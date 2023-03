Katso grafiikasta, millä somealustoilla eri puolueet kampanjoivat – tutkija näkee muutoksen, joka voi johtaa yllätyksiin vaali-iltana

Perussuomalaiset ja vihreät etsivät äänestäjiä Tiktokissa, kokoomus, sosiaalidemokraatit ja keskusta taas jyräävät Facebookissa.

Tulos ei varsinaisesti yllätä, mutta jotain uutta luvuista silti näkyy, sanoo poliittisen viestinnän tutkija Elisa Kannasto. Hän on myös koulutuspäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Perussuomalaisten ja vihreiden läsnäolo Tiktokissa kertoo Kannaston mukaan siitä, että puolueet etsivät nuoria äänestäjiä.

Heitä on myös selvästi tarttunut haaviin: tuore kysely osoittaa, että nuoret äänestävät perussuomalaisia ja vihreitä. Kärkinelikkoon mahtuivat tosin myös SDP ja kokoomus.

– Tikotokissa olo kertoo siitä, mitkä puolueet kohdistavat viestejään erityisesti nuorille. Se taas mukailee pitkälti sitä, miten nuoret ovat ottaneet poliittisia viestejä vastaan, Kannasto sanoo.

Suurista puolueista kokoomus ja SDP käyttävät Tiktokia vähemmän. Ne kampanjoivat Facebookissa ja Instagramissa.

Kannasto arvioi, että perussuomalaisten viestit taipuvat lyhyisiin videoihin perinteisempää politiikkaa paremmin.

– Yksioikoiset ja provosoivat viestit palvelevat Tiktokin kaltaisella areenalla. Kun taas yritetään argumentoida monimutkaisia asioita, se ei taivu samaan muotoon.

Toisin sanoen Tiktokissa on helpompi puhua vaikkapa bensan hinnasta kuin siitä, mitä tehdään miljardien velalle.

Vihreillä taas on paljon nuoria ehdokkaita, joille Tiktok on luonnollinen paikka, Kannasto sanoo.

Suosituin some puolueiden keskuudessa on kuitenkin yhä Facebook. Kannaston mukaan se on ehdokkaille monessa mielessä myös helpoin.

Facebookissa voi nousta näkyviin maksullisen mainonnan avulla, kun vaikkapa Tiktokissa ja Instagramissa käyttäjät pyrkivät luonnollisempien julkaisujen ääreen.

– Nuoret sivuuttavat sponsoroidun sisällön. Niihin ei enää saa samalla lailla reaktioita kuin muihin.

Facebookissa voi myös kirjoittaa pitkästi, jakaa linkkejä ja halutessaan kuvia, eikä se vaadi kovin erityistä viestintätapaa.

Vaikkapa Twitter taas vaatii käyttäjältään, että lyhyt merkkimäärä on hallussa. Instagram edellyttää halua laittaa kuvia esille.

Yllätyksenä Kannasto pitää sitä, että Facebookissa kampanjoivien määrä näyttää vähentyneen. Vielä viime vaaleissa kaikkien puolueiden ehdokkaista yli 90 prosenttia oli siellä.

Jakaantuminen monille alustoille voi johtaa Kannaston mukaan siihen, että valituksi tulee suurelle yleisölle tuntemattomia ehdokkaita.

– Some eriyttää sitä, miten eri ehdokkaat näkyvät. Se muokkaa kuvaa poliittisesta kentästä.

Toinen, juuri näiden vaalien erityisyys on Kannaston mukaan hyökkäävä someviestintä.

Hän sanoo, että esimerkiksi Instagramin kampanjoissa korostuu vasemmiston ja oikeiston vastakkainasettelu. Tiktokissa taas pätkitään ja irrotetaan kontekstista videoita, joita sitten sovitetaan oman puoleen agendaan.

– Kyllä se yllättää, että hyökätään ja puhutaan suoraan.

Elisa Kannasto on vieraana illan A-studiossa TV1 klo 21.05. Lähetyksessä keskustellaan muun muassa puolueiden somekampanjoinnista.

