Vuodettu puhelinkeskustelu ravistelee Venäjän eliittiä: mies haukkuu Putinin sisäpiiriä ”väsähtäneiksi paskiaisiksi”

Ukrainan mediassa viime viikolla kiertänyt 30-minuuttinen tallenne on ravistellut Venäjän eliittiä. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Vuodetun tallenteen väitetään olevan entisen venäläissenaattori Farkhad Akhmedovin ja miljardööri Josif Prigožinin välinen puhelinkeskustelu. Molempien miesten tiedetään kuuluvan Putinin lähipiiriin.

Puhelinkeskustelussa kaksi miesääntä kritisoi Ukrainan sotaa ja Venäjän johtoa poikkeuksellisen kovasanaisesti.

– On täysin selvää, että he pilasivat koko maan tilanteen, Prigožinilta kuulostava mies toteaa.

Sama mies kutsuu puhelun aikana Putinin sisäpiirissä olevia ”väsähtäneiksi paskiaisiksi”, jotka kuvittelevat olevansa jumalia.

Avaa kuvien katselu Josif Prigožin (oik.) keskustelee rap-artisti Tymathyn kanssa presidentti Vladimir Putinin kampanjatilaiuudessa maaliskussa 2018. Kuva: Sergei Chirikov / EPA

”Hän petti meidät kaikki. Koko maan, koko kansan”

Akhmedovilta kuulostava mies puolestaan toteaa Putinin olevan itse saatana.

– Hän petti meidät kaikki. Koko maan, koko kansan, helvetti sentään, Akhmedoviksi väitetty mies kiroaa.

The Guardian ei ole onnistunut vahvistamaan tallenteen todenperäisyyttä puolueettomasta lähteestä.

Vuodetulla äänitallenteella väitetysti esiintyvistä miehistä Prigožin on kommentoinut puhelun aiheuttamaa kohua. Hänen mukaansa kyseessä on provokaatio, jonka tarkoituksena on aiheuttaa säröjä Venäjän eliittiin sisällä.

Prigožin kutsui tallennetta aluksi ”valeuutiseksi”, mutta tunnusti myöhemmin, että tietyt nauhoitteen kohdat ovat aitoja.

Mikäli nauhoite todetaan aidoksi keskusteluksi kahden vaikutusvaltaisen venäläisen välillä, osoittaisi se harvinaisen selvästi mitä Putinin aloittamasta sodasta Venäjän eliitin sisällä mahdetaan ajatella. Samalla eliitin keskuudessa pelätään varmasti myös Kremlin mahdollista reaktiota.