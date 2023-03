Moskovalainen kauppakeskus käytti luvatta muumeja mainoksessaan – uutinen ”muumien kieltämisestä” levisi Venäjän mediassa kulovalkean tavoin

Venäläisessä Vpost-mediassa uutisoitiin (siirryt toiseen palveluun) tänään että Moomin Characters ei enää myönnä lisenssejä muumi-hahmojen käyttöön Venäjällä. Venäjällä asiasta on tullut varsinainen uutispommi ja siitä on naapurimaassa uutisoitu laajasti. Asiasta kirjoittivat muun muuassa Meduza (siirryt toiseen palveluun), Fontanka (siirryt toiseen palveluun), Argumenti i fakti (siirryt toiseen palveluun)-iltapäivälehti, RBK (siirryt toiseen palveluun)-uutistoimisto ja Moskovski Komsomolets (siirryt toiseen palveluun)-iltapäivälehti.

Moni lehti käytti uutisissaan raflaavia otsikoita, kuten: "Muumit on kielletty venäläislapsilta – pakotteet koskevat myös satuhahmoja (siirryt toiseen palveluun)", "Muumien takia on leimahtanut suomalais-venäläinen skandaali (siirryt toiseen palveluun)", "Jopa muumit lähtivät Venäjältä (siirryt toiseen palveluun)".

Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström kuitenkin kertoo Ylelle, että päätös Venäjällä tapahtuvan liiketoiminnan lopettamisesta oli tehty jo viime vuoden keväällä.

Hänen mukaansa kohu rajan takana johtuu siitä, että viime viikolla Moomin Characters esti muumi-tapahtuman, jota oli Venäjällä markkinoitu laajasti. Tapahtumaan ei kuitenkaan oltu hankittu lupaa suomalaisilta brändin omistajilta.

– Pyysimme välittömästi juristejamme estämään tapahtuman, jossa he myös onnistuivat. Tapahtuma peruttiin, Kråkström kertoo.

”Muumipeikko on todella tunnettu hahmo Venäjällä”

Muumi-hahmojen laittoman käytön huomasi venäläinen toimisto Brand4rent, joka oli aiemmin vastuussa Moomin Charactersin lisenssien myöntämisestä Venäjällä. Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Denis Kulakov kertoo Ylelle, että tapauksesta kerrottiin heti Moomin Charactersille. Selvisi, että moskovalaisella kauppakeskuksella ei ollut lisenssejä tai oikeuksia käyttää Tove Janssonin kirjojen hahmoja.

Kulakov huomauttaa, että aiemmin venäläiset yritykset, jotka tuottivat pääasiassa lapsille tarkoitettuja tuotteita, pyysivät lupia muumi-hahmojen käyttöön. Kulakov kuitenkin kertoo, että myös rikkomuksia tapahtuu aika ajoin.

– Muumipeikko on todella tunnettu hahmo Venäjällä. Me paljastamme säännöllisesti yrityksiä käyttää Muumilaakson hahmoja ilman lupaa. Meillä on useita tällaisia ​​tapauksia vuodessa, Kulakov toteaa.

Avaa kuvien katselu Muumituotteet ovat suosittuja Venäjällä.

”Muumiliiketoimintaa ei voi enää voi harjoittaa Venäjällä”

Kråkström kertoo, että viime vuonna Moomin Characters pyysi agenttejaan lopettamaan kokonaan uusien lisenssisopimusten tekemisen Venäjän markkinoilla. Yritys kielsi myös sopimusten uusimisen.

– Meillä oli joitakin sopimuksia olemassa, jotka oli solmittu ennen Venäjän aloittamaa Ukrainan sotaa. Niidenkin voimassaolo on nyt päättynyt. Muumiliiketoimintaa ei voi enää harjoittaa Venäjällä. Tämä koskee myös kirjojen kustantamista, tiivistää Kråkström.

Moomin Charactersin toimitusjohtaja lisää, että Venäjän liiketoimintojen taloudellinen merkitys on ollut pieni.