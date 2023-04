Jäivätkö ihmisoikeudet Nato-tavoitteen jalkoihin? Professori loi uuden käsitteen kuvaamaan, mitä Suomessa tapahtui jäsenyyttä odotellessa

Noin 30-miljoonainen kurdikansa (siirryt toiseen palveluun) on maailman suurin vähemmistö, jolla ei ole omaa valtiota. Kurdit ovat taistelleet sen puolesta niin Turkissa kuin Syyriassa, Irakissa ja Iranissakin.

Turkin ja kurdeille itsehallintoa vuosikymmeniä asein ajaneen PKK:n taisteluissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Turkki on puolestaan rajoittanut kurdien oikeuksia (siirryt toiseen palveluun) monin tavoin.

Kurdiliiton Welat Nehrin mukaan kurdien tilanne on vaikeutunut Erdoğanin valtakaudella ja etenkin vuoden 2015 jälkeen. Kurdipoliitikkoja on vangittu ja heidän toimintaansa estetty. Kurdien perusoikeudet eivät toteudu, ja he voivat joutua vaikeuksiin jopa oman kielensä puhumisesta, Nehri sanoo.

Amnestyn Frank Johanssonin mukaan Turkin ihmisoikeusrikkomusten lista on pitkä.

– Jos toisinajattelijat avaavat suunsa, he ovat vaarassa joutua pidätetyksi tekaistuin syyttein. Kidutus on Turkissa hyvin tavallista, ja Turkki osallistuu sotaan Syyriassa, sanoo Johansson.