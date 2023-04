80-luvulla kirottu ydinpommisuoja sai aikaan yllättävän palautevyöryn: ”Isäni ja veljeni olisivat varmasti hyvin iloisia”, myhäilee Olavi Raiski

Suojalle on löytynyt vuosien varrella monenlaista käyttöä. Video: Valtteri Kujansuu / Yle, Antti Eintola / Yle.

Virroilla sijaitsevan kotinsa olohuoneessa istuu tyytyväinen Olavi Raiski.

Yle kertoi torstaina 23. maaliskuuta, että Raiski kauppaa netissä ydinpommisuojaa. Suoja ilmestyi myyntiin Tori.fi -sivustolle maaliskuun alkupuolella.

Ilmoitus on nyt poistunut, sillä suojan omistuspohjassa on tapahtunut muutos ja se ei ole enää myynnissä. Muutos tapahtui sunnuntaina 26. maaliskuuta. Suojasta pyydettiin myynti-ilmoituksessa 25 000 euroa.

Suojan uusi omistaja ei halua julkisuuteen.

Ylen julkaiseman jutun jälkeen tilaa kaupanneen Raiskin puhelin alkoi pirisemään ja hän sai kahden päivän sisään arviolta 30 yhteydenottoa ostamisesta kiinnostuneilta tahoilta. Ei ihme, sillä jutun video keräsi noin vuorokaudessa Yle Areenassa yli 350 000 katselukertaa.

Suoja kiinnosti ihmisiä niin paljon, että Raiskin kaikki muukin Tori.fi:ssä myynnissä ollut omaisuus vietiin nopeasti käsistä.

– Vanha vehnämyllykin meni kaupaksi saman tien, Raiski kertoo.

Risuista ruusuihin

Olavi Raiskin jo edesmenneiden isän ja veljen rakennuttama säteilysuoja herätti sen rakennushetkellä vuonna 1983 kansalaisissa raivoa, sillä vain rikkaiden luultiin voivan suojautuvan tilaan ydinaseuhan aikana. Aiheesta kirjoitettiin tuolloin myös lehdissä.

Avaa kuvien katselu Olavi Raiskilla on tallessa vanha lehtileike suojien rakentamisen jälkipyykistä. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Ylen artikkelin julkaisun jälkeen ihmisten reaktio on ollut päinvastainen. Haukkujen sijaan palaute on ollut Raiskin mukaan pelkästään myönteistä. Hän arvelee, että kiinnostuksen taustalla on ollut suojan rikas historia.

– Isäni ja veljeni olisivat varmasti hyvin iloisia siitä, että he saivat kerrankin hyvää palautetta.

Raiski uskoo, että kallioon louhittu suoja olisi kestänyt vuonna 1984 ydinpommin, vaikka sellainen olisi pudonnut suoraan suojan päälle. Suojaa myytiin järeimmän suojausluokan eli S6-luokan suojana.

180-neliöiseen säteilysuojaan mahtuu Raiskin arvion mukaan yli 200 ihmistä. Varsinaisena suojana sitä ei kuitenkaan koskaan käytetty kansalaisten kielteisen reaktion vuoksi. Muuta käyttöä sille on löytynyt.

Aikoinaan tilassa vuokralaisena ollut Rahapaja säilöi siellä kriisiajan varalle 75 miljoonaa markkaa 50 pennin kolikkoina. Suojassa on säilötty myös muun muassa ammuksia ja ilotulitteita.

Säilytyksen lisäksi tilassa on tehty eristäytymiseen liittyviä psykologia testejä ja järjestetty asenäytöksiä.

Avaa kuvien katselu Tilan koko mahdollistaa monenlaisen käytön. Kuva: Antti Eintola / Yle

Moni ennen Ylen artikkelin julkaisua tiluksia katsomassa käynyt taho suunnitteli säilyttävänsä siellä tavaraa, kun taas jotkut halusivat tehdä siitä levytysstudion.

Raiski ei ollut valmis vajaa viikko sitten myymään suojaa aivan kenelle tahansa.

– Kai siinä valtiovalta puuttuu asiaan jos Venäjälle sen myyn, Raiski vitsaili.

– Toivomus on tietysti, kun tämän tien päässä on kaksi kesämökkiä, ettei se tuleva toiminta häiritse mökkien asukkaiden elämää. En minä siihen mitään diskoa tai kapakkaa halua, hän jatkoi.

Vuosikymmeniä suvussa ollutta suojaa Raiski ei jää kaipaamaan.

– Yhtään ei ole haikea tunne. Ei sitä ole aina muistanut, että semmoista onkaan, sanoo Olavi Raiski.

Ehtona kaupoille oli, että myyjän piti kuulla, mikä uuden omistajan käyttötarkoitus suojalle olisi.

Uuden omistajan käyttötarkoitus jää salaisuudeksi, mutta sen verran Raiski suostuu sanomaan, että hän on uuden käyttötarkoituksen hyväksynyt.