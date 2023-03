Moni ääni jäisi antamatta, jos varuskunnassa ei saisi äänestää ennakkoon – Milla Mömmö ja Iita Nybacka tarttuivat heti tilaisuuteen

Kainuun prikaatilla ennakkoäänestyspäivä oli maanantaina, ja äänestyspaikan ovi kävi tiuhaan.

Äänestäjämäärä yllätti vaalivirkailijat, lähes 200 asepalvelustaan suorittavaa antoi äänensä reilun neljän tunnin aikana. Kaikkiaan Kainuun prikaatilla on noin 2 500 varusmiestä.

Avaa kuvien katselu Moni intissä äänestäjä on myös ensikertalainen ja vaalivirkailijat saivat tutkia apuna muun muassa oikeaa vaalipiiriä. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Asepalvelusta Kainuun prikaatilla suorittavalla oululaisella Milla Mömmöllä ja kannuslaisella Iita Nybackalla oli äänestämisessä selvät sävelet.

– On tärkeää vaikuttaa asioihin, vaikka onkin nuori. Mulle on aika tärkeätä, että nuoretkin pääsisivät eduskuntaan ja saadaan nuorten äänet kuuluviin, Nybacka kertoi äänestämisen jälkeen ja sanoi äänestäneensä juuri nuorta ehdokasta.

Äänestäminen oli molemmille itsestäänselvyys, kun siihen oli mahdollisuus.

– Kyllä se tuntui siistiltä, että pääsee nyt itsekin vaikuttamaan siihen, ketkä pääsevät hallitukseen, Mömmö summasi.

Avaa kuvien katselu Esimerkiksi Iita Nybackan kotipaikkakunnalta Kannuksesta Kajaaniin Kainuun prikaatiin on yli 200 kilometriä matkaa, joten kotilomilla menee matkoihinkin paljon aikaa. Kuva: Hanne Kinnunen / Yle

Osalla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon kotona viikonloppuloman aikana, osalla on lomaa varsinaisen vaalipäivän 2.4.2023 aikana. Aiemmin Kainuun prikaatilla on päässyt äänestämään koronapandemian aikaisen kiinniolon takia, nyt äänestys oli mahdollista 2022 voimaan tulleen lakimuutoksen ansiosta.

Kasarmilla vaalit ovat olleet puheenaihe

Vaalit ovat herättäneet puhetta kasarmilla jo parin viikon ajan. Mömmö ja Nybacka kertovat, että puhetta vaaleista on riittänyt yksikössä ja vaalikoneita on tehty. Oman huomionsa ovat saaneet Tiktokin vaalisisällöt.

– Kyllähän se pienpuoluetentti on noussut aika isoksi jutuksi. Siinä se Sinimusta-puolue on ollut vähän kyseenalainen, niin sen takia se on noussut, sanoo Iita Nybacka.

Vaaliaiheista on puhuttu laajasti kasarmilla niin ruokapöydässä kuin yksikössäkin.

– On vaan yleisesti tuotu esille omia mielipiteitä ja ajatuksia erilaisista puolueista, se on ollut sellainen itseä valaiseva asia. Ei ole ollut mitään tiettyjä aiheita, mistä oltaisiin keskusteltu, Mömmö summaa.

Äänestyksen jälkeen varusnaiset aikoivat suunnata sotilaskotiin perinteisille vaalikahveille ja munkeille.