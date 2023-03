Kohua herättänyt Daily Mail -oikeudenkäynti alkoi Lontoossa – paikalla Elton John, prinssi Harry ja muita brittijulkkiksia

Ison-Britannian prinssi Harry, Sussexin herttua, vilkuttaa saapuessaan Royal Court of Justiceen Lontoossa.

Yhteensä seitsemän julkisuuden henkilöä on haastanut Daily Mail -sanomalehden kustantajan oikeuteen puhelimien salakuuntelusta ja muusta yksityisyyden suojan rikkomisesta.

Prinssi Harry ja laulaja Elton John osallistuivat tänään paljon huomiota osakseen saaneeseen oikeusistuntoon Lontoossa.

Yhdessä viiden muun julkisuuden henkilön kanssa, Elton John ja prinssi Harry ovat haastaneet Daily Mail -sanomalehden kustantamon Associated Newspapersin oikeuteen lukuisista yksityisyyden suojan rikkomistapauksista.

Julkisuuden henkilöt syyttävät kustantajaa muun muassa puhelimien salakuuntelusta, puhelimien hakkeroinnista yksityisviestien lukemiseksi, huijauksesta sekä kotirauhan rikkomisesta.

Heidän mukaansa rikoksiin syyllistyivät sekä lehden toimittajat että heidän palkkaamansa yksityisetsivät.

Lontoon High Court of Justicessa käsiteltävässä tapauksessa alkoivat eilen neljää päivää kestävät kuulemiset.

Kyseessä on merkittävä oikeudenkäynti, sillä sen tuomion uskotaan vaikuttavan siihen, miten brittilehdistö kohtelee maan julkisuuden henkilöitä.

Prinssi Harry on pitkään kampanjoinut sen puolesta, että lehdistö jättäisi hänet ja muut julkisuuden henkilöt rauhaan. Hän on mukana myös kahdessa muussa oikeusjutussa, joista toinen on samaista Daily Mailia ja kolmas tabloid-sanomalehti Daily Mirroria vastaan.

Hän sanoo BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) oikeuteen toimitetussa asiakirjassaan, että ”menetti näiden toimien takia suurimman osan teinivuosiensa tärkeimmistä puolista”.

Harryn mukaan ”Associated Newspaper petti lupaukset parantaa toimintaansa, joita media teki hänen äitinsä prinsessa Dianan traagisen kuoleman jälkeen vuonna 1997”.

Associated Newspapers kiistää syytteet. Kuulemisten jälkeen tuomari päättää, onko syytteille perusteita ja ottaako se tapaukset käsittelyyn.