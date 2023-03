Kansanedustaja Hussein al-Taeen arabiankielinen lastensuojelun arvostelu muistuttaa disinformaatiokampanjasta, sanoo asiantuntija

Kansanedustaja ja vaaleissa ehdolla oleva Hussein al-Taee (sd.) julkaisi viikonloppuna arabiankielisen videon, jossa hän antaa ymmärtää, että maahanmuuttajilta viedään lapsia mielivaltaisesti. Helsingin yliopiston Lähi-idän ja islamin tutkimuksen dosentti Marko Juntunen sanoo STT:lle, että video muistuttaa sisällöltään vuosia jatkunutta disinformaatiokampanjaa.

Videossa al-Taee vaati Suomeen lastensuojelulakia, joka ”ei vie meiltä lapsiamme mielivaltaisesti” vaan vain lasten ollessa vaaralle altistuneita. Tällä hetkellä näin ei al-Taeen videolla lausuman mukaan ole. Lisäksi hän sanoo haluavansa lastensuojelulainsäädännössä perehdyttävän huolellisesti ”täkäläisten maahanmuuttajadiasporien kulttuurisiin näkökohtiin”.

STT käännätti al-Taeen puheen videolta.

Juntusen mukaan al-Taeen lausunnot eivät ole yllätyksellisiä, sillä samankaltaista ja rajumpaakin disinformaatiota suomalaisesta huostaanottojärjestelmästä on levitetty sosiaalisessa mediassa jo vuosien ajan. Hän sanoo somessa levitettyjen väitteiden muistuttavan Venäjällä samasta aiheesta tuotettua materiaalia.

Al-Taeen kommentti on herättänyt ihmetystä Suomen arabidiasporassa. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa syntynyt, vuonna 2021 Vuoden pakolaisnaiseksi valittu Sara Al Husaini näkee puheessa vahvan me vastaan he -asetelman.

– Kun puhutaan meistä, meidän lapsista, meidän perheistä tai meidän naisista, mitä al-Taee tekee useammassa videossa, luomme myös samalla kuvan ”heistä”, hän sanoo STT:lle.

Al Husaini sanoo al-Taeen luovan kuvaa, että erityisesti arabitaustaisia lapsia viedään perheistä syyttä. Hänen mielestään al-Taeen ei tarvitse sanoa asiaa suoraan, sillä arabitaustaisten keskuudessa tunnetulta kansanedustajalta pelkkä vihjaaminenkin riittää.

Väitteet lasten aiheettomista huostaanotoista liittyvät Al Husainin mielestä Ruotsissa nähtyyn dis- ja misinformaatioon. Ruotsissa islamistit ja muut propagandistit ovat levittäneet salaliittoteorioita, joiden mukaan viranomaiset kidnappaisivat muslimilapsia. Väitteiden vuoksi maassa on järjestetty viime vuosina mielenosoituksia.

Tammikuussa Faktabaari-julkaisu kertoi, että myös Suomessa arabiankielisen väestön keskuudessa leviää vastaavaa propagandaa.

STT tavoitteli tiistaina al-Taeeta haastatteluun, mutta hän ei ollut iltaan mennessä palannut asiaan.