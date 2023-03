Olkiluoto 3 kävi ilman häiriöitä 10 vuorokautta ja läpäisi testit – säännöllisen sähköntuotannon alkamiseen enää kolme viikkoa

Olkiluoto kolmosen säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa kolmen viikon kuluttua.

Olkiluodon kolmosreaktorin koekäyttövaiheessa on saatu valmiiksi 10 vuorokauden häiriöttömän ajon kokeet.

OL3:n koekäyttöä ja sähköntuotantoa jatkettiin maaliskuun puolivälissä paineistimen venttiiliasemien huoltojen valmistumisen jälkeen. Meneillään olleet demonstraatioajon testit ovat sujuneet odotusten mukaisesti.

Sähköntuotantoon palaamisen jälkeen laitosyksiköllä tehtiin käyttöönottoon liittynyt 24 tunnin suorituskykykoe. Tämän jälkeen käynnistyivät 10 vuorokauden häiriöttömän ajon kokeet, jotka päättyivät tänään maanantaina 27. maaliskuuta aamuyöstä kello 2.

– Testin tarkoituksena oli osoittaa OL3:n luotettavuus eli häiriötön tuotantokyky 10 vuorokauden yhtäjaksoisella tasaisella tuotannolla. Testijakso päättyi tänään aamuyöstä onnistuneesti, reaktorivalvonnan pääinsinööri Tommi Lamminpää kertoo TVO:n tiedotteessa.

Myös aikaisemmin toteutettu 24 tunnin suorituskykykoe on virallisesti hyväksytty.

OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloitusajankohdaksi on ilmoitettu 17. päivä huhtikuuta. Se tarkoittaa, että jäljellä viimeisestä testijaksosta on nyt noin kolme viikkoa. Käytännössä jäljellä on enää demonstraatioajon kokeita. Näiden lisäksi suoritetaan säännöllisiä kalibrointeja ja muita määräaikaiskoestuksia sekä tavallisia kunnossapitotöitä, jotka ovat osa laitoksen normaalia käyttöä.

OL3:n säännöllisen sähköntuotannon alkamisen jälkeen Olkiluodosta tuotetaan noin 30 prosenttia Suomen sähköstä.