Jupiterin kuissa arvellaan olevan enemmän vettä kuin Maan valtamerissä – nyt luotain selvittää, olisiko siellä myös elämää

Kun Euroopan avaruusjärjestön Esan Jupiter Icy Moons Explorer -luotain (siirryt toiseen palveluun), tuttavallisemmin Juice, tällä viikolla lähtee kahdeksan vuoden mittaiselle lennolleen ja neljän vuoden työrupeamalleen, tavoitteena on vastauksia kysymykseen siitä, onko aurinkokunnassamme muuta elämää kuin me Maan asukit.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu epäsuoria todisteita siitä, että aurinkokuntamme suurimman planeetan Jupiterin kuissa on jään alla valtameriä ja niissä jopa monin verroin niin paljon vettä kuin Maan valtamerissä kaikkiaan.

Vesi on edellytys elämälle ainakin sellaisena kuin me sen tunnemme. Saturnuksen kuun Titanin pinnalla kyllä tiedetään olevan nestettä, mutta siellä virtaa metaani. Siitä ei ole synnyttämään tai ylläpitämään täkäläisen elämän kemiallisia avaintoimintoja.

– Europassa, Ganymedeksessä ja Kallistossa on kymmeniä kilometrejä paksu jäinen pinta ja sen alla oletettavasti vedestä muodostuneita meriä. Siellä on myös mineraaleja, mikä tarkoittaa, että ne ovat ainutkertaisia kohteita Maan kaltaisen elämän etsimiselle meidän aurinkokunnastamme, kertoo Aalto-ylipiston avaruustieteen ja -tekniikan professori Esa Kallio.

Juicen pääkohde on Ganymedes, aurinkokuntamme suurin kuu, suurempi kuin Merkurius-planeetta, ja myös ainoa kuu, jolla on oma sisäinen magneettikenttä. Jo siksi se on tutkijoille hyvin mielenkiintoinen, mutta tietyssä mielessä vielä kiinnostavampaa on sen jäinen pinta, Esa Kallio sanoo.

Avaa kuvien katselu Juicen lennon vaiheet Euroopan avaruuskeskuksesta Ranskan Guayanasta Ganymedeksen kiertoradalle. Kuva: Euroopan avaruusjärjestö, suomennokset: Yle

Jupiterin ympäristö on täynnä korkeaenergisiä hiukkasia, mikä on hyvin vaarallista kaikelle elämälle. Syvän valtameren pohjassa, paksun jään suojissa sen voi kuitenkin ajatella olevan turvassa, Esa Kallio selittää.

Ganymedeksen jääkuori on mallinnuksissa arvioitu noin 150 kilometrin paksuiseksi ja meri sen alla noin sadan kilometrin syvyiseksi. Maan meret ovat syvimmillään kymmenesosan siitä.

Jäässä on myös railoja. Osa aineesta voi siis olla lähtöisin kuun kiinteästä kivivaipasta.

Millaisia elämän mahdollisuuksia siellä on? Millaisia aineita jään pinnalle on tullut? Onko sellaista, mitä pieneliö saattaisi hyödyntää ilman auringonvaloa? Jupiteriin on Auringosta noin viisi kertaa niin pitkä matka kuin Maahan, joten sinne yltää heikosti valoa.

Tällaisiin kysymyksiin tutkijat toivovat Juicelta vastauksia.

– Olemme kiinnostuneita nimenomaan siitä, pystyykö niistä mineraaleista rakentamaan jotakin, mitä elollinen olio – jokin pieni mikrobi tai vastaava – voisi hyödyntää, tai voisiko se jopa rakentua niistä alkuaineista, Kallio kertoo.

