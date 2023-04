Kuinka naarmuisella paistinpannulla uskaltaa vielä tehdä ruokaa? Veimme kasan pinnoitettuja pannuja Ruokaviraston arvioitavaksi

Teflonpaistinpannut, uhka vai mahdollisuus?

Ruokaviraston erityisasiantuntija Merja Virtanen nauraa.

– Kyllä ne mahdollisuus enemmän kuitenkin ovat. Ne ovat helppoja käyttää eikä tarvitse pelätä että ruoka palaa pohjaan.

Näin siinä tapauksessa, että teflonpaistinpannu on ehjä ja kaikin puolin kunnossa.

Merja Virtanen hoitaa Ruokavirastossa kontaktimateriaalien turvallisuuteen liittyviä asioita. Ne ovat materiaaleja tai välineitä, jotka joutuvat suoraan tai välillisesti kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Teflon on tietty brändi ja kauppanimi PFAS-yhdisteitä sisältävälle pinnoitteelle. Puhekieleen se on jäänyt edustamaan kaikkia pinnoitettuja astioita. Tässäkin jutussa puhutaan siis arkikielisesti teflonista.

Irtoaako naarmuuntuneista teflonpannuista haitallisia yhdisteitä?

– Kyllä niistä saattaa irrota. Pinnoitteessa olevat naarmut on tavallaan kuin avoimia haavoja, joista saattaa siirtyä kemiallisia aineita ruokaan. Yleensä kun puhutaan kemiallisista aineista, eivät ne syötäviä aineita ole. PFAS-yhdisteet saattavat aiheuttaa riskin ihmisen terveydelle, Virtanen sanoo.

Tylyt arviot paistinpannuista

Ruokaviraston erityisasiantuntija Merja Virtanen pääsee tositoimiin.

Kaivamme esiin esimerkkipannumme. Jokainen niistä on tavalla tai toisella jo elänyt parhaat päivänsä. Mutta vieläkö niillä voisi laittaa ruokaa?

PANNU 1

Avaa kuvien katselu Kuva: Jari Pussinen / Yle

– Rupeaisin jo harkitsemaan että taitaa tulla pannun vaihto kohta eteen.

PANNU 2

Avaa kuvien katselu Kuva: Jari Pussinen / Yle

– Näkee että tämän pannun pinta on selvästi vaurioitunut. Vaikkei se vielä ihan kupruilla ole, tällä ei varmasti enää ole tarttumattomuusominaisuuksia. Pannu on tiensä päässä. Itse en enää käyttäisi.

PANNU 3

Avaa kuvien katselu Kuva: Jari Pussinen / Yle

– Tämän pannun pinnoite on lähtenyt irti. Pinta on ihan selvästi lähtenyt kupruilemaan, tätä on varmaan kuumennettu tyhjänä. Tuo tummempi alue johtuu varmaankin juuri siitä. Paistinpannu on mennyttä kalua.

PANNU 4

Avaa kuvien katselu Kuva: Jari Pussinen / Yle

– Tiensä päässä tämäkin pannu. Pinnoitehan aivan irtoaa, täältä voi jo siirtyä metallejakin täältä pinnoitteen alta.

PANNU 5

Avaa kuvien katselu Kuva: Jari Pussinen / Yle

– Ihan kauhea! Pinta on kupruillut ihan kokonaan, pannu on varmaan palanut pohjaan.

Toistuva altistus aiheuttaa terveyshaitat

Akuuttia vaaraa ei tietenkään ole, jos on muutaman kerran syönyt naarmuuntuneella paistinpannulla valmistettua ruokaa.

Virtanen kertoo, että yleensäkin, kun puhutaan kemiallisille aineille altistumisesta, terveyshaitat edellyttävät pitkäaikaista ja toistuvaa altistusta.

– Yksittäisillä kerroilla ei ole merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Siitä ei ole tutkimuksia, kuinka paljon ainesosia eriasteisesti naarmuuntuneista pannuista ruokaan siirtyy. Yleissääntö kaikissa kontaktimateriaaleissa on kuitenkin se, että kun pinta alkaa olla kulunut tai naarmuilla, kannattaa se vaihtaa toiseen.

Tee hyviä valintoja

PFAS-yhdisteitä käytetään niin laajasti kaikkialla, että paistinpannujen merkitys kokonaisuudessa on aika pieni. Niitä käytetään esimerkiksi palosammuttimissa, vaatteissa, pakkausmateriaaleissa, kosmetiikassa ja voiteluaineissa. Yhdisteitä pääsee ympäristöön ja sitä kautta myös eliöihin ja pohjavesiin. Se pääsee rikastumaan ravintoketjussa ja lopulta se tulee sitä kautta myös ihmisiin.

Yhdisteiden haitallisuuteen on havahduttu. EU haluaa lähivuosina kieltää tai rajoittaa PFAS-yhdisteiden käyttöä monissa tuotteissa.

Suomessa myös elintarvikkeiden PFAS-yhdisteiden pitoisuuksia aletaan tutkia enemmän.

– Sanon aina kuluttajalle että sellaisia tahallisia riskejä ei kannata ottaa. Jos pystyy tekemään hyviä valintoja, kannattaa niitä tehdä. Tämä pätee myös paistinpannuihin, kulunut ja naarmuinen pannu kannattaa vaihtaa uuteen, Virtanen sanoo

Paistinpannu pysyy kunnossa ohjeita noudattamalla

Ruokaviraston erityisasiantuntija Merja Virtanen muistuttaa, että kontaktimateriaaleissa kuten paistinpannuissa on käyttöohjeet, ja ne kannattaa lukea.

– Pinnoitettuja paistinpannuja ei saa laittaa astianpesukoneeseen, ei kannata käyttää metallisia työvälineitä eikä niitä saa kuumentaa tyhjänä. Yleensä konetiskiaineet ovat niin voimakkaita, ettei pinnoite kestä niitä, ainakaan toistuvasti käytettynä. Kevyt pesu astianpesuaineella riittää. Itse teen usein niin että vain huuhtelen paistinpannun vedellä ja pyyhin talouspaperilla.

Ehjät ja hyvälaatuiset teflonpannut oikein käytettyinä ovat hyviä välineitä ruuanlaitossa, muistuttaa Merja Virtanen.

