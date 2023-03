Energiakriisi herätti mökkiläiset – näin he säästävät nyt rahaa

Lähes 2800 kesämökkiläistä vastasi kyselyyn energiakriisin vaikutuksista mökin käyttöön, energiaratkaisuihin ja mökkimatkoihin. Kustannusten nousu on saanut monet tekemään muutoksia.

Maan sadat tuhannet kesämökkiläiset eivät jääneet toimettomiksi, kun polttoaine ja sähkö kallistuivat viime vuonna voimakkaasti Ukrainan sodan yhtenä seurauksena. Hintojen nousut kun osuivat kipeästi myös kesämökkiläisen lompakkoon, niin hihat oli käärittävä.

Mutta miten? Suomen ympäristökeskus toteutti keskitalvella laajan kyselyn energiakriisin vaikutuksesta mökkeilyyn yhteistyössä muun muassa Vapaa-ajan asukkaiden liiton kanssa. Mökkiläisiltä saatiin vastauksia lähes 2 800.

– Vastauksista nousi, että 45 prosenttia vastaajista kertoi tehneensä muutoksia energiatilanteen seurauksena, sanoo erikoistutkija Marja Salo Suomen ympäristökeskuksesta.

Avaa kuvien katselu Suomen ympäristökeskuksen Syken erikoistutkija Marja Salo. Kuva: Markku Rantala / Yle

Mökkiläisten motiivi energiatoimille oli selvä:

– 90 prosenttia toimista johtuu siitä, että polttoaine on kallista ja sähkö on kallista. Ehkä 10 prosenttia johtuu siitä, että on ruvettu keskustelemaan hiilijalanjäljestä ja ylipäätään energiankäyttämisestä, arvioi Vajaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo.

Eli lompakko puhuu enemmän kuin ilmastohuoli?

– Ainakin toistaiseksi, Tervo sanoo.

Paljon eri keinoja

Yhtä suurta keinoa ei erottunut vaan aimo nivaska pienempiä tapoja säästää mökkeilyn energiakuluissa ja pienentää samalla omaa hiilijalanjälkeä.

Avaa kuvien katselu Moni mökkiläinen vastasi kallistuneeseen sähköön polttopuun käytöllä. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Noin viidennes vastaajista oli säätänyt talvilämmitystä pienemmälle tai jättänyt mökkinsä kylmilleen silloin, kun siellä ei itse vietetty aikaa. Uusiutuvaan energiaan, kuten ilma- tai maalämpöön tai aurinkoenergiaan oli panostettu noin joka kymmenennellä mökillä. Lisäksi oli tehostettu puulämmitystä.

– Puuta on varastoitu lisää ja puuta on saatettu tuoda mökkimatkoilta ykköskotiin lämmitystarpeisiin, Salo kertoo.

Mökkien energiatehokkuutta oli myös parannettu lisäeristyksellä tai vaihtamalla kodinkoneita energiatehokkaammaksi. Moni vastaaja kertoi suunnittelevansa tulevaisuudessa aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumpun hankintaa.

Lähes viidesosalla aurinkopaneelit on mökillä jo entuudestaan ja ilma- tai maalämpöpumppu joka neljännellä.

Osa vastaajista oli vaihtanut autonsa sähkö- tai hybridiautoon, alentanut matkavauhtia ja suosinut taloudellisempaa ajotapaa. Vastaajat kertoivat myös pyrkineensä vähentämään turhia mökkimatkoja siten, että mökillä vietettiin kerralla pidempi aika esimerkiksi etätöitä tehden.

Tervo tiivistää kyselyn tuloksen sanomalla, että hyvin monenlaista on tehty jonkin verran, mutta dramaattisesti ei mökillä olemista ole muutettu.

Avaa kuvien katselu Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo Kuva: Toni Määttä / Yle

Hiilijalanjäljen jäljillä

Nyt julkistetut kyselytulokset ovat alustavia. Kysely liittyy Suomen ympäristökeskuksen laajempaan tutkimukseen mökkeilyn hiilijalanjäljestä. Hankkeen tuloksena syntyy arvio mökkeilyn kokonaishiilijalanjäljestä sekä työkaluja, joilla mökkeilijät voivat itse arvioida omaa hiilijalanjälkeään.

Tulokset valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Vapaa-ajan asumisen hiilijalanjälkeä ei ole aiemmin laskettu valtakunnallisesti.

Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä. Suosituimmat mökkikunnat ovat Kuopio, Mikkeli ja Parainen.

Mökkeilyn energiaratkaisuja käsitellään Helsingissä Messukeskuksen Kevätmessuilla, jotka ovat käynnissä nyt torstaista sunnuntaihin.