Tähtiä? Planeetan planeettoja? Ei, vaan suuria kuita Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain kongressin kirjaston muraalissa vuodelta 1901 on Henry Oliver Walkerin näkemys Ganymedeksestä. Myyttien mukaan hän oli Troijan kuninkaan poika ja niin kaunis, ”kuolevaisista kaunein”, että hurmaantunut Zeus lähetti kotkan sieppaamaan hänet. Kuva: Yhdysvaltain kongressin kirjasto Jupiterin kuiden löytymiselle on tarkka päivämäärä: Galileo Galilei näki ne kaukoputkellaan tammikuun seitsemäntenä päivänä vuonna 1610. Samoihin aikoihin myös saksalainen Simon Marius teki saman havainnon: aurinkokunnassamme Maa ei ollutkaan ainoa planeetta, jolla oli kiertolainen tai peräti useita. Galilei arveli ensin katselevansa kaukaisia tähtiä. Ne kuitenkin käyttäytyivät niin odottamattomasti, että hän päättelikin ne Jupiteria kiertäviksi pieniksi planeetoiksi ja lopulta Jupiterin kuiksi. Hän ajatteli nimetä ne tukijoidensa eli Medici-dynastian veljessarjan mukaan, mutta niistä tuli Io, Europa, Ganymedes ja Kallisto. Ne tunnetaan ”Galilein kuina”. Nimet ovat kreikkalaisesta mytologiasta, Zeus-jumalan intohimon kohteilta. Zeus oli kreikkalaisten vastine roomalaisten pääjumalalle Jupiterille, jolta planeetta oli saanut nimensä. Lisää Jupiterin kuita on sittemmin löydetty jo kymmenittäin, mutta niissä on yhteensä vain hippunen neljän suurimman massasta.

Avaa kuvien katselu Jupiterin Galilein kuut Nasan New Horizons -luotaimen vuonna 2007 kuvaamina ja kuvankäsittelyssä kooltaan oikeiksi suhteutettuina. Vasemmalta oikealle eli Jupiterista lähtien: Io, Europa, Ganymedes ja Kallisto. Kuva: Johns Hopkinsin yliopisto / APL / Nasa

Juice havainnoi jo matkan varrella Marsin ja Jupiterin välistä asteroidivyöhykettä ja aurinkotuulta. Matka antaa tilaisuuden myös kalibroida dataa ja harjoitella, jotta Juice on perillä parhaassa mahdollisessa iskussa. Tyhjän panttina ei olla, sanoo Esa Kallio.

Perillä kohteita ovat sekä Jupiter että Galilein kuut. Kaikki neljä ovat Kallion mukaan omia kiinnostavia persooniaan.

Io poikkeaa sisaruksistaan tulisuudellaan. Vettä ja vesijäätä siellä ei ole.

– Se on aurinkokunnan tulivuorisin kappale, mikä johtuu siitä, että se kiertää hyvin lähellä Jupiteria, jonka vuorovesivoimat puristavat ja venyttävät sitä ja saavat aikaan pieniä tulivuoria.

Europa on astrobiologian kannalta ilmeisesti mielenkiintoisin mutta Jupiterin läheisyyden takia tutkimuksille vielä haastavampi kuin kaksi muuta jäistä kuuta.

– On arvioitu, että puolet koko säteilymäärästä, jonka Juice saa, tulee Europan ohilennoista. Niitä olisi tietysti mukava tehdä enemmänkin kuin kaksi, mutta riskiä ei viitsi ottaa.

Kalliston pinta on aurinkokuntamme vanhinta ja kraatterisinta. Myös Kallistossa on jään alla oletettavasti valtameri.

– Se, miten luotain liikkuu, antaa meille tarkkaa tietoa painovoimista ja nimenomaan siitä, miten nämä jäiset kuut käyttäytyvät. Valtameri hölskyy ja heiluu eri tavalla kuin kiinteä kappale. Juice saa siis jo pelkästään kuiden rataa tarkkailemalla tietoa valtameristä.

Ensimmäinen tunti kantoraketista irtoamisen jälkeen on jännittävä: Juicen pitää onnistua avaamaan 85 neliömetrin kokoiset aurinkopaneelinsa. Niin suurista paneeleista ei ole kokemusta aiemmista luotaimista. Juicella itsellään on mittaa 4 x 2,8 x 4,3 metriä.

Matka-apua Maalta, Kuulta ja Venukselta Juicen ja polttoaineen massa ja Ariane 5 -kantoraketin teho ovat reunaehtoja, joiden takia lento Jupiterin seuralaiseksi kestää kahdeksan vuotta. Luotain instrumentteineen painaa lähes 2 700 kiloa ja täysi tankillinen polttoainetta runsaat 3 600 kiloa. – Jos olisi isompi kantoraketti ja saataisiin mukaan enemmän polttoainetta, niin matka-aikaa voitaisiin lyhentää, sanoo Esa Kallio. Jotta Juicella riittää kylliksi energiaa, lentoon hyödynnetään Maan, Kuun ja Venuksen gravitaatioapua. Maan ja Kuun yhdistelmän ohilento on kaikkien aikojen ensimmäinen. Ohilennossa taivaankappaleen painovoima kääntää luotaimen lentorataa, mikä tulosuunnasta riippuen joko antaa lisää vauhtia tai jarruttaa sitä.

