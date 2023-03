Poliisi aloitti rikostutkinnan Vantaan Tikkurilan parvekeonnettomuudesta, jossa kuoli nuori nainen

Poliisi on epäillyt naisen putoamisen liittyvän parvekelasin rikkoutumiseen. Parveke kuvattu Tikkurilassa 9. maaliskuuta.

Poliisi on tähän asti tutkinut tapausta kuolemansyyn selvittämisenä, mutta nyt asiaa tutkitaan nimikkeellä kuolemantuottamus.

Vantaan Tikkurilassa tapahtui 2. maaliskuuta onnettomuus, jossa nuori nainen putosi kerrostalon seitsemännen kerroksen parvekekaiteen läpi ja kuoli.

Poliisi on tähän asti tutkinut asiaa kuolemansyyn selvittämisenä, mutta nyt asiasta on aloitettu esitutkinta.

Tapausta tutkitaan tällä hetkellä nimikkeellä kuolemantuottamus, mutta nimikkeet saattavat tarkentua esitutkinnan edetessä.

Poliisi päätti aloittaa asiasta rikostutkinnan omien selvitystensä ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) saamiensa tietojen perusteella.

– Poliisi epäilee, että nuori nainen on kaatunut parvekkeella kaidetta vasten, jolloin parvekekaiteen lasi on pettänyt ja nainen on pudonnut seitsemännestä kerroksesta, sanoo Itä-Uudenmaan poliisin rikoskomisario Josefiina Hiltunen.

Parvekkeen lasityyppi ei täyttänyt vaatimuksia

Tukesin selvityksissä on tähän mennessä havaittu, että kohteeseen suunniteltu lasityyppi kahdelta sivulta kaiderunkoon tuettuna ei täytä pistekuormavaatimusta.

Kaidejärjestelmälle tehdään vielä iskunkestävyyskoe, jonka avulla voidaan todentaa kaiteen alumiinirungon ja suojaavan lasiosuuden yhteentoimivuus.

Tukesin ryhmäpäällikö Lauri Walden kertoo, että virasto selvittää edelleen parvekekaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Selvitystyö on vielä kesken, eikä lopullisia päätelmiä voi vielä tehdä.

– Vertailulaskelmat on tehty vain kyseisen kohteen parvekekaidejärjestelmälle. Parvekekaiteet suunnitellaan aina kohdekohtaisesti, joten emme voi ottaa kantaa siihen miten yleisestä suunnitteluvirheestä on kysymys, mutta emme voi myöskään poissulkea sitä mahdollisuutta, etteikö vastaavia ratkaisuja olisi muuallakin. Tätä asiaa Tukes alkaa nyt selvittää, Walden sanoo.

Tukes on ryhtynyt markkinavalvontatoimenpiteisiin sekä käynnistää valvontahankkeen, jossa selvitetään alan toimijoilta, löytyykö Suomessa muita kohteita, joissa on käytetty vastaavia suunnitteluperiaatteita.