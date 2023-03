Loppuvatko eleikkäät puheenvuorot ja kokouskahvit? Moni pörssiyhtiö haluaa mahdollisuuden pitää yhtiökokouksensa kokonaan etänä

Koronatilanteen rauhoittumisen myötä suuriakin joukkoja kokoavia pörssiyhtiöiden yhtiökokouksia on jälleen voinut pitää rajoituksetta.

Monen yhtiökokouksen asialistalla on nyt kuitenkin kohta, joka hyväksytyksi tultuaan voi siirtää, yhtiön johdon toisinaan ankarallekin palautteelle altistaneet, tapahtumat kokonaan nettiin.

Arvopaperisäästämistä edistävässä Pörssisäätiössä kuitenkin toivotaan, että myös mahdollisuus osallistua kokoukseen paikan päällä säilyy.

– Itse toivon, että ensisijainen vaihtoehto olisi hybridiyhtiökokous, missä osakkeenomistaja saisi päättää, tuleeko fyysisesti paikalle vai haluaako osallistua etänä. Eli en toivo, että siirryttäisiin pelkästään etäyhtiökokouksiin, sanoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Erityisen tärkeänä Lounasmeri pitää sitä, että myös piensijoittajilla pysyy mahdollisuus saada puheenvuoroja, sekä tavata paikan päällä yhtiön johtoa että toisia sijoittajia.

– Pidän kyllä tärkeänä sitä, että jokaisella osakkeenomistajalla on puheoikeus, oikeus esittää kysymyksiä, tapahtui se sitten paikan päällä tai etänä. Yhtiökokous on kuitenkin se ainoa kerta vuodessa, jolloin kaikki osakkeenomistajat saavat tulla koolle, saavat kohdata yhtiön johtoa ja esittää kysymyksiä, riippumatta siitä, ovatko pieniä vai suuria.

Hän korostaa, että paikan päällä tapahtuva vuorovaikutus on monella tavalla verkossa tapahtuvaa monipuolisempaa.

– Siellä pystyy havainnoimaan johdon eleitä ja ilmeitä lähietäisyydeltä. Ja näkee muita osakkeenomistajia, voi keskustelella heidän kanssaan ja analysoida yhdessä. Koetaan, että siitä on hyötyä myös sijoituspäätösten tekemisessä. Myös se vahvistaa omistajuutta, Lounasmeri toteaa.

Avaa kuvien katselu Toisinaan yhtiökokouksissa esitellään myös yritysten tuotteita. Sijoittaja ja Twitter-vaikuttaja Tomi Lahti Revenion yhtiökokouksessa 23.3.2023, jossa sai firman laitteilla testatauttaa silmänpaineet ja otattaa myös silmänpohjakuvan. Laitetta käyttämässä Revenio Groupin linjajohtaja Mervi Turunen. Kuva: Zijoittaja Oy

Samaa mieltä on myös sijoittaja ja Twitter-aktiivi @zijoittaja Tomi Lahti.

– En pidä hyvänä, jos sitä aletaan käyttää ensisijaisena tapana kokoontua, pelkkää webin yli tapahtuvaa.

Lahti pitää etäyhtiökokoukset mahdollistavia päätöksiä lähinnä varautumisena uuteen koronapandemian kaltaiseen tilanteeseen.

– Kyllä futistakin on kiva käydä paikan päällä aina välillä katsomassa. Minulla on sama asenne yhtiökokouksiin. Mieluummin käyn paikan päällä aina kun on mahdollista, kuin että seuraisin webin kautta, sanoo Lahti.

Yhtiökokousten ympärillä on ollut jopa mielenilmauksia, jos yhtiön toiminta on herättänyt osakkeenomistajissa suurta tyytymättömyyttä. Talvivaaran yhtiökokous vuonna 2013 toi paikalle myös mielenilmauksen.

Uutisvideo vuodelta 2013: Nokian yhtiökokous Helsingin Messukeskuksessa.