Juice tekee kaikkiaan 35 jäisten kuiden ohilentoa ja asettuu ohjelman lopussa joulukuussa 2034 kiertämään Ganymedestä. Ihmisen rakentama laite ei ole koskaan ennen kiertänyt mitään muuta kuuta kuin omaamme. Rata kulkee alimmillaan 500 kilometrin korkeudessa.

Aalto ja Ilmatieteen laitos ovat mukana mittaamassa hiukkasia Juicessa ei ole mittalaitteita, jotka tunnistaisivat suoraan, onko Ganymedesissä elämää. – Meillä on – lainausmerkeissä – vain tylsiä laitteita, jotka mittaavat sähköisesti varattuja ja neutraaleja hiukkasia, sanoo Esa Kallio. Aalto-yliopisto ja Ilmatieteen laitos ovat tehneet päätietokoneen ja sen ohjelmiston neljälle eurooppalaiselle mittalaitteelle, jotka kuuluvat Particle Environment Package -instrumenttiin PEP:hen. Satelliitin toiselta puolelta kaksi PEP:n amerikkalaista laitetta seuraa, millaista hiukkassuihkua kuuhun iskeytyy, ja eurooppalaislaitteet mittaavat sitä, mitä purskahtaa ulos, Kallio selittää. Siten saadaan tietoa alkuaineista ja pystytään tekemään mineraalikarttoja. Se, mistä alkuperäisistä molekyyleistä ne kertovat, jää tutkijoiden tulkittavaksi. – Mitään mikrobeja me emme näe, mutta jos olosuhteet näyttävät elämän kannalta mahdollisilta, niin tietenkin sinne halutaan lähettää myöhemmin nimenomaan elämää etsiviä laitteita; millaisia ne sitten ovatkaan, Kallio tuumii.

Jupiterin säteily-ympäristö on aurinkokuntamme vaarallisin jo siksi, että Jupiterin magneettikenttä on 20 000-kertainen Maahan verrattuna. Ellei Ganymedeksellä olisi jääpanssariaan, sieltä olisi aivan turha etsiä elämää.

Juicen mittalaitteet puolestaan vikaantuisivat nopeasti, ellei niitä olisi suojattu hyvin perusteellisesti. Jos säteily-ympäristö olisi helpompi, tiedeinstrumentteja olisi mahtunut mukaan enemmän, Esa Kallio kertoo.

– Kaikki instrumentit on pyritty panemaan mahdollisimman syvälle luotaimen sisälle, mutta ne on pitänyt suojella myös erikseen. Euroopan avaruusjärjestön kanssa on ollut tässä kymmenen vuoden varrella keskustelua siitä, lasketaanko säteilysuojukset mukaan instrumentin vai luotaimen massaan, Kallio naureskelee.

Nämä mahtuivat PEP:n lisäksi Avaa kuvien katselu Luotaimen on rakentanut Airbus-yhtiö Ranskassa. Instrumentteja on Esan lisäksi tehnyt Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa sekä pieneltä osalta Japanin Jaxa ja Israelin Isa. Kuva: Euroopan avaruusjärjestö 3GM-radiotiedepaketti tutkii Ganymedeksen painovoimakenttää, kuiden valtamerien laajuutta sekä Jupiterin ja kuiden kaasukehien rakennetta.

GALA on laserkorkeusmittari kuiden pinnan topografian tutkimiseksi.

JANUS on optinen kamerajärjestelmä.

J-MAG-magnetometri tutkii valtameriä sekä Jupiterin ja Ganymedeksen magneettikenttien vuorovaikutusta.

MAJIS-kuvantamisspektrometrin kohteita ovat Jupiterin pilvien ja kaasukehän ainesosat ja kuiden jääpinnan mineraalit.

RIME on jäätä läpäisevä tutka, joka näkee noin yhdeksän kilometrin syvyyteen.

RPWI on plasma-aaltoinstrumentti Jupiterin ja kuiden radiosäteilyn ja plasmaympäristön tutkimiseksi.

SWI-submillimetriaaltomittari tutkii Jupiterin kaasukehän lämpötilarakennetta, koostumusta ja dynamiikkaa sekä kuiden kaasukehien ylimpiä kerroksia.

UVS on Jupiterin ja kuiden kaasukehien ylimpiä kerroksia tutkiva ultraviolettispektrografi. Siltä odotetaan tietoja myös Jupiterin revontulista. Juicessa on lisäksi testattavana PRIDE, jolla pyritään avaruusalusten sijainnin ja nopeuden erittäin tarkkaan määrittelyyn interferometrian avulla.

