Syvällä Suomen suurimman ostoskeskittymän alla on luolasto, jossa kohta uidaan ja jopa hiihdetään – tältä siellä näyttää nyt

Lempäälän uimahalliin suunniteltu pääallas on 25 metriä pitkä ja siinä on kuusi rataa. Suunnitelmissa on myös monitoimiallas, kahluuallas, altaat vesijuoksuun ja uimaopetukseen, pore- ja hieronta-allas, kylmäallas ja saunat. Havainnekuva.

Kuva: Lempäälän kunta