkuperäinen Coitus-kolmikko on esiintynyt yhdessä viimeksi vuonna 1973.

– Tarkoituksenamme on tehdä muutamia keikkoja, emmekä kierrä isoja areenoita. Halusimme järjestää nämä muistojen illat tosifaneille nimenomaan rokkiklubeilla. Kiertue päättyy Tampereen Yo-talolle, jossa myös vedimme ensimmäisen keikkamme vuonna 1973, Mikko Alatalo kertoo tiedotteessa.

Keikoilla tullaan kuulemaan kappaleita Coitus Intin kahdelta albumilta: ”Juice Leskinen & Coitus Int” (1973) ja ”Per Vers, runoilija” (1974).

Vaikka yhtyeen nimi vaihtui muotoon Juice Leskinen & Coitus Int jo debyyttilevyn aikoihin, ei yhtye alun perin ollut Juicen taustabändi.

Yhtyeessä oli kolme biisintekijää eli Juice Leskinen, Mikko Alatalo ja Harri Rinne. Kappaleiden solisteina toimivat vuorotellen lähes kaikki jäsenet.

Juhlakiertueen keikoilla kunnioitetaan Juicen muistoa tulkitsemalla myös lauluntekijän varhaisinta tuotantoa. Vuoden 1974 megahittiä ”Marilyn” ja sen jälkeen julkaistuja Juice-kappaleita ei keikoilla kuulla.

Keikat alkavat Rinteen ja Alatalon alustuksella, jonka aikana kuullaan miten manserock syntyi ja millaista oli olla mukana tapahtumien ytimessä.

Tulossa myös juhlalevy

Juhlakeikkojen lisäksi Coitus Int 50 Revival julkaisee samannimisen tupla-albumin, joka sisältää uusia tulkintoja alkuperäisen yhtyeen

kappaleista.

– Tämä juhlalevy on puhdasta Coitusta. Hauli Bros on soittanut uudet versiot studiolivenä. Kitarapäällesoittoja ja kuoroja on toki vedetty päälle, mutta tietokoneita ei ole käytetty. Jopa jouset ovat elävien muusikoiden soittamia, Alatalo kertoo tiedotteessa.

Sarjakuvataiteilija Juho Juntunen lupautui piirtämään albumille nostalgisen kansikuvan 1970-luvun henkeen.

Avaa kuvien katselu Coitus Intin Pena Penninkilampi (vas. alhaalla), Mikko Alatalo ja Harri Rinne lähtevät kiertueelle yhdessä tamperelaisen Hauli Brosin kanssa. Kuva: Lauri Salo Late Grpahic

Yhteen kokoonpano keikoilla on:

Mikko Alatalo – laulu, kitara

Pena Penninkilampi – laulu

Harri Rinne – lausunta, taustalaulu

Juri Lindeman – kitara, laulu

Kalle Alatalo – kitara, laulu

Ari ”Selkä” Pulkkinen – basso, laulu

Harri ”Oinari” Vainionpää – rummut

Tero Kaario – koskettimet

Keikkoja on Tampereen lisäksi Helsingissä, Tuusulassa ja Lahdessa. Kiertue alkaa 23. syyskuuta Tuusulasta.