Suomalaista Sisu-elokuvaa hehkutetaan Yhdysvalloissa jo ennen ensi-iltaa

Jalmari Helanderin ohjaama Sisu-elokuva kiinnostaa jo nyt poikkeuksellisen paljon Yhdysvalloissa. Pohjois-Amerikan ensi-ilta on vasta 28. huhtikuuta, mutta elokuvan traileria on katsottu paljon eri alustoilta ja se on saanut innostuneita kommentteja.

Väkivaltaisella trailerilla (siirryt toiseen palveluun) on yli kaksi miljoonaa katselukertaa pelkästään Pohjois-Amerikan-levittäjän Lionsgaten sivujen kautta.

Kommenttien mukaan elokuvaa odotetaan paljon. Sitä kuvaillaan muun muassa eeppiseksi väkivaltaviihteeksi. Moni kommentoija tuntuu tarvitsevan Sisun kaltaista elokuvaa juuri nyt.

Näyttelijä, koomikko Patton Oswalt on nähnyt Sisu-elokuvan kokonaan. Samassa näytöksessä esitettiin myös Keanu Reevesin tähdittämä John Wick: Chapter 4.

Oswalt hehkuttaa molempia elokuvia twiiteissään.

Sisua hän vertaa muun muassa Iggy Popin luotsaaman Stoogesin sekä Jerry Lee Lewisin musiikkialbumeihin.

Oswalt kuvailee molempia näkemiään elokuvia kauniisti kuvatuiksi ja anteeksipyytelemättömiksi.

Sisu-elokuva leviää Yhdysvaltojen elokuvateattereihin poikkeuksellisen laajasti. Se tullaan näkemään peräti 500 valkokankaalla. Se on paljon eurooppalaiselle elokuvalle.

Lapin maisemat näkyvät

Suomessa elokuva sai ensi-iltansa jo tammikuussa ja se on kerännyt jo yli 140 000 katsojaa.

Sisu on kuvattu Lapissa ja se sijoittuu toiseen maailmansotaan. Kulta-aarteen löytänyt Aatami Korpi (Jorma Tommila) taistelee elokuvassa natseja vastaan Lapin erämaassa.

Viisi faktaa elokuvasta Sisu

Elokuvan budjetti oli noin kuusi miljoonaa euroa. Se on Jalmari Helanderin kolmas pitkä elokuva.

Maailman ensi-iltansa Sisu sai jo Toronton elokuvajuhlilla syyskuussa 2022.

Lisäksi Sisu voitti syksyllä useita palkintoja fantasia- ja kauhuelokuviin keskittyvällä Sitges-elokuvafestivaalilla Espanjassa. Helander sai palkinnon parhaasta elokuvasta, Jorma Tommila palkittiin parhaana näyttelijänä, Kjell Lagerroos parhaasta kuvauksesta ja Juri Seppä sekä Tuomas Wäinölä parhaasta musiikista.

Sisu on tulossa kevään aikana levitykseen myös monessa Euroopan maassa.

