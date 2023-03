Suomen pisin vappu alkoi lumihankien keskellä – katso video

Vapun avajaisseremonia aloitti tänään Suomen pisimmän vapun vieton. Tänä vuonna teekkarit eli teknillisen yliopiston opiskelijat ja kylterit eli kauppatieteiden opiskelijat juhlivat vappua kaikkiaan 36 päivää Lappeenrannassa. Viime vuonna vappuhulinat kestivät 32 päivää.

– Tänä vuonna meillä on yksinkertaisesti niin paljon tapahtumia, ettei saatu vappua yhtään lyhyemmäksi, kertoo kulttuurivastaava Anselmi Auramo LUT-yliopiston ylioppilaskunnasta.

Myös Tampereella teekkarit juhlivat perinteisesti vappua pitkään ja hartaasti. Onko kaupungeilla kisa, kenellä on Suomen pisin vappu?

– Ei me pidennetty vappua Tampereen takia. Meillä on niin paljon pidempi vappu kuin muilla, että lyhyempikin olisi riittänyt ”Suomen pisin vappu” -tittelin pitämiseen, Auramo naurahtaa.

Lappeenrannassa vapun juhlinta alkaa tänä vuonna 28. maaliskuuta (siirryt toiseen palveluun) ja Tampereella 13. huhtikuuta (siirryt toiseen palveluun).

Ylioppilaskunnan kulttuurivastaava Anselmi Auramon mielestä talvi sopii hyvin Suomen pisimpään vappuun. – Vuodenajatkin kerkeävät vaihtumaan – meidän vappu näyttää pidemmältä kuin onkaan, naurahtaa Auramo. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Yhteisöllisyys mahdollistaa pitkän vapun

Vappua ei juhlita pitkään pelkästään ennätystehtailun takia Lappeenrannassa. Auramon mukaan tärkeintä vapussa on yhteisöllisyys.

– Olen tosi iloinen, että koko LUT-yliopiston yhteisö järjestää yhteistä vappukuukautta. Jos meillä ei olisi näin vahvaa yhteisöä, emme onnistuisi järjestämään näin pitkää vappua. Hienointa on, että ketään ei tarvitse pakottaa, vaan yhteisön jäsenistä kumpuaa halu järjestää yhteinen juhla.

Lappeenrannassa taivaalta tuprusi lunta vapun avajaisseremoniapäivänä. Luminen maisema värittää juhlijoiden maisemaa vielä tulevinakin viikkoina. Silti takatalvi ei hidasta juhlintaa.

– Parastahan tässä on se, että me saamme materiaalia, joka näyttää, että meillä on selkeästi Suomen pisin vappu. Vuodenajatkin kerkeävät vaihtumaan – jos vappupiknikillä toukokuun 1. päivä on kesäkelit, niin meidän vappu näyttää pidemmältä kuin onkaan.

Erikoisia vuosia on nähty aiemminkin.

– Muistelen lämmöllä vuoden 2020 korona-aikaa, kun jouduimme viettämään syysvappua. Nyt sitten vietetään talvivappua, nauraa kulttuurivastaava Anselmi Auramo LUT-yliopiston ylioppilaskunnasta.

