Palkittu toimittaja Outi Salovaara ei saa enää viisumia Venäjälle: ”Sanoivat, että syytä voit kysyä FSB:ltä”

Lappeenrantalainen vapaa toimittaja Outi Salovaara palkittiin Naistoimittajat-yhdistyksen Vuoden Kellokkaana (siirryt toiseen palveluun). Vuoden Kellokas myönnetään henkilölle, joka on merkittävällä tavalla kiinnittänyt huomiota ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen.

Tunnustus lämmitti Salovaaraa, sillä se tuli ”omilta”, eli toimittajilta, jotka ovat nähneet Salovaaran jutut ajankohtaisina ja merkityksellisinä. Etenkin uutisointi Venäjästä ja venäläisistä on ollut viime vuonna Salovaaralle tärkeää.

Nyt on vaarallista, että sodan vuoksi on alettu vihata kieltäkin ja sen opiskelu on vähentynyt jyrkästi Outi Salovaara

Hän on huolissaan siitä, että Venäjän hyökkäyssodan vuoksi venäjän kielen opiskelu ei enää kiinnosta suomalaisia.

– Nyt on vaarallista, että sodan vuoksi on alettu vihata kieltäkin ja sen opiskelu on vähentynyt jyrkästi. Olisi tärkeää, että Suomessa pysyisi venäjän kielen taito, jotta olisi venäjänkielisiä asiantuntijoita jo sen takia, että me tiedämme mitä täällä tapahtuu. Venäläisten keskustelu esimerkiksi somessa tapahtuu venäjäksi, Salovaara sanoo.

Kieli haltuun 90-luvulla

Outi Salovaara on kirjoittanut paljon Venäjään liittyvistä aiheista. Hän on selvittänyt muun muassa venäläisten kiinteistökauppoja, Rotenbergin suvun toimia ja Fortumin toimia Venäjällä.

– Kun Neuvostoliitto oli hajonnut 1990-luvulla, alkoi venäläisiä olla paljon jo Suomessakin. Kävin itsekin Venäjällä ja minua häiritsi, kun en osannut kieltä tai edes kirjaimia, Salovaara muistelee.

Niinpä hän alkoi opiskella kieltä ja käydä maassa enemmän ja enemmän. Kielitaitoa tuli lisää, ja hän pystyi keskustelemaan ihmisten kanssa ja lukea venäjänkielisiä lehtiä.

– Siitä se lähti. Aloin tehdä enemmän Venäjä-aiheisia juttuja.

Ei-toivottujen listalle

Ennen koronapandemiaa Salovaara kävi Venäjällä vähintään kerran kuussa.

– Saattoi olla nopeita käyntejä päiväseltään Allegrolla, tai sitten saatoin olla Venäjällä viikkoja. Olen kiertänyt Suomen lähialueita Viipurissa, Pietarissa ja Sortavalan suunnalla, Outi Salovaara kertoo.

Seuraavista reissuista Venäjälle ei toimittajalla ole tietoa.

– Olen yrittänyt saada kahdesti viisumia, mutta sitä ei minulle myönnetä. Yritin päästä kahdeksi viikoksi Pietariin kielikurssille. Olen tainnut päästä ei-toivottujen ulkomaalaisten listalle. Yritin konsulaatista selvittää, miksen saanut viisumia, mutta sieltä tuli vain vastus, että kysy FSB:ltä (Venäjän turvallisuuspalvelu), Salovaara sanoo.

Kuuntele Outi Salovaaran koko haastattelu alta.

Outi Salovaara on ollut runsaat kuusi vuotta vapaa toimittaja. Tutkiva journalisti penkoo usein yhteiskunnan epäkohtia, joita jotkin tahot eivät kaipaisi päivänvaloon. Välillä joku suuttuu toimittajan tekemästä selvityksestä.

– Kitkerää palautetta on tullut. Mielenkiintoista on, että putinistit ovat aika aggressiivisia, mutta eivät sillä tavalla vakavasti, pohtii Salovaara.

Salovaaran mukaan putinisteja ei ole Suomessa suuria määriä, mutta on vaikea sanoa, paljonko heitä on.

– Suomen venäjänkielisissä heitä on jonkin verran, muttei pidä yleistää kaikkiin Suomen venäjänkielisiin. Päinvastoin, monet ovat lähteneet pakoon Venäjältä sitä järjestelmää, sanoo Salovaara.