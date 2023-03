Zelenskyi puolustaa omaa poliittista päätöstään puhuessaan Bahmutista, sanoo Ilmari Käihkö

Käihkön mukaan tutkijoiden ja analyytikkojen parissa on ollut paljon erimielisyyksiä siitä, onko Bahmutin puolustaminen ollut fiksua vai olisiko kaupungista pitänyt vetäytyä jo aiemmin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo uutistoimisto AP:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että tappio Bahmutissa voisi pakottaa hänet kompromisseihin tai se voisi vaikuttaa Ukrainan saamaan kansainväliseen tukeen.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö uskoo, että Zelenskyin haastattelun välittämä viesti on puolustuspuhe hänen omalle poliittiselle päätökselleen pitää kiinni Bahmutin kaupungista.

Kansainvälisten tutkijoiden ja analyytikkojen parissa on ollut paljon erimielisyyksiä siitä, onko Bahmutin puolustaminen ollut fiksua vai olisiko kaupungista pitänyt vetäytyä jo aiemmin, Käihkö sanoo.

– Zelenskyi on luonut Bahmutista kuvaa ”voittamattomana linnakkeena” ja täten politisoinut taistelun tästä raunioituneesta kaupungista, jolla ei ole suurta strategista merkitystä, Käihkö sanoo.

Avaa kuvien katselu Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö. Kuva: Maria Kraemer / Yle

Bahmut voi vaikuttaa Ukrainan tulevaan vastahyökkäykseen

Zelenskyi kuvasi haastattelussa sotaa ”voiton paloja sisältävänä piirakkana”, jossa ”ei voi hävitä askelia”. Käihkö ei puolestaan usko siihen, että Bahmut olisi ratkaiseva taistelu sodan kokonaiskuvan tai edes Ukrainan kansainvälisen tuen jatkumisen kannalta.

– Tässä tilanteessa odotetaan vain Ukrainan suurhyökkäyksen alkua.

Huolena on ollut, että mikäli Ukraina panostaa liikaa resursseja Bahmutin puolustamiseen, tulisi se vaikuttamaan kevään ja kesän aikana todennäköisesti alkavaan suurhyökkäykseen.

– Ikävä tulkinta Zelenskyin haastattelusta on se, että Ukraina on panostanut liikaa resursseja Bahmutiin, suurhyökkäys on vaarantunut ja kansainvälisiäkin tahoja valmistellaan jo siihen, ettei suuria aluevapautuksia ole sen myötä tulossa.

Käihkö kuitenkin painottaa, että kauhuskenaario tuskin toteutuu.

– Oletus on, että Ukraina pystyy ainakin jonkin verran vapauttamaan Venäjän tällä hetkellä miehittämiä alueitaan.

Paine Ukrainaa kohtaan kasvaa kuitenkin koko ajan, sillä ukrainalaisten on pystyttävä jatkuvasti näyttämään, että sota kulkee heidän kannaltaan positiiviseen suuntaan. Tulevassa suurhyökkäyksessä on isot panokset, Käihkö lisää.

– Mikäli vastahyökkäys ei onnistu ja Ukraina ei tulevaisuudessakaan kykene sotilaallisesti vapauttamaan alueitaan, jonkinlainen kompromissi on löydettävä.

Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Syrskyi puhui sotilailleen Bahmutissa.

Zelenskyi pohtii, kestääkö kotirintaman kantti

Yllättävänä Käihkö pitää sitä, että Zelenskyi puhui haastattelussa huolestaan liittyen kotirintaman taistelutahtoon.

– Tämä on yllättävää siksi, että hän on painottanut yhtenäisyyttä. Zelenskyi tuntuu pelkäävän mahdollisen vetäytymisen Bahmutista demoralisoivan ukrainalaisia, jotka voisivat sitten vaatia suostumaan kompromissiin Venäjän kanssa.

Zelenskyi on puhunut, että kaukana rintamalinjoista ”aletaan tottua sotaan”. Tämän vuoksi etulinjoilla asuvat ja siellä taistelevat sotilaat voivat kokea, ettei heillä ole enää yhteiskunnan tukea, Käihkö sanoo.

– Jos osa yhteiskunnasta jatkaa elämäänsä melko normaalisti, kun osa ihmisistä kuolee taisteluissa puolustaakseen ihmisiä, jotka mielellään tahtovat unohtaa sodan, se luo väkisin railoa ihmisten välille. Tämä kehityskulku nähtiin Ukrainassa vuonna 2014 alkaneessa Donbasin sodassa.

Käihkö ei tosin itse usko ukrainalaisten taistelutahdon ratkaisevasti heikenneen ja uskoo Zelenskyin myös tiedostavan sen tärkeyden.

– Zelenskyi tiedostaa varmasti, että ukrainalaisten taistelutahto on keskeinen tekijä tässä sodassa.