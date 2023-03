Teboil-yrittäjä keksi keinon suojella itseään epäonnistumiselta mennessään aamulla töihin

Ari Lempinen myöntää, että ajat Teboil-yrittäjänä eivät olleet yrittäjälle helppoja. Nyt hän on matkailukeskus Kuopion Saanan toimitusjohtaja.

Ari Lempinen harjoitteli epäonnistumista henkisellä puolella jo korona-aikana. Vuonna 2020 Teboil-yrittäjältä vetäistiin matto alta ja liikevaihto tippui 95 prosenttia. Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime keväänä. Teboilin omistaa venäläinen Lukoil-öljy-yhtiö.

– Päätin, että nyt en tee sitä samaa virhettä. Keskitymme vain omaan tekemiseen, eikä lueta aamulla uutisia, kun Teboil on sitä ja sota on tätä. Se on hirveä asia, koska ihmisiä kuolee, mutta se ei kuitenkaan ole meidän päätettävissä, eikä ihan päällimmäinen huolenaihe, Lempinen kertoo.

Lempinen päätti lähteä joka aamu töihin sillä asenteella, että hän innostaisi työporukan tekemään hommia.

– Mietimme vain sitä, mitä teemme tänä päivänä ja se oli oikea veto siihen hetkeen ja selvisimme siitä hyvin.

Syynä oli itsensä ja henkilökunnan suojeleminen.

– Pienyrittäjänä jos sinulla on kymmenen ihmistä huolehdittavana ja he tarvitsevat kuukausipalkan. Jos olet oikeasti yrittäjä, niin ajattelet, että työpaikat pitää turvata. Tingin omista menoistani, jotta homman sai toimimaan.

Tämän vuoden tammikuussa Lempinen päätti 17 vuoden jälkeen kuitenkin lopettaa uransa Teboil-yrittäjänä Kuopiossa Rastaantiellä. Hän ei ole ainut. Teboilin verkkosivuilla kerrotaan, että tällä hetkellä avoinna on 23 kauppiaspaikkaa ympäri Suomen.

– Tulevaisuudessa oli niin iso riski, että hyppäämme sitten syvään päätyyn tietämättä mitä tapahtuu. Tarkoitan tällä sitä, että löydänkö siihen jatkajaa vai joudunko tekemään konkurssin, kun minä lopetan. Nyt oli tuurit kohdallaan ja löysin siihen ostajan aika nopeasti. Olen todella tyytyväinen päätökseen. Se oli oikea päätös.

Lempinen myöntää, että ajat Teboil-yrittäjänä eivät olleet yrittäjälle helppoja.

Hänen mukaansa taloudelliset vauriot jäivät kuitenkin Rastaantien Teboililla minimaaliseksi.

– Venäläisyys taustalla on ihmisten mielissä. Kyllä me muistamme, mitä papat ovat meille kertoneet ja nyt se kaivettiin meidän verkkokalvoille ja se vaikuttaa meidän ostokäyttäytymiseen todella paljon.

Uudelle uralle

Lempinen aloitti maaliskuussa matkailukeskus Kuopion Saanan toimitusjohtajana. Sekin oli yrittäjälle riski.

– Omistajat soittivat vuodenvaihteen jälkeen. Taisin ensimmäiset sanat sanoa, kun töihin pyysivät, että en ole kyllä kiinnostunut.

Lempinen kuitenkin muutti mielensä, koska hän näkee potentiaalia Siikarannan teollisuusalueella, jolla Saana sijaitsee.

Avaa kuvien katselu Ari Lempinen näkee Kuopion Saanassa mahdollisuuksia. Kuva: Tapio Räihä / Yle

Teollisuusalueelle Siikarantaan rakennetaan kesän aikana parikymmentä uutta majoitussviittiä. Puurakenteiset sviitit nousevat Saaristokadun kupeeseen Kallaveden rannalle, lähelle matkailukeskus Saanaa.

– Kaivinkoneet ovat jo tekemässä maatöitä. Alue tulee olemaan muutaman vuoden päästä todella merkittävä matkailukeskus. En puhu pelkästään Pohjois-Savosta vaan myös valtakunnallisesti ja ihan Euroopan tasolla. Ihan huikea juttu.