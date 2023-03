Espoolainen Jari Saario, 51, souti Atlantin yli – tavoitteena soutaa takaisin Eurooppaan

Espoolainen palomies Jari Saario lähti soutaen matkaan Atlantin valtameren yli 23. tammikuuta Gran Canarialta. Liki 5 000 kilometrin matka taittui käsivoimin soutuveneellä. Vielä viime sunnuntaina Saario vietti 51-vuotissyntymäpäiviään Atlantin ulapalla.

Nyt hän on saapunut kohteeseen Karibianmerellä sijaitsevalle saarelle, Antigualle.

– Siellä on nyt väsynyt ja kaikkensa antanut mies, joka laittoi kaikki paukut loppuvetoihin, kertoo Jari Saarion yhteyshenkilö Emmi Pärni.

Alun perin Saarion oli tarkoitus soutaa Yhdysvaltojen Miamiin, mutta veneen sähkövikojen vuoksi kohdemaaksi valikoitui pieni saarivaltio Antigua, lähellä Dominikaanista tasavaltaa.

Eteenpäin raa'alla miesvoimalla

Veneessä on aurinkokennot ja pieni kajuutta, jossa Saario juuri ja juuri mahtui nukkumaan. Ruokailukin oli askeettista.

– Jallulla oli veneessä kuivamuonapusseja, pähkinöitä ja suklaata. Vesi lämmitettiin retkikeittimellä. Sähköä on ollut koko ajan, välillä vettä ei pystynyt lämmittämään kovan merenkäynnin takia, silloin Jari söi kuivamuonat kuivana, Pärni kertoo.

Matkantekoon kului kaikkiaan noin kaksi kuukautta.

Avaa kuvien katselu Antiguan ja Barbudan saarivaltio sijaitsee Karibianmerellä.

– Veneessä ei ole vessaa, vaan sorsa ja ämpäri. Varmasti tuntui luksukselta päästä vesivessaan ja oikeaan sänkyyn kahden kuukauden merivaelluksen jälkeen, Pärni summaa.

Paluumatkan Saario on suunnitellut taittavansa niin ikään soutaen. Tavoitteena on soutaa kesäkuussa New Yorkista takaisin Atlantin yli Eurooppaan, Lontooseen.

Paluumatkan toteuduttua hänestä tulisi ensimmäinen Atlantin valtameren edes takaisin soutanut ihminen.