Avaruustutkimus ei ole hätäisten hommaa. Esa Kallio kertoo mittalaiteryhmänsä kirjoittaneen ensimmäisen sähköpostinsa Juice-hankkeen laitesuunnittelusta 15 vuotta sitten. Kymmenen vuotta on jo siitäkin, kun Euroopan avaruusjärjestön tiedeneuvosto valitsi PEP:n yhdeksi Juicen kymmenestä instrumentista.

Kallion ura aurinkokuntamme taivaankappaleiden tutkijana alkoi kesätyöntekijänä Ilmatieteen laitoksen Mars-tutkimuksessa vuonna 1989. Silloin hän pääsi analysoimaan neuvostoliittolaisessa Phobos 2 (siirryt toiseen palveluun) -luotaimessa olleen ensimmäisen suomalaisen avaruusmittalaitteen Asperan dataa ja sai siitä aiheen väitöskirjaansa.

Sen jälkeen on tullut monia muita hankkeita: Mars Express (siirryt toiseen palveluun), Venus Express (siirryt toiseen palveluun), Rosetta (siirryt toiseen palveluun) ja BepiColombo (siirryt toiseen palveluun), joka lentää parhaillaan kohti Merkuriusta, sekä Maata kiertävä Suomi 100 (siirryt toiseen palveluun) -piensatelliitti, joka laukaistiin joulukuussa 2018 ja on yhä toiminnassa.

Kallio arvelee, että Juicesta tulee todennäköisesti hänen uransa viimeinen iso hanke. Kun Juicelta loppuvat työt, Kallio on jo eläkkeellä, mutta tiedeyhteisöllä riittää tutkittavaa Juicen perinnössä.

Rosetta törmäytettiin Tšurjumov–Gerasimenko-komeettaan vuonna 2016, ja siitäkin ohjelmasta tulee koko ajan uusia tutkimuksia ja kokonaiskuvan yhdisteleminen jatkuu. Kyllä näitä Juicen mittauksia analysoidaan koko 2030-luku, Kallio ennustaa.

Lisää työtä mutta myös tietoa on luvassa, kun yhdistetään Juicen ja Nasan Europa Clipper (siirryt toiseen palveluun) -luotaimen dataa. Clipper on lähdössä ensi vuonna samoille kulmille mutta keskittyy tutkimaan Europaa.

Avaa kuvien katselu Kaksi kuvaa Ganymedeksestä: Voyager 2:n ottama yleiskuva vuodelta 1979 ja Galileo-luotaimen vuonna 1996 kuvaamat Uruk Sulcus -alueen harjanteet ja uurteet, jotka ovat Ganymedekselle tyypillisiä. Kuvausetäisyys oli 7 500 kilometriä. Siihen verrattuna Juice miltei raapii kuun pintaa 500 kilometrin korkeudessaan. Kuva: JPL / Nasa

Juicen matka päättyy näillä näkymin vuonna 2035 Ganymedeksen pintaan, mutta jo nyt tehdään myös suunnitelmia mission pidentämisestä, jos luotain ja sen mittalaitteet toimivat ja polttoainetta riittää, Kallio kertoo.

Myös törmäys antaa tutkijoille kiinnostavaa tietoa, ja ylimääräistä on luvassa tarkkailemalla kaverin kohtalonhetkeä, jos Juice on silloin vielä radallaan.

Juicen tavoin myös Clipper aiotaan lennättää päin Ganymedestä, koska Europan jääkuori on ohuempi ja siksi suuremmassa rikkoontumisvaarassa. Europan mahdolliseen elämään ei haluta sekoittaa Maan mikrobeja.

Juice-ohjelmassakin jouduttaisiin uusiin pohdintoihin kansainvälisesti sovittujen sääntöjen (siirryt toiseen palveluun) mukaisesti, jos elollisten organismien todennäköisyys Ganymedeksessä voimistuisi jo ohjelman aikana.

Mitä arvelee avaruustieteen ja -tekniikan professori Esa Kallio? Löytääkö Juice elämän rakennuspalikoita?

– Henkilökohtaisesti pitäisin aika yllättävänä, jos elämää ei esiintyisi maapallon ulkopuolella, enkä pidä mitenkään mahdottomana, että sitä löytyy myös omasta aurinkokunnastamme, Kallio vastaa.

Jupiterin jäiset kuut ovat hänen mukaansa ehdottomasti sellainen kohde, jossa on niin hyvät edellytykset elämälle, että niitä on pakko käydä tutkimassa.