Ylivieskan Kaisaniemen koululla jatketaan arkea tiistaina tapahtuneesta puukotustilanteesta huolimatta – tunnelma on rauhallinen mutta järkyttynyt

Kriistityö aloitettiin jo tiistaina. Heti puukotustapauksen jälkeen esimerkiksi silminnäkijät saivat keskusteluapua. Keskiviikkona koululla on paikalla parisenkymmentä kriisityöhön valmistautunutta henkilöä.

Ylivieskassa Kaisaniemen koululla opetus alkoi normaalisti puoli yhdeksän aikaan keskiviikkoaamuna.

Tiistaisen koululla tapahtuneen puukotustapauksen jälkeen järkytys näkyy sekä oppilaissa että henkilökunnassa, sanoo Ylivieskan sivistysjohtaja Kai Perttu.

– Koululla on rauhallista, mutta tunnelmat ovat aika järkyttyneet edelleen eilisen johdosta. Ilmeistä on se, että kriisiavulle on tarvetta.

Alaikäisen epäillään puukottaneen toista alaikäistä selkään Kaisaniemen yläkoulun tiloissa keskiviikkona aamupäivällä.

Joitakin yksittäisiä oppilaiden poissaoloja on tänään tapahtuneen vuoksi ollut, mutta Kai Pertun mukaan suurempia poissaolomääriä ei ole havaittu.

Nuorten kohtaamiselle varataan nyt aikaa

Perttu kertoo, että henkilökunnan palaveri oli käynnissä aamulla, kun hän saapui paikalle.

– Vaikka tunnelmat olivat järkyttyneitä ja hiljaisia, henkilökunta pohti tämän ja tulevien päivien ohjelmaa koululla. Yleinen henki oli se, että pyritään järjestämään arki mahdollisimman normaalilla tavalla.

Asian käsittelylle ja nuorten kohtaamiselle halutaan kuitenkin varata aikaa, ja tiistaina aloiteltu kriisiavun antaminen jatkuu koulussa laajamittaisena.

– Eilen saimme silminnäkijät kaikki keskusteluavun piiriin aika tavalla välittömästi tapahtuneen jälkeen.

Keskiviikkona koululla on walk in-piste, jossa kaksi psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa ottaa oppilaita vastaan. Lisäksi esimerkiksi terveydenhoitaja, koulunuorisotyöntekijä ja kouluyhteisöohjaaja ovat helposti kohdattavissa.

– Paikalla on myös kriisityön vapaaehtoisia. Varmasti pitkästi toistakymmentä sellaista aikuista on paikan päällä, jotka eivät normaalin koulutyön arjessa ole ja siihen osallistu.

Myös Ylivieskan seurakunnan nuorisotyöntekijät sekä nuorisopappi ovat oppilaiden tavoitettavissa ja tarjoavat keskusteluapua nuorten lisäksi koulun henkilökunnalle.

Laajaa kriisityötä jatketaan ainakin tänään ja huomenna

– Mennään päivä kerrallaan. Tätä ei ole sen pidemmälle suunniteltu, tarve ratkaisee, sanoo sivistysjohtaja Kai Perttu.