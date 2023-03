Kerrostaloyhtiöiden on vaikeaa rimpuilla ulos huonoista sähkösopimuksista – asukkaiden edustajat laittoivat sähköyhtiön koville Turussa

Turku Energia ei luvannut kohtuullistamista sähkön hintaan. Määräaikasta sopimusta voidaan kuitenkin korjata syksyllä, kun sopimuksen ajasta on kulunut puolet.

Energian ja varsinkin sähkön hinnan nousu on kurittanut pitkin talvea omakotiasukkaita, mutta myös kerrostaloasukkaiden kulut ovat nousseet.

Joukko turkulaisia taloyhtiöitä oli saanut paikallisen energiayhtiön Turku Energian edustajia keskustelutilaisuuteen.

Talohtiöiden edustajat ja sopimukset Turku Energian kanssa tehnyt Turun Isännöintikeskus yrittävät katkaista määräaikaisen sopimuksen ja saada kohtuullisemman sopimuksen aikaan.

Tilaisuudessa ajettiin noin 60 taloyhtiön ja 3 000 asunnon asiaa.

Hinta on kolminkertaistunut

Turku Energian myyntijohtaja Harri Salo esitteli sähkömarkkinoiden rakennetta ja yritti sillä tavalla selittää, miksi hinta on niin korkea.

Paikalla olleet kymmenet taloyhtiöiden hallitusten edustajat alkoivat nopeasti kysellä uudesta sopimuksesta.

– Kustannusten nousu on ollut valtava. Esimerkiksi edustamassani yhtiössä vuotuinen kustannus on 90 000 euroa. Jos ajatellaan, että sitä on jakamassa 130 asuntoa, onhan se valtava summa, kertoo Sari Buss.

Lisäksi monet asuvat taloyhtiöissä, joissa sähkö sisältyy vastikkeeseen. Silloin ei ole mahdollisuutta saada tukea sähkölaskuihin, koska asukkaat eivät sellaisia Turku Energialta saa.

– Sähkö maksaa 34 senttiä kilowattitunnilta. Se sisältää sähköenergian, siirron ja verot. Ennen tätä sopimusta se oli 11 senttiä eli hinta yli kolminkertaistui, kertoo Buss.

Avaa kuvien katselu Taloyhtiöiden edustaja Sari Buss esittää kysymyksiä Turku Energian asiakasillassa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Syksyllä sopimusta voi tarkastella

Turku Energian myyntijohtaja Harri Salo harmittelee tilannetta, mutta kertoo, ettei sopimusta voi purkaa.

– Jos on 24 kuukauden määräaikainen sopimus, voimme ensimmäisten 12 kuukauden jälkeen jatkaa sopimuskautta 24 tai 36 kuukautta. Silloin saadaan keskihinta alas, kertoo Salo.

Kohtuullistamista ei voi tehdä nopeasti, sillä Turku Energia ostaa kaiken myymänsä sähkön sähköpörssistä. Sille tulee kulut sieltä, ja hinnan alennusta ei voi tehdä, sillä heidän kulunsa olisivat suuremmat kuin asiakastulot.

Tilanne on sama omakotiasujilla, joilla on voimassa määräaikainen sähkösopimus.

– Suomalaiset ovat eriarvoisessa asemassa. Kun sopimus päättyy ja tekee määräaikaisen sopimuksen, sillä hintatasolla mennään seuraavat 24 kuukautta, kertoo Salo.

Taloyhtiöiden edustajat pohtivat myös sopimussakon maksamista, mutta sen suuruudesta ei saatu selvyyttä.

– Näyttää siltä, että hinnat tulevat laskemaan kesää kohti. Ensi syksynä ja ensi talvena sähkö tulee olemaan kallista. Vuonna 2024 palattaisiin lähelle vanhaa hintatasoa, joka oli ennen energiakriisiä, kertoo Salo.

Avaa kuvien katselu Turku Energian myyntijohtaja Harri Salo kertoi taloyhtiöiden edustajille, että määräaikaisten sopimusten hintoja ei mahdollista kohtuullistaa ennen kuin vuosi sopimusta on kulunut. Kuva: Minna Rosvall / Yle

”Tilaisuus tuntui turhalta”

Sari Buss kertoo, että Turku Energialta ei tullut sellaista vastaantuloa, mitä he olisivat toivoneet.

– Sähkön hinnan kohtuullistaminen oli tavoitteena. Paikalla ei ollut henkilöitä, joilla olisi ollut valtuuksia neuvotella, kertoo Buss.

Tilaisuus päättyi rauhallisissa merkeissä, vaikka taloyhtiöiden edustajien mielipiteet olivat kipakoita. Sähköasiat ovat kiihdyttäneet monien tunteita.

– Monet täällä Varissuolla ovat sitä mieltä, jos ei kohtuullistamista saada, uuteen sopimukseen ei kysytä edes tarjousta Turku Energialta, kertoo Buss.

Jokseenkin erikoiselta tuntui silti, että Turku Energian kolmen edustajan vanavedessä kulki kaksi vartioliikkeen työntekijää.

Myyntijohtaja Harri Salo kertoi, että kyse oli käytännöstä. He varustautuvat tilaisuuksiin tällä tavalla.

Tuore kysely: hoitovastikkeet ovat nousussa

Taloyhtiöiden vastuuhenkilöistä valtaosa katsoo, että heidän taloyhtiönsä taloustilanne on vakaa.

Tiedot käyvät ilmi Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöille kohdistetusta kyselystä, johon vastasi miltei 4 900 vastaajaa maaliskuussa 2023.

Vuodelle 2023 on hoitokulujen painetta kaikkialla Suomessa.

Kerrostaloyhtiöiden hoitovastike on kyselyn perusteella nousemassa alustavien arvioiden mukaan kahdeksan prosenttia viime vuodesta.

Kymmenen suurimman kaupungin suurimmat nousut ovat Helsingissä ja Turussa, joissa kasvua oli miltei kymmenen prosenttia. Jyväskylässä nousua oli keskimäärin kolme ja Lahdessa neljä prosenttia.

Yle on kertonut aikaisemmassa jutussaan, että vastikkeet voivat nousta jopa kymmenkertaisiksi.

