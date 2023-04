Uusien asuntojen kauppa ui syvissä vesissä: ”Tässä on paljon tekijöitä, jotka ovat eri asennossa kuin pari kolme vuotta sitten”

Uusien asuntojen myyntimäärä on romahtanut parissa vuodessa. Esimerkiksi Jyväskylässä valmistuu kerrostaloja, joiden asunnoista on yli puolet myymättä.

Mitä enemmän horisontissa näkyy nostureita, sitä paremmin taloudella menee. Näin kuuluu vanha sanonta.

Edelleen horisontissa nostureita näkyy, mutta vähenemään päin. Tilastokeskuksen mukaan koko maassa aloitettiin vuoden 2023 tammikuun aikana 1734 kerrostaloasunnon rakentaminen. Vuoden 2021 tammikuun vastaava luku oli 2569.

Talouden taantuminen näkyy mm. myyntiajoissa. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton mukaan esimerkiksi Jyväskylässä uusien asuntojen myyntiaika on kolminkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana.

– Energiakriisi, sekä korkojen, hoitovastikkeiden, rakennuskustannusten ja kiinteistön ylläpidön hintojen nousu. Tässä nyt on ollut aika paljon kaikenlaisia nousuja, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Vaikka rakentamisen määrä on vähentynyt, on uusia asuntoja edelleen paljon tyhjillään. Kaikkiaan Suomessa valmistui tämän vuoden tammikuussa 3025 uutta kerrostaloasuntoa, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava luku oli 1231.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilasto kertoo, että Jyväskylässä uusia asuntoja myytiin tammikuussa 2023 yli 80 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Vielä suurempia pudotukset ovat olleet Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Oulussa.

OP Koti Keski-Suomen toimitusjohtajan Janne Särkän mukaan pitkät rakennusajat siirtävät kuluttajien ostopäätöksiä.

– Ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut. Esimerkiksi keskustan korkeissa taloissa voi rakennusaika olla 20 kuukautta, joten asiakas voi siirtää ostopäätöstä eteenpäin, seurata maailman tilanteen rahoittumista ja kyseisen kohteen etenemistä. Tässä on paljon tekijöitä, jotka ovat eri asennossa, kuin pari-kolme vuotta sitten, sanoo OP Koti Keski-Suomen toimitusjohtaja Janne Särkkä.

Jyväskylän keskustaan rakennettavassa Puistolan Tornissa on valmistuessaan 16 kerrosta. Tällä hetkellä talon asunnoista on yli puolet myymättä. Toinen suuri kohde keskustassa on Jyväskylän Aallonharja, jossa tilanne on sama.

Yksi syy uusien asuntojen kaupan hiipumiseen on sijoittajien varovaisuus markkinoilla. Kohonnut korkotaso ei saa sijoittajia liikkeelle entiseen tahtiin. Sijoittajille ovat päätyneet yleensä pienet asunnot, nyt niitä on paljon myymättä.

Uusia kohteita aloitetaan tällä hetkellä huomattavasti vähemmän, kuin esimerkiksi vuosi sitten. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan siinä on omat puolensa.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan uusien asuntojen myynnin romahdus johtuu monesta eri syystä.

– Voisi sanoa, että viime vuosina on rakennettu enemmän, kuin on tarpeen. Toisaalta, hyvä puoli siinä on se, että hintojen nousu on pysynyt kurissa.

Viljamaa perää myös valtion vastuuta uudisrakentamisessa.

– Sellaisessa tilanteessa, kun rakennetaan yli tarpeen, pitäisi reagoida vähentämällä valtion tukemien vuokra-asuntojen ja muiden ARA-rahoitteisten asuntojen rakentamista.

